Napravili zlatnik i srebrnjak za 200 godina fašnika u Samoboru

Samoborski fašnik već puna dva stoljeća svake godine pretvara grad u prostor u kojem je, barem na kratko, dopušteno sve osim pretjerane ozbiljnosti. Od prvog zabilježenog fašnika 1827. godine, Samobor njeguje jedinstvenu tradiciju u kojoj se vlast simbolično predaje fašničkim likovima, dok smijeh, satira i ironija postaju službeni protokol. Upravo u tom razdoblju svakodnevica se promatra kroz prizmu humora, a istine se često izgovaraju glasnije nego ostatak godine.

Središnje figure ove tradicije su likovi poput Princa Fašnika, Sudca i Fiškala, no posebno mjesto zauzima Sraka – britka, znatiželjna i uvijek dobro obaviještena. Kao simbol fašničkog duha, Sraka „vidi sve, čuje sve i ništa ne zaboravlja“, čime postaje glas naroda, nositeljica kritike i duhovitih opaski te nezaobilazan svjedok svih fašničkih zgoda i nezgoda.

Upravo zato autor idejnog rješenja kovanica, Karlo Gross, bira Sraku kao središnji motiv ovog numizmatičkog izdanja. Njezin lik simbolizira slobodu govora, oštroumnost i vedrinu – vrijednosti koje Samoborski fašnik njeguje već 200 godina.

Foto: Hrvatska kovanica novca

Kovanice su izrađene u visokoj kvaliteti otkova i dostupne su u četiri varijante:

Zlatnik “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1/2 unce - 2.565,34 eura

Zlatnik “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1/8 unce - 666,16 eura

Srebrnjak “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 1 unca - 179,99 eura

Srebrnjak “200. obljetnica Samoborskog fašnika” 5 unci obojani - 779,99 eura

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“ bit će dostupno za kupnju putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca od 5. veljače u 9:00 sati, kao i kod ovlaštenih prodajnih partnera.

Ovim izdanjem odaje se priznanje bogatoj tradiciji Samoborskog fašnika, ali i podsjeća na trajnu vrijednost humora, satire i slobodne riječi u hrvatskoj kulturnoj baštini.