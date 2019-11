Narodni čajevi: Sljez olakšava disanje, a lipa uklanja nesanicu

Dolazak hladnih dana prilika je za uživanje u čajevima, osobito onima koje smo sami uzgajali i brali.

Ipak, pritom se treba držati određenih pravila. Čajeve uglavnom pripremamo kao oparak (infuz). Ako nema drugih uputa, dvije čajne žličice suhog bilja prelijemo s 200 ml vrele vode, promiješamo i ostavimo da pokriveno stoji deset minuta. Tako pripremamo napitak od biljaka koje sadrže hlapiva ulja.

POGLEDAJTE VIDEO (kako se boriti s gripom):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stoga uvarke tijekom pripreme pokrivamo jer s vodenom parom u zrak isparavaju i hlapiva ulja, a kad je posuda pokrivena, vodena para i hlapivo ulje kondenziraju se na poklopcu i kaplju natrag u čaj. Tako čuvamo veću količinu aktivnih tvari u čaju. Kod uvarka (dekokt) bilje stavljamo u hladnu vodu i promiješamo. Polagano ga zagrijavamo dok ne zakuha, skinemo s vatre i ostavimo da pokriven stoji još deset minuta ili prema uputama.

Provarak koristimo za bilje iz kojih je teže ekstrahirati aktivne tvari. Taj je način pripreme pogodan za kuhanje čajeva iz korijenja i kore. Dvije žličice suhog bilja prelijemo s 250 ml hladne vode, zagrijavamo dok ne zakuha te pokriveno lagano kuhamo još 20-30 minuta ili prema uputama. Tzv. naljev koristimo kod biljaka koje sadrže sluzi i druge na toplinu osjetljive sastojke. Dvije čajne žličice bilja prelijemo hladnom vodom i promiješamo. Ostavimo pokriveno određeno vrijeme, obično šest sati. Prije uporabe čaj zagrijemo do temperature ugodne za pijenje. Tako pripremamo i čajeve kod kojih nam smetaju neki, u vrućoj vodi topivi sastojci, primjerice medvjetku.

Za pripremu čajeva služimo se posudama od vatrostalnog stakla, emajla ili porculana. Treba izbjegavati posude od legiranog čelika, aluminija i željeza, jer u tom slučaju može doći do neželjena međudjelovanja s biljnim sastojcima. Čajeve za znojenje i protiv prehlada pijemo što je moguće toplije, a čaj protiv želučanih i crijevnih oboljenja umjeren topao. Čajeve protiv prehlada i kašlja sladimo medom ili voćnim sokovima. Tako čaj postaje lakši za želudac. No čajeve protiv proljeva, koji sadrže puno trjeslovina, nikada ne sladimo medom jer bismo time smanjili i količinu aktivnih tvari. Ne sladimo ni čajeve s gorkim tvarima jer je za njihovo djelovanje važan upravo gorak okus. Takve čajeve pijemo najmanje pola sata prije jela. Kod želučanih i crijevnih upala čaj pijemo između pojedinih obroka, čajeve za smirenje ujutro i navečer, a čaj protiv nesanice sat vremena prije odlaska na spavanje. Čajeve pripremamo uvijek svježe, osim ako trebamo samo jednu šalicu za cijeli dan. Zbog sigurnosti čaj ne podgrijavamo dvaput osim ako je to navedeno u uputama.

Ljekoviti recepti

Majčina dušica

Stavite dva grama osušene majčine dušice u šalicu kipuće vode. Pokrijte pa ostavite da odstoji oko pet minuta. Pijte tri šalice na dan protiv usporene probave, nesanice, povraćanja, želučanog čira i kašlja.

Protiv hripavca

Foto: Dreamstime

Pomiješajte 50 g majčine dušice, 30 g korijena jaglaca, 10 g sjemenki komorača i 10 g rosike te stavite u staklenku. Pri pripremi čaja prelijte jednu do dvije žličice mješavine s 250 ml vrele vode, ostavite da stoji deset minuta pa ocijedite. Zasladite medom. Popijte najviše tri šalice čaja na dan, u malim gutljajima.

Dugotrajni kašalj

Potrebno vam je 20 g ječma, 2 žlice suhe majčine dušice, litra vode i 4 do 5 žlica meda. Usitnjenu majčinu dušicu i ječam stavite u vodu, zakuhajte te lagano kuhajte dok ječam ne omekša. Tekućinu procijedite, zasladite medom i popijte tijekom dana. Redovito uzimajte dok kašalj ne prestane.

Crni sljez

Čaj protiv čira na želucu: prelijte 2 žličice listova i cvjetova crnog sljeza šalicom hladne vode i ostavite nekoliko sati. Prije uporabe lagano zagrijte. Ujutro i navečer, na prazan želudac, u razmacima i u manjim gutljajima popijte šalicu toplog čaja. Pritom pet minuta ležite na leđima, pet minuta na lijevoj strani, pet minuta na trbuhu i pet minuta na desnoj strani. To će obložiti želudac sluzima koje će ga zaštititi. Na isti se način može upotrijebiti i čaj od bijelog sljeza.

Čaj i kapi od bijelog sljeza

Žlicu usitnjenoga korijena bijelog sljeza prelijte s 2 dl hladne vode, namačite osam sati i procijedite. Pripremate li kapi za nos, stavite samo 50 mililitara vode. Svakog dana treba ih pripremati svježe. Pijte čaj u malim gutljajima. Kapi uzimajte nekoliko puta na dan tri do četiri kapi u svaku nosnicu.

Šipak

Foto: Dreamstime

Zbog visokog sadržaja vitamina C pripravci od šipka služe kao sredstvo za jačanje imuniteta. Zbog toga se propisuju kao dodatno sredstvo tijekom liječenja i oporavka, a jačaju i otpornost na infekcije poput prehlade i gripe. Čaj od šipka rabi se i kod upalnih procesa bubrega, osobito za sprečavanje novih oboljenja. Ljudi kod kojih lako dolazi do sakupljanja pijeska i kamenaca u bubrezima ili mokraćnome mjehuru trebali bi dulje piti čaj od šipka. Zbog kiselkasta okusa šipkov čaj je ugodno osvježenje kod bolesti s vrućicom. Sjemenke se u narodnoj medicini koriste kod kamenca, bolesti bubrega i mjehura, kod reume i uloga.

Šipkov čaj

Žličicu zdrobljenog šipka stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procijedite. Pijete li ga kao lijek za bolesti dišnih organa, zasladite ga medom, inače ne. Popijte tri šalice na dan. Čaj od šipka nema nikakvih štetnih učinaka, pa ga se može piti i dulje.

Kopriva

Dvije žličice svježeg ili sušenog lista koprive prelijte šalicom vrele vode, ostavite da poklopljeno stoji deset minuta te procijedite. Popijte tri šalice na dan kod reumatskih bolova, umora, slabokrvnosti i izostanka apetita.

Čaj od korijena

Suhi korijen koprive (6 g) stavite u ključalu vodu (300 ml) i kuhajte deset minuta. Maknite s vatre i ostavite još pet do deset minuta pa procijedite. Čaj se pije topao nakon obroka, triput na dan, oko tri mjeseca kod problema s prostatom.

Lavanda

Stavite žličicu cvjetova lavande u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji pet do deset minuta pa procijedite. Popijte šalicu čaja neposredno prije odlaska na spavanje, da biste lakše zaspali Čaj se može koristiti i za ispiranje usta.

Za smirenje

Potrebno je 25 cvjetova lavande, 20 g odoljenova korijena, 20 g matičnjakova lista, 20 g češera hmelja i 20 g cvjetova kamilice. Sve pomiješajte i stavite u staklenku. Za pripremu čaja uzmite jednu do dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Neka odstoji deset minuta i procijedite. Pijte dvije do tri šalice ne prevrućeg čaja na dan.

Probavne tegobe

Pripremite 25 g cvjetova lavande, 25 g mažurana, 25 g listova kadulje i 25 g paprene metvice. Pomiješajte sve biljke i stavite u staklenku. Za pripremu čaja pomiješajte dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Na dan pijte šalicu čaja pola sata prije jela.

Glavobolja i migrena

Pripremite 25 g lavande, 25 g majčice dušice, 10 g matičnjaka, 10 g vrbove kore i 10 g anisa. Pomiješajte biljke i stavite u staklenku. Pri pripremi čaja uzmite jednu do dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte dvije do tri šalice ne prevrućeg čaja na dan.

Lipa

Foto: Dreamstime

Prelijte dvije do tri žličice narezanih cvjetova lipe šalicom kipuće vode i pustite da odstoji pet do deset minuta. Za kuru znojenja pije se vrlo vruć napitak koji se može zasladiti medom. Za sprečavanje prehlade i jačanje otpornosti uzimaju se do dvije žličice lipe i pije manje vruć napitak. Preporučljivo je popiti dvije-tri šalice na dan.

Čajna mješavina protiv reume

Potrebno vam je 20 g cvjetova lipe, 20 g cvjetova bazge, 20 g cvjetova končare, 20 g zlatnice i 20 g preslice. Pomiješajte sve sastojke i stavite u staklenku. Pri pripremi čaja dvije žličice mješavine prelijte šalicom vrele vode, ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Popijte dvije-tri šalice nezaslađenog čaja na dan.

Kamilica

Foto: Dreamstime

U šalicu kipuće vode dodajte dvije žličice kamilice. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte tri do četiri šalice na dan. Čaj grgljajte kod upala usne šupljine i ždrijela. Kod upala kože, opeklina, nakon krvarenja, kod nečiste kože i osjetljive dječje kože rabite čaj za pranje ili parne kupelji.

Bolne mjesečnice

Pomiješajte 30 g običnog tetrljana, 30 g cvjetova kamilice i 40 g korijena odoljena. Za pripremu čaja dvije žličice mješavine prelijte vrelom vodom, ostavite da stoji deset minuta i procijedite. Pijte nekoliko puta na dan.

Paprena metvica

Stavite žličicu osušenih listova metvice u 150 ml vrele vode. Ostavite da odstoji od 10 do 15 minuta pa procijedite. Pijte šalicu čaja poslije svakog obroka protiv probavnih tegoba i nedovoljnog izlučivanja žuči ili kao umirujuće sredstvo popijte šalicu navečer.

Pelin

Čaj od pelina od davnina se smatra lijekom kod želučanih, jetrenih i žučnih tegoba. Iako je iznimno ljekovit, pelin ne treba uzimati dulje od sedam dana. Ne smiju ga upotrebljavati trudnice i dojilje, kao ni oni koji imaju čir ili krvarenje u želucu ili unutarnjim organima. Ne treba ga uzimati ni istodobno s preparatima željeza.

Pelin nikada ne kuhajte nego ga samo prelijte kipućom vodom. Za pripremu čaja žličicu pelina prelijte šalicom vruće vode, poklopite i ostavite da odstoji tri do pet minuta te procijedite. Na dan je dovoljno uzimati jednu šalicu – razdijelimo je po obrocima te čaj pijemo pola sata prije jela ili tijekom dana u manjim gutljajima.

Gospina trava

Gospina trava učinkovita je prirodna pomoć protiv depresije. Hipericin iz gospine trave pospješuje korištenje svjetlosti, što je osobito važno zimi, pa je ova biljka učinkovita i protiv sezonske potištenosti. Antidepresivno djelovanje nastupa polagano; tek nakon dva tjedna primjećuju se promjene. Gospina trava poboljšava raspoloženje te umanjuje osjećaj iscrpljenosti, umora i bezvoljnosti. Pomaže i kod neutemeljenih strahova i poremećaja spavanja. Uspješno se koristi i u djece i mladih koji imaju poteškoće sa spavanjem i koncentracijom. Preporučljiva je za žene u menopauzi.

Da biste pripremili čaj, uzmite žličicu suhe biljke, prelijte šalicom vrele vode te ostavite da odstoji 10 minuta. Zasladite ili dodajte mlijeka po želji ako vam okus čaja ne odgovara. Čaj je važno piti redovito, tri šalice na dan.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: