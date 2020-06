Naučite prepoznati lošu hranu: Ona vam isisava dobru energiju

Redovito prekomjerno jedenje hrane s visokim udjelom masti i šećera može negativno utjecati na energiju i na raspoloženje, a ključna je umjerenost

<p>Ljudi koji imaju problema s kilogramima često za hranom posežu nesvjesno, tražeći svojevrsni osjećaj ugode i utjehe. Hrana koja nas 'tješi' i koja aktivira osjećaj nagrađivanja u našem mozgu nikad naravno nije zdrava hrana, a psihologinja i savjetnica<strong> Lee Chambers</strong> kaže da nam takva hrana pruža 'dopaminski šut' koji izaziva zadovoljstvo, ali kratkoročno.</p><p>- Emocionalno prejedanje ciklički je proces u kojem loše raspoloženje uzrokuje posezanje za hranom koja će vjerojatno povećati razinu šećera u krvi i dopamin. Ipak, dok šećer ostaje, dopamin brzo počinje opadati - kaže Chambers i dodaje da 'zbog toga često osjećamo manjak kontrole i osjećaje krivice, srama i žaljenja'.</p><p>- S vremenom, velika konzumacija takve ukusne hrane može dovesti i do smanjenja osjetljivosti u mjestu za nagradu u mozgu, pa moramo jesti sve više da bismo doživjeli isti učinak - dodaje.</p><p>- Ključna je umjerenost - kaže dijetetičarka<strong> Tai Ibitoy</strong>.</p><p>Ove namirnice spadaju u 'utješnu' hranu, a konačno proizvode loše raspoloženje, pad energije i gomilanje kilograma.</p><h2>Alkohol</h2><p>Male količine alkohola mogu čak poboljšati raspoloženje ali redovito ili prekomjerno pijenje ga pogoršava, kaže Ibitoy.</p><p>Studije pokazuju da alkohol ima dugotrajne posljedice na zdravlje, a stručnjaci iz Mayo klinike preporučuju jedno piće dnevno - ekvivalent jednoj manjoj pivi ili jednoj čaši vina.</p><h2>Gazirani sokovi</h2><p>Gazirani sokovi sadrže takozvane jednostavne šećere koje tijelo brzo apsorbira, što dovodi do 'predoziranja' koje često prati i naša smanjena reakcija i odgovori na podražaje.</p><p>Zamjena gaziranih sokova njihovom 'dijetnom' inačicom također nije dobro rješenje jer su zaslađivači, koji se u njih stavljaju, povezani s anksioznošću i depresijom. Voda i čaj najbolja su alternativa gaziranim sokovima.</p><h2>Kofein</h2><p>Ibitoye preporučuje i ograničavanje kave i čaja ili zamjenu beskofeinskom verzijom. Pića s kofeinom naime potiču oslobađanje dopamina i serotonina, što je dobro u malim dozama dok u velikim može dovesti do razdražljivosti, uznemirenosti i tjeskobe.</p><p>Preporuke oko kofeina stalno se mijenjaju, a Mayo klinika preporučuje do četiri šalice kave dnevno.</p><h2>Bijeli kruh i peciva</h2><p>Kruh i i peciva puni su sastojaka poput šećera koji pogoršavaju raspoloženje, kaže Ibitoye i dodaje kako smanjenje tih namirnica može brzo podići raspoloženje.</p><p>- Pokušajte smanjiti unos šećera tako da se na par dana odreknete kolača, keksa, slatkih pića i zaslađivača - kaže Ibitoye. Korisni učinci često se vrlo brzo osjete, već za nekoliko dana.</p><h2>Pomfrit</h2><p>Pomfrit je pun zasićenih masti, rafiniranih ugljikohidrata i viška soli. Sve to uzrokuje jaki pad energije, loše raspoloženje i iscrpljenost.</p><p>Sporo oslobađajući ili složeni ugljikohidrati poput cjelovitih žitarica, smeđe riže i kvinoje sporije podižu razinu glukoze u krvi, kaže Ibitoye, no mozgu pomaže da ima ujednačeni 'protok goriva' za bolje funkcioniranje", rekla je.</p><h2>Prerađena gotova hrana</h2><p>Gotova prerađena hrana isto može izazvati loše raspoloženje jer gotovi proizvodi sadrže velike količine rafiniranih šećera, zasićenih masti i konzervansa.</p><p>Ti sastojci uzrokuju pad energije nakon čega slijedi umor i smanjena motivacija.</p><p>- To ne znači da ih nikada ne biste trebali jesti - kažu nutricionisti koji ističu da ako se uglavnom hranimo zdravo, pokoja poslastica tu i tamo neće nam naštetiti.</p><h2>Pakirano meso i naresci</h2><p>Premda su proteini sastavni dio zdrave prehrane, neki su bolji od drugih. Pakirano meso i naresci puni su konzervansa koji 'usisavaju' našu energiju i aditivima koji uzrokuju promjene raspoloženja i nadimanje. Alternative su nemasno meso, perad, riba, jaja, grah i domaći naresci jer su bogati proteinima i mogu poboljšati raspoloženje i nivo energije.</p><p>- Proteini su nam potrebni za razne procese, uključujući proizvodnju neurotransmitera kao što je serotonin - rekla je nutricionistica za <a href="https://www.huffpost.com/entry/comfort-foods-bad-mood-negative-nutrition_l_5ec80c6bc5b6d1c44256d2df" target="_blank">Huff Post</a>, pa ih pokušajte dodati ​​u sve obroke kako biste uravnotežili reakciju na šećer.</p>