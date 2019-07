Napravite plavu solarnu vodu: Odlično čisti tijelo i iscjeljuje

Plavu solarnu vodu je lako za napraviti, vrlo je ukusna je za piti i moćan je alat za čišćenje i iscjeljenje cijeloga tijela.

Ona pruža samo najbolje, od moćne energije Sunca, izvora sveg života, iscjeljujućih svojstava i smirujuće plave boje. Ova voda postala je omiljena nakon odlične knjige Zero Limits Dr. Hew Lena ali i kroz Ho’o pono pono, drevnu havajsku tehniku iscjeljenja.

Solarna voda, osim što je zdrava, pomaže i očistiti duboke negativne podsvjesne programe koje iznova i automatski ponavljamo. Također, iscjeljuje emocionalne rane i blokade, oslobađa ih na površinu i otpušta te nas tako pomože dovesti u čisto stanje, na čisti početak, bez pozadinskog šuma negativnih misli.

Ispunjava pozitivnošću, mirom i ljubavlju. Mogu je piti djeca, oboljeli od raka, posebno oni koji primaju kemoterapiju, a najbolje je to što je ukusnija od obične vode.

Zašto baš plava boja?

Plava boja je boja pete čakre, centra moći ili grlene čakre (Vishuddha). Grlena čakra važna je jer je ona put kroz koji se energija iz viših energetskih centara može kretati do nižih i obratno.

To je prvi centar viših frekvencija i tek kad je on potpuno čist i otvoren, možemo doći do viših stanja svijesti. Sve bolesti su povezane s petom čakrom, jer izbor je uključen u svaki detalj života i u svaku bolest. Ona predstavlja most između fizičkog i duhovnog svijeta, između srca i uma.

Postoje i znanstveni dokazi da plava boja ima nevjerojatno snažan utjecaj na naš mozak, donošenje odluka i ponašanje. Naime, poznato je da plavo nebo znači lijep, opuštajući dan, a čisto mirno plavo more znači smirenost i spokoj.

Zapravo, sve što je plavo simbolizira povjerenje, odanost, mudrost, samopouzdanje, inteligenciju, vjeru i istinu. Uostalom, ona je i jedina boja iz spektra koja može učinkovito spriječiti ljude da počine samoubojstvo.

Dokazano je da plava boja djeluje smirujuće na ljude. Zato je 2000. godine, policija je u Glasgowu, Škotska, instalirala plavu rasvjetu u područjima sa visokom stopom kriminala. Od tada, kriminal u tim zloglasnim kvartovima pao je za čak devet posto.

I u Japanu se nekoliko velikih željezničkih kompanija prebacilo na isključivo plavo svjetlo na svim željezničkim prelazima. Taj pothvat je rezultirao zapanjujućim uspjehom. U 2007. godini, godinu dana prije nego su plava svjetla instalirana, bilo je 640 samoubojstava, a u 2008. godini, nakon što su svjetla postavljena, bilo je nula samoubojstava.

Kako napraviti plavu solarnu vodu?

Za pripremu plave solarne vode sve što vam treba je staklena boca plave boje. Nijansa plave boje nije važna, sve su jednako djelotvorne, i one najsvjetlije, kao i one tamno modre.

Važno je da bocu napunite filtriranom, izvorskom ili običnom tekućom vodom, a čep ne smije biti metalan. Može biti pluten, staklen, pa čak i plastičan, jedino ne metalan. Čep služi samo kao zaštita od prašine ili insekata koji vole ovu vodu.

Ovu bocu s vodom treba držati na suncu između 1 do 12 sati. Ako je držite duže, okus će postati slatkastiji. Ako nemate mogućnosti izložiti bocu suncu, bocu stavite ispod žarulje sa žarnom niti.

Kako piti solarnu vodu?

Pijte ovu vode što više možete, jer je vrlo ukusna i pitka. Naš organizam je prepoznaje pa čak i oni ljudi koji kažu da inače malo piju vode, plavu vodu bez problema popiju i po nekoliko litara.

Ako nemate više boca na raspolaganju, dovoljna je jedna, jer samo jedna kap ove vode pomiješana s običnom, daje joj sva svojstva plave.

Osim za piće, ovu vodu možete koristiti za kuhanje (dovoljna je jedna kap), za zalijevanje cvijeća, ljubimce, dodajte je u perilicu rublja i suđa, može poslužiti i za pranje automobila, podova i stakala, stavite ju u raspršivač i osvježite prostorije ili dodajte u kupku…

Jednom kad ste napravili plavu solarnu vodu, možete je preliti u bilo koju drugu posudu, plastičnu ili staklenu, svejedno je. Možete je držati u hladnjaku ili na sobnoj temperaturi, piše Atma.