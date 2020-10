Ne odgađajte potrebu za mokrenjem

Ujutro se odmah pomokrite i obratite pažnju na boju mokraće, koja vam signalizira jeste li dovoljno hidratizirani, savjetuje urologinja. Također, vodite računa da mokrite barem 4 puta na dan

<p>Kad ujutro ustanete, jedna od prvih stvari je odlazak na toalet, da ispraznite mjehur. Ne čini se 'ozbiljnim' zadatkom, no urolozi kažu kako je vrlo važno uspostaviti zdrave navike oko mokrenja ako želite sačuvati zdravlje mokraćnog sustava. </p><p>Iako se potrebe za mokrenjem mogu razlikovati ovisno o zdravlju, dobi i nizu drugih čimbenika, urologinja dr. Vannitu Simma-Chiang, kaže kako postoje neka standardna pravila kojih se treba držati svakodnevno, kako biste bili sigurni u to da ste na putu do toga da sačuvate zdravlje urinarnog trakta. Evo nekoliko savjeta koje ističe kao važne pri tome: </p><h2>1. Prva stvar ujutro i svaki put kad stisne</h2><p>Možda vam se čini da to ne treba isticati, no prva stvar koju trebate učiniti ujutro jest pomokriti se. Također, pogledajte boju urina, kako biste dobili ideju o tome koliko je vaš organizam hidratiziran, odnosno imate li problema s tim. </p><p>Kasnije tijekom dana vodite računa da ne odgađate i ne preskačete odlazak na toalet kad osjetite potrebu. Naše tijelo je građeno tako da nam signalizira potrebu za mokrenjem, ako to zanemarujete, tijelo će se prestati javljati. Zato otiđite na toalet.</p><p>- Ako počnete ignorirati tu potrebu, taj će osjećaj hitnosti nestati i u jednom ćete trenutku moći zadržati mokraću toliko dugo da to može postati nezdravo - kaže.</p><p>Chiang dodaje da svaki dan u prosjeku mokri 4 puta, te da svaki puta provjerava boju. Stručnjaci ističu da je sve manje od tri puta znak da ste ozbiljno dehidrirani. </p><p>- Obično je to baš ona prava boja, svijetlo žuta, kaže urologinja. </p><h2>2. Postupno se hidratizirajte tijekom dana </h2><p>Za početak dana Simma-Chiang popit će pola šalice vode (ili punu šalicu, ako je urin bio tamnije žut) i ledenu kavu. Kava je dio njene rutine, potrebna joj je da bi razbistrila um, kaže. No, kava je i prirodni diuretik i stimulans mokraćnog mjehura, što znači da može povećati želju za mokrenjem. </p><p>Da ne bi previše mokrila, Simma-Chiang pokušava smanjiti unos kave na jednu šalicu, a pogotovo je ne pije poslije podne, kako time ne bi omela kvalitetu sna po noći. Dodaje kako je hidriranje tijekom dana dobar način za održavanje cjelokupnog zdravlja i, može utjecati na kvalitetu mokraće.</p><p>- Ne pretjerujem s hidratacijom noseći litru vode sa sobom, ali ponijet ću dvije posude od po 4 decilitra, jednu s vodom, a drugu s ledenim čajem, jer volim pijuckati piće s okusom tijekom dana - kaže. No, umjesto da popije 2 šalice odjednom, ona će ga polako pijuckati tijekom duljeg razdoblja u danu, po nekoliko gutljaja. </p><p>Da bi ostala hidrirana, navikla je popiti gutljaj, dva vode ili čaja između pacijenata, nakon što obavi neki telefonski poziv i slično. </p><p>Ljudima savjetuje da pokušaju uvesti u praksu kratke pauze od rada za računalom tijekom kojih će malo odmoriti mozak i hidrirati se. </p><h2>3. Održavajte temperaturu u sobi</h2><p>Tijekom cijelog radnog dana Simma-Chiang vrlo je svjesna temperature u sobi. Kaže kako je važno održavati srednju temperaturu, tako da vam nije vruće, ali ni hladno, jer to također može utjecati na potrebu za mokrenjem. Pretopla soba će dovesti do znojenja (dakle gubitka tekućine), što vas može dehidrirati ako ne popijete dovoljno vode da to nadoknadite. A soba koja je prehladna?</p><p>- Ako drhtite, trošite energiju stvarajući više topline i time gubeći više tekućine - objašnjava. Dakle, i pretopla i prehladna soba imat će isti učinak - ni jedno nije dobro za mokraćni sustav. </p><h2>4. Uvedite redovnu naviku vježbanja</h2><p>Prema Američkom udruženju za zdravlje srca, 30 minuta aktivnosti tri puta tjedno standardna je preporuka za sve odrasle osobe.</p><p>- To bih preporučila svim pacijentima - kaže Simma-Chiang. Raspored je koristan da ustalite naviku, a ostaje vam dovoljno slobodnog vremena u danu kad imate previše posla ili ste psihički fizički iscrpljeni i samo vam treba mir. .</p><p>- Vježbanje nas održava zdravima u cjelini, što obuhvaća i mjehur i bubrege. Dobro je za mentalno i fizičko zdravlje, ali i za emocionalnu stabilnost - dodaje. Imajte na umu da tijekom vježbanja treba piti dovoljno vode jer ubrzano disanje i puls potiču bubrege da rade prekovremeno (brže filtriraju krv). Pijete li više vode tijekom i nakon vježbanja, time ćete pomoći tijelu u tom procesu filtriranja, pojašnjava.</p><h2>5. Smanjite tekućinu prije spavanja</h2><p>Kako bi osigurala da potreba za odlaskom na toalet ne prekida njen san, urologinja prestaje piti vodu tri do četiri sata prije spavanja, osim, naravno, ako osjeti žeđ.</p><p>- Kad god osjetite žeđ ili vam se grlo osuši, treba popiti vode. Također, odlazak na mokrenje neposredno prije spavanja dobar je način da spriječite neželjena buđenja usred noći - kaže urologinja, a piše portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/urologist-pee-health-routine">MindBodyGreen.</a> </p>