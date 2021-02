Svi roditelji su bili u situaciji da im djeca vrište ili viču i plaču ili sve troje istovremeno bez nekog očitog razloga. I to uglavnom kad bi baš roditelji željeli da se lijepo ponašaju (na primjer kad ste u gostima, u trgovini, u parku ili u avionima).

POGLEDAJTE VIDEO: Dan s četvorkama

Međutim, postoje razlozi za ovakvo ljuto ponašanje ispunjeno vikom i vriskovima, a najčešći je taj što se djeca na taj način nose sa svojom frustracijom.

Zašto se djeca ponašaju na takav način i koji su najbolji načini za smirivanje situacije?

1. Vaše dijete traži pažnju.

Kad djeca žele vašu potpunu pažnju, učinit će sve što je u njihovoj moći da to postignu, a već u najmanjoj dobi shvate da plakanjem i vikanjem roditelj 'odgovara' na njihove pozive.

Savjet br. 1: Ukoliko je riječ o tantrumu, tu ne možete učiniti puno osim pokazati djetetu da ste tu i pričekati da se situacija smiri. Kada je dijete van sebe i vidno ga ne možete smiriti, čučnite ili sjedite pored njega i nježno mu recite: Vidim da si uzrujan. Tu sam za tebe. Kada se dijete smiri, zagrlite ga. Prisilno grljenje neće biti od velike pomoći jer djeca u tom trenutku ne žele i ne shvaćaju puno jer su preplavljena osjećajima.

2. Vaše dijete testira svoje decibele.

Vika i vrištanje dosežu vrhunac u dobi od 18 mjeseci do 2 godine. Bebe ispituju koliko glasne mogu biti jer je to za njih nešto novo što trebaju u potpunosti ispitati. Za njih je to nova sila koja ima sposobnost zaustaviti sve oko sebe i privući pažnju svih ljudi u blizini.

Savjet br. 2: Posvetite im pozitivnu pozornost. Ako vaš mališan vrišti, jednostavno ga podignite, pomazite i tiho s njim razgovarajte. I polako će se početi smirivati.

3. Vaše dijete komunicira s vama.

U fazi u kojoj dijete još ne govori vikanje i vrištanje je njegov oblik komunikacije. To je jedini način da natjera roditelje da shvate da nešto nije u redu ili barem da provjere sve u vezi djeteta kako bi otkrili što mu smeta.

Savjet br. 3: Pretvorite to u igru. Ako ste na mirnom mjestu, poput svog doma, možete od vikanja napraviti igru. Prvo svi vičite i natječite se tko može biti glasniji, a potom šapućite i provjerite tko može najtiše šaputati, a da ga drugi čuju.

4. Vaše dijete izražava svoj bijes, umor ili glad.

Još jedan razlog za to vrištanje ili plač mogao bi biti jednostavan poput gladi, umora ili ljutnje, piše Brightside. Na primjer, kada vaše dijete ne može dobiti nešto što želi, počinje tantrum. Kad su još jako mali i ne znaju kako se nositi s frustracijom ili kako pokazati strpljenje i razumijevanje, vikanje i vrištanje je jedini način da pokažu svoje osjećaje.

Savjet br. 4: Ostanite mirni. Odgovaranje na njihovo vikanje vlastitim vikanjem nije dobro, jer će to samo pogoršati stvari. Umjesto toga, pokažite im smireniji pristup i naučite ih kako da se smire - zajedno polako dišite, grlite se i sve ostalo što će upaliti s vašim djetetom (ipak, svako dijete je drugačije i treba mu se prilagoditi).

5. Djetetu je neugodno ili je tjeskobno.

Drugi razlog zbog kojeg bi se dijete moglo tako ponašati mogao bi biti taj što mu je neugodno ili je tjeskobno u određenim situacijama ili kad se nađe u novom, nepoznatom okruženju.

Može biti bučno, može biti puno stranaca oko njega, pa čak i to da nisu kod kuće (na sigurnom mjestu), gdje se mogu slobodno igrati i biti okruženi svojim omiljenim igračkama - sve su to situacije u koje ih čini razdražljivima. Zbog toga često čujemo kako djeca plaču u gužvama ili na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi poput shopping centara, restorana ili u avionima.

Savjet br. 5: Privucite im pažnju nečime što ih veseli. Ponudite im nešto u zamjenu za ono što žele, a što ne mogu imati ili ponudite novu aktivnost poput pjevanja pjesme. Tako ćete najlakše smiriti dijete, i to zahvaljujući njihovoj kratkotrajnoj usmjerenosti na nešto.

6. Vaše je dijete puno energije.

Često je dječje vrištanje rezultat igre koju igraju, sami ili s drugom djecom, i količine energije koju imaju, koje i inače imaju jako puno. Ta vrsta vrištanja je zdrava i potpuno normalna, oni uče kako izraziti sve sretne i nesretne emocije koje imaju tijekom igre sa svojim prijateljima, a njihovi vriskovi mogu značiti različite stvari, ovisno o tonu i visini.

Savjet br. 6: Nagradite ih za dobro ponašanje. Ovo je jedan od najboljih načina da ih naučite kako pravilno postupati.