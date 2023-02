Naučite dijete kako se ponašati na društvenim medijima: Evo koje mjere trebate poduzeti

Djeca koja navršavaju 13 godina službeno ulaze u kategoriju tinejdžera, a to je ujedno dobna granica kada tehnički smiju koristiti račune na društvenim medijima poput Instagrama. Pojedini liječnici smatraju kako je i to prerano, a voditelj službe javnog zdravlja SAD-a Vivek Murthy rekao je za CNN da djeca ove dobi još uvijek razvijaju svoj identitet. Kaže da okruženje na društvenim mrežama često stvara iskrivljen pogled na vlastitu vrijednost i odnose. Dodaje kako zna da je teško držati djecu podalje od društvenih medija zbog njihove popularnosti, no predlaže roditeljima da odgode djeci boravak na tim medijima do kasnijih tinejdžerskih godina, piše Parents.

Ipak, djeca će ionako pronaći način za pristup društvenim medijima bez obzira na roditeljske zabrane. Broj djece mlađe od 13 godina koja koriste lažne rođendane i adresu e-pošte roditelja za stvaranje računa na popularnim društvenim mrežama, bez obzira imaju li dopuštenje ili ne, zastrašujuć je.

Foto: Dreanstime

Prema istraživanju iz 2022. Ofcom1, regulatora za komunikacijske usluge u Ujedinjenom Kraljevstvu, 33 posto roditelja djece u dobi od pet do sedam godina izjavilo je da njihovo dijete ima barem jedan račun na društvenim mrežama. Oko 60 posto djece u dobi od 8 do 11 godina imalo je otvoreni račun. To znači da umjesto na loptu i igru, razgovori tijekom školskog odmora među djecom četvrtog razreda osnovne škole tematiziraju tko je što sinoć objavio na Instagramu ili TikToku. Zvuči zastrašujuće.

Nedvojbeno postoje pozitivne strane ako se djeca odgovarajuće dobi povezuju sa svojim vršnjacima na društvenim mrežama. Platforme poput Instagrama pune su inspiracije i omogućuju djeci da se kreativno izraze. Ali, roditelji također trebaju biti svjesni moguće izloženosti internetskom zlostavljanju i neprimjerenom sadržaju. Osobito mlađa djeca možda neće shvatiti posljedice svojih online radnji, što ih može dovesti u kompromitirajuće situacije. Ovo su rizici koje popularna aplikacija za dijeljenje fotografija ozbiljno shvaća.

Foto: DREAMSTIME

Tijekom godina Instagram je predstavio brojne sigurnosne nadogradnje za zaštitu djece i tinejdžera na internetu. Neke nedavne implementacije su obrazovno središte za roditelje, alati za nadzor, automatski privatni računi za mlade korisnike, značajka "Odmori se" koja obeshrabruje beskrajno listanje i više.

Eddie Ruvinsky, direktor inženjeringa u Instagramu, kaže da praćenje djece ipak nije konačno rješenje.

- Riječ je o tome da morate imati povjerenja i stalan dijalog sa djecom za svaku aktivnost koju rade - kaže Ruvinsky.

Rano počnite razgovor o društvenim medijima

Ana Homayoun, stručnjakinja za društvene medije i autorica Social Media Wellness: Helping Tweens and Teens Thrive in an Unbalanced Digital World, koja je radila s Instagramom na izradi vodiča za roditeljsku sigurnost, kaže da bi roditelji s djecom trebali rano započeti razgovor o društvenim medijima .

- Čak i ako djeca nisu na društvenim mrežama, mnoga su online od rane dobi i koriste različite web stranice. Prema mom iskustvu, djecu ne informiraju o Instagramu i drugim aplikacijama društvenih medija njihovi roditelji, nego ona uče od prijatelja, vršnjaka, starije braće i sestara i drugih utjecajnih pojedinaca. Stoga je važno da roditelji preuzmu aktivnu ulogu u poticanju razgovora - kazala je Homayoun.

Napravite plan

- Potičem radoznalost i postavljanje otvorenih pitanja kako bih djeci pomogla prepoznati zašto se žele pridružiti Instagramu, kako misle da bi za njih izgledalo pozitivno iskustvo na Instagramu i kome se mogu obratiti ako im nešto bude neugodno i ne ide po planu. To im omogućuje da proaktivno razmišljaju o tome kako bi definirali i stvorili pozitivno iskustvo korištenja mreže - kaže Homayoun.

Ona predlaže da se prilikom razgovora o društvenim medijima s djecom fokusirate da pitanja koja obuhvaćaju zdravu socijalizaciju, učinkovitu samoregulaciju i opću sigurnost.

Privatnost ima prednost

- Mnogi ljudi ne znaju da imaju mogućnost privatnosti na Instagramu - kaže Lori Malahy, voditeljica istraživanja na Instagramu.

Uključivanje računa u "privatni" način rada znači da samo odobreni pratitelji mogu pregledavati, komentirati i lajkati vaš sadržaj. To bi moglo spriječiti situaciju da osobni podaci djeteta dospiju u krive ruke. Ugledajte se na Dana Zigmonda, bivšeg direktora analitike na Instagramu, koji je od svoje djece zahtijevao da imaju privatni račun i da osobno poznaju sve svoje pratitelje. Imajte na umu da Instagram automatski prijavljuje tinejdžere za privatne račune.

Foto: lev dolgachov

Potaknite lijepo ponašanje online

Primanje zlih komentara na društvenim mrežama može povrijediti djetetovo samopouzdanje, a pisanje komentara može ga dovesti u nevolju. Razgovarajte sa djetetom o ispravnom ponašanju na društvenim mrežama i upotrijebite alate navedene u vodiču s resursima za Instagram. Na primjer, aplikacija vam omogućuje filtriranje uvredljivih ili neprikladnih riječi iz vaših komentara.

Postavite vremensko ograničenje

Maloljetnici još razvijaju samodisciplinu, pa nije neobično da provode sate na platformama društvenih medija. Radite zajedno sa djecom kako biste odredili odgovarajuću količinu vremena koju bi trebali provesti na aplikacijama svaki dan, bilo da je to 15 minuta ili jedan sat. Također možete iskoristiti prednost Instagramove nadzorne ploče aktivnosti koja vam omogućuje postavljanje dnevnih podsjetnika o vremenskom ograničenju, isključivanje push obavijesti i još mnogo toga.

Učite djecu odgovornosti

Cyberbullying je sve češći u današnje vrijeme. Prema istraživanju o rizičnom ponašanju mladih iz 2019. Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), gotovo 16 posto anketiranih srednjoškolaca bilo je izloženo elektroničkom maltretiranju u prethodnih 12 mjeseci. Srećom, Instagram omogućuje korisnicima kontrolu maltretiranja uklanjanjem komentara koji potiču mržnju, prijavljivanjem negativnog ponašanja i blokiranjem pojedinaca.

Foto: dreamstime/ilustracija

- Među najvažnijim stvarima koju bih želio da moj sin shvati jest činjenica da ono što se zbiva online, itekako ima utjecaja na to kako se ljudi osjećaju offline.Za njih je jako važno da to uzmu u obzir pri svemu što rade na internetu - kaže Ian Spalter, bivši direktor dizajna na Instagramu.

Pokažite im primjerom

Znate da djeca neprestano uče na primjeru ljudi koji ih okružuju. Prakticiranjem pozitivnih navika na društvenim medijima, također pripremate djecu za korisno i inspirativno iskustvo.

