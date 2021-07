Ako ste ikada primijetili da vam treba odmor od odmora kad se vratite s godišnjeg, učinili ste nešto pogrešno. Naime, potpuno isključivanje iz poslovnog svijeta može biti teško i stvoriti nam stres ili čak krivnju zbog neprovjeravanja poslovnog e-maila. Ali važno je zapamtiti da odmor nikada ne smije postati neobavezan, prenosi Vogue.

- Odmaranje je način oporavka, koji našem tijelu, umu i osjećajima daje priliku da se oporave - kaže psihologinja Regina Insa.

Nedostatak smirenosti očit je na različitim razinama

Nedostatak odmora itekako šteti našem organizmu na mnogim razinama.

- Odmor pomaže u prevenciji tjelesnih, mentalnih i emocionalnih bolesti, u uspostavi kvalitetnog života, optimističnijem promatranju života, pozitivnom stavu i rezultira u konačnici srećom - kaže psihologinja koja još jednom naglašava da što više radite, to se više trebate odmarati.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da 'radni stres može dovesti do zdravstvenih problema poput nesanice, bolesti srca, visokog krvnog tlaka, glavobolje, mišićno-koštanog poremećaja, pa čak i promijeniti naš imunološki sustav'. Posljedice nedostatka odmora mogu se pojaviti na različitim razinama:

Dakle, ne radi se samo o tome da u potpunosti uživamo u slobodnim danima, već i o tome da se osjećamo bolje te se istinski opustimo prije povratka u normalu.

- Energetski naboj koji primimo na kraju odmora bit će proporcionalan kvaliteti našeg opuštanja - kaže Regina Insa te ističe da nije dovoljno uzeti samo nekoliko slobodnih dana, već ih moramo iskoristiti za fizički, mentalni i emocionalni oporavak.

Ako se zanemari samo jedan od ta tri aspekta, povrat energije bit će oslabljen. Stoga savjetuje da, ako već živimo u stalnom stresu, onda je možda bolje da se na odmoru maksimalno pustimo i ne ispunjavamo ga nikakvim aktivnostima.

Zašto se osjećamo krivima kad odemo na odmor?

To je zbog toga jer smo 'ovisni' o našem poslovnom e-mailu i ne možemo se potpuno isključiti iz straha da se nešto ne dogodi, a da mi to ne saznamo. Taj osjećaj krivnje ili nesigurnosti može imati razne razloge - to naravno ovisi i o vrsti posla i našoj odgovornosti u njemu - ali psiholog to sažima u nekoliko pitanja koja bismo si trebali postaviti:

Kakvo je delegiranje unutar vašeg tima? Delegiranje je vjerovanje svom timu da su u stanju obaviti posao koji vi inače radite. Ako niste sigurni u to, nećete se ni odmoriti tijekom vašeg odmora.

Vjerujete li svom timu? Vjerujte da je vaš tim sposoban dobro odraditi svoj posao. Odaberite nekoga iz svog tima koji vas može rasteretiti i uskočiti tijekom vašeg odmora. Neka vas pozovu samo ako je nešto zaista hitno.

Osjećate li se prijeko potrebnim? Naime, vaš ego ne može na odmor. Ali svi znamo da nitko nije prijeko potreban. Zato pokušajte dati svom timu ili kolegama prostora da rade stvari na svoj način. Možda će vam otvoriti neke nove mogućnosti o kojima prije niste razmišljali.

Je li kupac taj koji ovisi o vama? Jeste li jedina osoba u tvrtki koja se može brinuti o njemu? Svi samozaposleni imaju taj problem, jer 'kupac bez nadzora lako postane izgubljeni kupac'. U ovom slučaju, preporučljivo je da odaberete slobodne dane tako da većina vaših kupaca radi i da si rezervirate barem jedan dugi vikend potpunog isključenja i odmora od posla.

Osjećate li se krivim zbog odmora? Osjećate li kao da tvrtki dugujete nešto, da niste zaslužili predah, da ne radite dovoljno? Ako je tako, možete doživjeti stres i emocionalnu iscrpljenost. Bilo bi dobro obratiti se profesionalnim psiholozima koji će vam pomoći povećati samopoštovanje, samosvijest i naučiti postavljati ograničenja.

Kako sve pripremiti prije odmora?

- Dio planiranja vašeg odmora je i planiranje isključivanja: preuzmite najvažnije stvari u svoje ruke - kaže psihologinja.

Preporučuje ove korake kako biste otišli na godišnji odmor 'mirne duše':

Ostali stresori (i kako ih izbjeći)

Posao je obično glavni izvor stresa zbog kojeg je nemoguće isključiti se na odmoru. No, postoje i drugi čimbenici koji su odgovorni za to što se zasluženi odmor nije dogodio. Psihologinja ističe da su još jedan važan čimbenik naša očekivanja - od odredišta, hotela i iskustva.

S druge strane, elementi poput ambijenta mjesta za odmor, primjerice buka ili rođak s kojim se ne slažete baš dobro - mogu negativno utjecati na vaše opuštanje. U slučajevima u kojima neke stvari nije moguće promijeniti, psiholog preporučuje 'prihvatiti situaciju i iskoristiti ono najbolje od nje'. Stručnjak je dao još nekoliko savjeta kako zaista uživati u odmoru i zaboraviti na krivnju: