Ne preskačite sistematski! To je navika koja spašava živote

Kako je debljina ključni problem za razvoj mnogih bolesti, moram pohvaliti vodeće političare što su primjer drugima, kaže dr. Tanja Pekez Pavliško.

Normalna tjelesna težina, koja se postiže zdravom prehranom i fizičkom aktivnošću, preduvjet je dobrog zdravlja. Pohvalno je i to što je i predsjednica Kolinda našla vremena za mršavljenje, iako mnogi ljudi govore da nemaju vremena organizirati se.

A kada je riječ o sistematskom pregledu na kojem je ovih dana bila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, doktorica kaže da tu ključnu ulogu ima obiteljski liječnik koji poznaje obiteljsku anamnezu, prema po kojoj se određuju pregledi.

- Budući da se radi puno nepotrebnih sistematskih pregleda, nisu svi za sve preglede. Ono što ima smisla i što podržavam su Nacionalni programi ranog otkrivanja raka, prvenstveno test ranog otkrivanja raka debelog crijeva provođenjem testa okultnoga krvarenja iz stolice, koji, ako je pozitivan, vodi do kolonoskopije. On se provodi poslije 45. godine.

Drugi obavezan pregled je mamografija, koja se preporučuje od 50. godine, ali i ranije ako je potrebno i ako postoji slučaj raka dojke u obitelji. Imala sam primjer pacijentice koja je od raka dojke umrla s 29 godina, a njena majka s 23, odmah nakon što ju je rodila, dakle nju sam slala na pregled već s 13 godina - kaže dr. Branislava Čilić.

Ističe da je treći obavezan pregled Papa test, za rano otkrivanje raka vrata maternice, a koji se radi jednom godišnje. Naravno da i tu ima rizičnih skupina, poput onih koji su u kontaktu s HPV-om, no zato postoji mogućnost cijepljenja u ranijoj dobi.

- Što se tiče dijabetesa tipa 1, on je genetski uvjetovan dok se onaj tipa 2, najčešće javlja kod ljudi s prevelikom tjelesnom težinom koja je i najvažniji faktor obolijevanja (indeks tjelesne mase viši od 25). Kod te kronične bolesti predlaže se promjena životnih navika.

Ako u obitelji postoji ta bolest, šećer se mjeri jednom u godinu dana, ne treba češće, ali je važno uz to znati da se skidanjem viška kila te zdravim stilom života dijabetes može odgoditi.

Tek nakon 5-10 godina zbog posljedica neurednog života on će se razviti u punini. To uključuje vježbanje, nepušenje i prehranu cjelovitim namirnicama - kaže dr. Čilić i dodaje da su svi radoznali rezultatima nalaza sistematskog pregleda, no da se rijetki prethodno brinu o svojim životnim navikama.

Pregledi za žene po desetljećima:

20 godina - Samopregled grudi svaki mjesec, jednom godišnje Papa test, stomatolog i mjerenje tlaka. Kolesterol u krvi svakih pet godina, provjera vida dva puta u 10 godina.

- Samopregled grudi svaki mjesec, jednom godišnje Papa test, stomatolog i mjerenje tlaka. Kolesterol u krvi svakih pet godina, provjera vida dva puta u 10 godina. 30 godina - Samopregled grudi svaki mjesec (ako imate slučaj raka dojke u obitelji, napravite mamografiju), pratite promjene na madežima, pregled zubi svakih šest mjeseci, jednom godišnje Papa test, kolesterol i tlak. Provjera vida jednom u pet godina.

- Samopregled grudi svaki mjesec (ako imate slučaj raka dojke u obitelji, napravite mamografiju), pratite promjene na madežima, pregled zubi svakih šest mjeseci, jednom godišnje Papa test, kolesterol i tlak. Provjera vida jednom u pet godina. 40 godina - Dva puta godišnje Papa test i stomatolog. Nakon 45. jednom godišnje provjera vida, kolesterola i šećera u krvi. Jednom u dvije godine i mamografija. Redovito na kardiološki pregled i provjeru hormona štitnjače.

- Dva puta godišnje Papa test i stomatolog. Nakon 45. jednom godišnje provjera vida, kolesterola i šećera u krvi. Jednom u dvije godine i mamografija. Redovito na kardiološki pregled i provjeru hormona štitnjače. 50 godina - Jednom mjesečno samopregled grudi i madeža. Jednom godišnje Papa test, UZV grudi i stomatolog te provjera kolesterola i šećera u krvi. Jednom u dvije godine pregled vida, a jednom u pet godina rektalni pregled.

Pregledi za muškarce po desetljećima:

30 godina - Internistički pregled i rutinska laboratorijska dijagnostika u dogovoru s liječnikom opće prakse. Jednom godišnje provjera kolesterola i tlaka, a vida jednom u pet godina ako nemate dioptriju.

- Internistički pregled i rutinska laboratorijska dijagnostika u dogovoru s liječnikom opće prakse. Jednom godišnje provjera kolesterola i tlaka, a vida jednom u pet godina ako nemate dioptriju. 40 godina - Kontrola vida svake dvije godine – pregled oštrine vida, otkrivanje glaukoma te katarakte. Pregled prostate i test na PSA barem jednom poslije 45. Specijalistički pregledi ovisno o obiteljskoj anamnezi.

- Kontrola vida svake dvije godine – pregled oštrine vida, otkrivanje glaukoma te katarakte. Pregled prostate i test na PSA barem jednom poslije 45. Specijalistički pregledi ovisno o obiteljskoj anamnezi. 50 godina - Internistički pregled i laboratorijska dijagnostika u dogovoru s liječnikom. Digitorektalni pregled i test na okultno krvarenje u stolici jednom godišnje. Pregled prostate, UZV prostate i posebno mjerenje brzine protoka mokraće te test na PSA. Stomatologu dvaput godišnje. Specijalistički pregledi prema potrebi.

- Internistički pregled i laboratorijska dijagnostika u dogovoru s liječnikom. Digitorektalni pregled i test na okultno krvarenje u stolici jednom godišnje. Pregled prostate, UZV prostate i posebno mjerenje brzine protoka mokraće te test na PSA. Stomatologu dvaput godišnje. Specijalistički pregledi prema potrebi. 60 godina - Cjeloviti pregled i laboratorijska dijagnostika s naglaskom na kontroli postojećih bolesti te srca i krvnih žila. Godišnja kontrola vida, zubi, sluha te digitorektalni pregled i test na okultno krvarenje u stolici. Pregled prostate, dodatno UZV prostate i posebno mjerenje brzine protoka mokraće.

