INVESTICIJA I USPOMENA

Napravili zlatnik i srebrnjak za 200 godina fašnika u Samoboru

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hrvatska kovanica novca

Hrvatska narodna banka, u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, predstavlja novo numizmatičko izdanje posvećeno 200. obljetnici Samoborskog fašnika

Admiral

Samoborski fašnik već puna dva stoljeća svake godine pretvara grad u prostor u kojem je, barem na kratko, dopušteno sve osim pretjerane ozbiljnosti. Od prvog zabilježenog fašnika 1827. godine, Samobor njeguje jedinstvenu tradiciju u kojoj se vlast simbolično predaje fašničkim likovima, dok smijeh, satira i ironija postaju službeni protokol. Upravo u tom razdoblju svakodnevica se promatra kroz prizmu humora, a istine se često izgovaraju glasnije nego ostatak godine.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

Samoborski fašnik 03:24
Samoborski fašnik | Video: samoborskifasnik.hr

Središnje figure ove tradicije su likovi poput Princa Fašnika, Sudca i Fiškala, no posebno mjesto zauzima Sraka – britka, znatiželjna i uvijek dobro obaviještena. Kao simbol fašničkog duha, Sraka „vidi sve, čuje sve i ništa ne zaboravlja“, čime postaje glas naroda, nositeljica kritike i duhovitih opaski te nezaobilazan svjedok svih fašničkih zgoda i nezgoda.

VELIKI INTERVJU Samoborski Princ Fašnik: 'Idem u penziju! A do tada obećavam vam puno ljubavi i seksa'
Samoborski Princ Fašnik: 'Idem u penziju! A do tada obećavam vam puno ljubavi i seksa'

Upravo zato autor idejnog rješenja kovanica, Karlo Gross, bira Sraku kao središnji motiv ovog numizmatičkog izdanja. Njezin lik simbolizira slobodu govora, oštroumnost i vedrinu – vrijednosti koje Samoborski fašnik njeguje već 200 godina.

Foto: Hrvatska kovanica novca

Kovanice su izrađene u visokoj kvaliteti otkova i dostupne su u četiri varijante:

  • Zlatnik “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1/2 unce - 2.565,34 eura
  • Zlatnik “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1/8 unce - 666,16 eura
  • Srebrnjak “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1 unca - 179,99 eura
  • Srebrnjak “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 5 unci obojani - 779,99 eura
POMAMA ZA EUROCENTIMA Ovi kompleti kovanica prije tri godine koštali 100 kuna. Sada ih prodaju za dvostruki iznos!
Ovi kompleti kovanica prije tri godine koštali 100 kuna. Sada ih prodaju za dvostruki iznos!

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“ bit će dostupno za kupnju putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca od 5. veljače u 9:00 sati, kao i kod ovlaštenih prodajnih partnera.

Ovim izdanjem odaje se priznanje bogatoj tradiciji Samoborskog fašnika, ali i podsjeća na trajnu vrijednost humora, satire i slobodne riječi u hrvatskoj kulturnoj baštini.

NEVRIJEDNI NOVČIĆ Rijedak zlatnik iz 1609. godine prodan za 3,49 milijuna dolara
Rijedak zlatnik iz 1609. godine prodan za 3,49 milijuna dolara

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama
VRLO PRAKTIČNE I LIJEPE

Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama

S godinama kosa gubi sjaj i gustoću, stoga su najbolje one frizure koje ipak kosi daju neku dinamiku, uglavnom stepenasto šišane i u repovima raznih dužina
Dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače: Djevica je osjećajna, Rakovi djelujte kratkoročno....
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače: Djevica je osjećajna, Rakovi djelujte kratkoročno....

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'
NOSI TEŽAK TERET

FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'

Ukrajinska influencerica Louisa Khovanski, poznata po svojim impresivnim 30HH grudima, otkrila je da planira smanjiti svoju prirodnu bujnu figuru jer joj zapravo ugrožava život. Iako joj upravo taj atribut donosi lijepu zaradu na internetu, Louisa tvrdi da su njezine grudi izvor stalne boli i nelagode

