Prednosti vježbanja i kako koja vježba utječe na naše zdravlje

Osim što skida kilograme, vježbanje i poboljšava raspoloženje. Ono može djelovati i kao antidepresivi, kaže dr. Michael Craig Miller, psihijatar i profesor na Harvardu. Za one koji ne uspiju vježbanjem pobijediti depresiju, savjetuje vježbanje u paru.

- Tjelovježba potiče rast novih živčanih stanica u hipokampusu, a taj proces ključan je za liječenje od depresije - kazao je dr. Michael Craig Miller i dodao kako isti proces spašava i moždane stanice od odumiranja te smanjuje rizik od demencije.

- Kod starijih ljudi koji redovito vježbaju se volumen hipokampusa, regije povezane s učenjem i pamćenjem, povećao za dva posto u odnosu na neaktivne vršnjake - pokazala je studija iz 2011. godine objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Foto: Dreamstime

Isto tako, stručnjaci tvrde kako ljudi koji redovito vježbaju, bolje planiraju i organiziraju svoj život. Osim mentalnog, tjelovježbom se čuva i zdravlje kostiju.

- Starenjem opada kvaliteta kostiju i dolazi do osteoporoze. No, možete je spriječiti ili ublažiti svakodnevnim aktivnostima - rekla je dr. Meryl S. LeBoff, profesorica s Harvarda. Za očuvanje zdravlja kostiju preporučuje trčanje, hodanje, planinarenje, ples i tenis.

Jačanje kostiju

- Stvaranje mišićne mase dobro je i za zdravlje kostiju. Ako već i imate osteoporozu, dobro je imati jače mišiće kako biste mogli održati ravnotežu i smanjiti rizik od pada, koji je koban kod te bolesti - govori dr. Meryl S. LeBoff.

Oboljelima od osteoporoze savjetuje šetnju od sat vremena, barem dva puta tjedno. Tjelovježba istodobno smanjuje rizik od oboljenja od kardiovaskularnih bolesti, koje su uzročnik 17,5 milijuna smrti u svijetu godišnje. I oni koji imaju problema sa srcem trebali bi vježbati kako bi izbjegli preranu smrt.

Preporučuju im aerobne vježbe, odnosno lagano trčanje i hodanje. Studija američkog Zavoda za zdravlje i zdravstvene usluge pokazala je kako vježbanje tri puta po 30 minuta na tjedan smanjuje rizik od bolesti srca.

Foto: Dreamstime

Prednosti vježbanja

Smanjuje stres: Hormoni stresa mogu opteretiti srce, a vježbanje vam može pomoći da se opustite i ublažite stres te se riješite depresije i poboljšate memoriju.

Hormoni stresa mogu opteretiti srce, a vježbanje vam može pomoći da se opustite i ublažite stres te se riješite depresije i poboljšate memoriju. Zaustavlja ili usporava dijabetes: U kombinaciji s treningom snage, redovite aerobne vježbe mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa za više od 50 posto. No važna je i prehrana.

U kombinaciji s treningom snage, redovite aerobne vježbe mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa za više od 50 posto. No važna je i prehrana. Jačanje mišića: Aerobne vježbe i treninzi snage su odlični za zdravlje srca. Ove vježbe poboljšavaju sposobnost mišića da crpe kisik iz krvi koja cirkulira.

Aerobne vježbe i treninzi snage su odlični za zdravlje srca. Ove vježbe poboljšavaju sposobnost mišića da crpe kisik iz krvi koja cirkulira. Kontrola težine: Osobito u kombinaciji sa zdravom prehranom, biti fizički aktivan važno je za gubljenje težine - čime možete sačuvati i zdravlje srca.

Osobito u kombinaciji sa zdravom prehranom, biti fizički aktivan važno je za gubljenje težine - čime možete sačuvati i zdravlje srca. Za zdrav krvni tlak: Visoki tlak je u velikoj mjeri nasljedan, pa se kao jedan vid prevencije preporučuje i vježbanje uz nadzor liječnika i specijalista.

Foto: 123rf

Harvard: Vježbe koje možete raditi stalno

Plivanje - Osim što se tijekom plivanja razgibavaju svi mišići u ljudskom tijelu, stručnjaci s Harvarda kažu kako pomaže i mentalnom zdravlju. Dodaju da ono smanjuje stres i podiže raspoloženje.

Tai Chi - Ova kineska borilačka vještina koja kombinira kretanje i opuštanje dobra je i za tijelo i za um. Kažu kako je dobar za ljude svih dobi i kondicije te da može biti osobito dobar za starije.

Treninzi snage - Stručnjaci tvrde da treninzi snage neće samo potrošiti kalorije i povećati mišiće nego da će ih održati snažnijima. Mogu pomoći i u očuvanju funkcije mozga u ljudi starije dobi.

Hodanje - Jednostavno je, ali i vrlo učinkovito. Može vam pomoći da ojačate kosti, održavate optimalni krvni tlak, podignete raspoloženje i snizite rizik za razvoj bolesti poput dijabetesa i bolesti krvožilnog sustava.

Kegelove vježbe - Ove vježbe neće vam pomoći da izgledate bolje, ali one jačaju mišiće oko zdjelice, koji mogu biti važni kod sprečavanja inkontinencije. Osim za žene, Kegelove vježbe dobre su za muškarce.

