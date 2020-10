Prestanite s ovim prehrambenim navikama!

Postoje znakovi koji ukazuju na to da vaš odnos s prehranom ili nekim vrstama namirnica postaje problematičan te da biste neka uvjerenja i pravila morali mijenjati, tvrde stručnjaci

<p>Za većinu ljudi hrana je 'samo hrana', nešto što moraju uvrstiti u raspored da bi preživjeli i ne zamaraju se time ozbiljnije. No, za ljude koji imaju neki poremećaj vezan uz prehranu, prehrana nerijetko diktira sve druge postupke. Može postati važnija od škole, posla i drugih obaveza, te može bitno naštetiti vašem odnosu sa sobom i drugim ljudima.</p><p>Prvi korak u rješavanju problema je prepoznavanje znakova da je nešto pošlo po zlu. Dijetetičari i psiholozi koji se bave prehranom izdvojili su sedam znakova koji mogu ukazivati na to da postoje problemi u vašem odnosu s hranom, na kojima svakako treba poraditi.</p><h2>1. Vježbate odmah poslije jela, kako biste potrošili kalorije</h2><p>Ako odmah nakon jela razmišljate o vježbanju, da biste potrošili te kalorije, to će potaknuti rat između vašeg uma i tijela oko hrane, kaže Lindsay Brancato, psihologinja koja se bavi psihologijom prehrane.</p><p>- To je crno-bijeli način razmišljanja o hrani, vježbanju i našim tijelima, a odražava neka toksična vjerovanja. Ako razmišljate o svojim treninzima tako da ih povezujete s tim da treba potrošiti ono što ste pojeli, dobro razmislite zašto. Zar nemate pravo jesti ako niste vježbali? Kažnjavate li se suzbijanjem masnoće u tijelu? - pojašnjava. Dodaje kako vježbati treba ne zato da potrošimo hranu, nego zato što ćemo se nakon toga osjećati bolje.</p><p> </p><p>- To nije i ne smije biti kazna. Kada vježbate 'za kaznu', to može postati kontraproduktivno jer pokreće stresnu reakciju u tijelu svaki puta kad jedete, kaže Brancato, a može imati i ozbiljne emocionalne implikacije - kaže. Ključ za prevladavanje ovog problema jest da svakodnevno vodite računa o ravnoteži uma i duha i o tome da vježbanje prilagođavate drugim parametrima, a ne tome koliko ste jeli. </p><p>Vaša razina energije i to kako se osjećate trebaju biti glavne polazne točke za odluku o tome hoćete li vježbati i koliko, zaključuje Brancato.</p><h2>2. Hrana kojoj ne možete odoljeti nije nadohvat ruke</h2><p>Većina ljudi ima određene namirnice koje izbjegava kupovati i držati kod kuće, jer joj ne mogu odoljeti, pa najčešće navale i sve pojedu odjednom. Iako to nije uvijek znak nezdravog odnosa prema hrani, svakako može biti, pogotovo ako ne možete prestati razmišljati o tim namirnicama i svako malo vas muči želja. </p><p>- Izbjegavanje da kupite te namirnice vašem mozgu šalje poruku da je ta hrana zabranjena, kaže Brooke Glazer, savjetnica za prehranu za RSP Nutrition. To zapravo slabi vašu volju i često dovodi do toga da češće naručujete hranu koju možda i ne biste jeli, umjesto da poslušate koje vam signale o tome što i koliko pojesti šalje vaše tijelo, kaže. </p><p>Rješenje je zapravo zadržavanje te 'zabranjene' hrane u vašem domu, tako da joj polako 'otvarate vrata': Nemojte odmah kupiti 5 paketa, nego jedan, odnosno nemojte odmah unijeti u kuću sve namirnice koje vam trebaju za omiljeni obrok, nego neke, pa planirajte kad ćete nabaviti ostale i polako dođite do toga da imate sve potrebno za obrok. </p><p>Kupujte po jednu porciju omiljenog obroka, ili pakiranje odmah podijelite po vrećicama ili kutijama koje odgovaraju veličini jedne porcije i držite se toga. </p><p>- Dozvoljena je sva hrana i važno je udovoljiti svojoj žudnji jer ta žudnja možda neće nestati. Dakle, vježbajte jesti jednu porciju hrane za kojom žudite svaki dan. Znajući da ćete sutra dobiti još, to može pomoći da se nemate potrebu prejesti toga odjednom - pojašnjava. </p><h2>3. Izbjegavate društvene aktivnosti jer ste zabrinuti zbog hrane</h2><p>Izbjegavanje društvenih aktivnosti, poput večera, rođendana, obiteljskih okupljanja ili sastanaka na poslu zbog straha od hrane definitivno ukazuje na problem, kaže Glazer. Naime, ako želite kontrolirati ono što jedete, pa zbog toga ne provodite vrijeme s obitelji i prijateljima, to nema smisla. Hrana je važan 'most' u našim odnosima s drugim ljudima i šteta je propustiti druženja na kojima se okupljamo oko nje, kažu stručnjaci. </p><p>- Jednostavno, prekršite pravila o hrani koja ste si nametnuli i odlučite sudjelovati u svom životu tako što ćete na takvim događanjima jesti ono što se nudi - kaže Glazer. Vaše tijelo zna što treba učiniti s hranom koju u njega unosite i možete mu vjerovati, dodaje. Može vam pomoći pravilo svjesnog izbora što raznovrsnije hrane, dodaje. </p><p>- Na primjer, ako želite rođendansku tortu, pojedite je. Ali prije toga pojedite glavni obrok, s dosta povrća, pa voće i onda komad torte, jer ćete tako unijeti u organizam sve potrebne nutrijente i smanjiti količinu slatkoga koje ćete moći pojesti. </p><h2>4. Osjećate veliku krivnju tijekom ili nakon jela, posebno kad jedete junk food</h2><p>Osjećaj krivnje dok jedete ili nedugo nakon toga, primjer je kako hrana može preuzeti kontrolu nad vama, umjesto da vi kontrolirate svoj izbor hrane, kaže Maureen St. Germain, praktičarka funkcionalne prehrambene terapije. </p><p>- To nije nužno naša krivnja. Mnoge namirnice siromašne hranjivim sastojcima proizvode se tako da budu prekomjerno ukusne, pa su prepune soli, šećera i prerađenih masti i ulja što pojačava okus i izaziva ovisnost. Više je nego u redu uživati ​​u hrani koja vam je fina, poput slastica, čipsa i pakiranih grickalica, no ako stalno sebi govorite da ne smijete, to će izazvati stres i osjećaj krivnje koji će postati dodatni problem. </p><p>- Važno je prepoznati dodatni stres koji predstavlja taj osjećaj krivnje. Mnogo je bolje da svjesno donesete odluku da jedete ovu hranu, uživate u njoj, a zatim nastavite s vašim planom prehrane. Jednom kad se ukloni stigma da je ta hrana zločesta ili loša i nastavite dalje, to više neće imati kontrolu nad vama, kaže. Nije lako preokrenuti taj obrazac razmišljanja, no može se učiniti i na kraju ćete moći u potpunosti uživati ​​u svojoj omiljenoj hrani. </p><h2>5. Odbacivanje cijelih skupina hrane bez zdravstvenog razloga</h2><p>Ljudi su često na raznim dijetama i izbacuju neku vrstu namirnice, ponekad iz zdravstvenih razloga, ponekad iz uvjerenja i slično. Tako ljudi koji imaju celijakiju moraju izbaciti gluten iz prehrane, vegani će prestati jesti namirnice životinjskog porijekla, ili ćemo možda odbaciti neku namirnicu pripremljenu na određeni način zato što nam nije fina, ili nam u određenoj kombinaciji ne paše.</p><p>No, nije dobro izbacivati namirnice bez osobitog razloga, zato što ste negdje pročitali da se ne preporučuje radi kontrole kilograma. Na primjer, često ćete pročitati da kruh deblja, no ako ga odlučite izbaciti iz prehrane, to može dovesti do toga da kod svakog obroka mislite samo na kruh i da se ne možete othrvati tome da ga se dva, tri puta tjedno prejedete.</p><p> </p><p>- Umjesto da hranu birate na temelju straha od debljanja, birajte ju prema osjećaju koji imate nakon što ju pojedete. Na primjer, kad se nečeg dobro najedete, ali se poslije toga osjećate umorno, imate grčeve i lošu probavu, ili žgaravicu, treba razmisliti o tome što ste pojeli, kaže St. Germain. </p><p>Običan dnevnik prehrane i procjena kada se neki simptomi javljaju mogu vam pomoći da na kraju dođete do toga da dođete do namirnica koje čine da se osjećate zdravo, puni energije i siti. . </p><h2>6. Osjećaj da nemate kontrolu nad proždiranjem neke hrane</h2><p>Ljudi koji osjećaju kao da se ne mogu kontrolirati oko određenih namirnica često pate od nekim moralnih ograda koje je društvo nametnulo oko hrane, kaže Alex Turnbull, dijetetičar iz Jetsona.</p><p>- Danas se mnoge stvari, pa i hrana, ocjenjuju kao 'dobre' ili 'loše', što ljudima nameće osjećaj krivnje i srama dok jedu, ili čak dok samo razmišljaju o tome da jedu neku od svojih omiljenih namirnica. Stvari se pogoršavaju kad si ne dopustite uživati ​​u toj hrani - kaže Turnbull. Osjećaj ograničenja raste dok ne dođete do toga da više ne možete izdržati i jednostavno se ne prejedete. Za ljude s poremećenim prehrambenim navikama to se može pretvoriti u začarani krug prejedanja, kaže. </p><p>Za ovu lošu naviku postoji samo jedno rješenje: Uključite tu hranu u redovitu prehranu. Ako osjećate žudnju, znači da ste pretjerali u ograničavanju, što ne vodi zdravom odnosu prema tim namirnicama. Kad si prvi put odlučite u potpunosti dopustiti uživanje u toj hrani, mogli biste se prejesti, no s vremenom ćete shvatiti da tu hranu ne želite jesti onako često kao prije.</p><p>- Budući da ju smijete jesti kad god želite, prestat će i neodoljiva potreba za njom - pojašnjava. </p><h2>7. Neprestano iskušavanje novih dijeta</h2><p>Pomodne dijete s vrlo restriktivnim pravilima i praznim obećanjima o gubitku kilograma nikada ne rješavaju višak kilograma dugoročno, niti su korisne za održavanje zdrave tjelesne težine, kaže Turnbull. Osim toga, mnoge dijete baziraju se na eliminaciji cjelovitih skupina hrane ili minimiziranju kalorija u nerealnoj mjeri, što je nemoguće održavati dugoročno i na kraju će dovesti do toga da prekršite sva pravila i jedete previše. </p><p>- To opet vodi do osjećaja krivnje, ali i do nedostatka esencijalnih hranjivih sastojaka i manjka energije, što može samo pogoršati situaciju - upozorava.</p><p>Zato, umjesto klasične dijete, pokušajte usvojiti održive zdrave prehrambene navike koje vam odgovaraju. </p><p>- Pristupite jelu tako da budete otvoreni za sve vrste namirnica te napravite male korekcije u svom načinu prehrane. Dopustite si uživanje u hrani koju volite, ali istodobno nastojte prebaciti naglasak na namirnice koje daju najviše energije i vrijednih nutritivnih sastojaka. Neka hrana i prehrana budu jednostavni. Nemojte je previše zakomplicirati, a ako vam treba dodatna podrška, zatražite pomoć stručnjaka - zaključuje Turnbull, a prenosi portal <a href="https://www.cnet.com/health/7-dangerous-eating-habits-you-should-stop-right-now/">Cnet.</a> </p>