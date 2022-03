Istraživanje je pokazalo je da čak 76 posto ljudi nedjeljom osjeća tjeskobu zbog novog radnog tjedna, a psiholozi napominju da to može imati razne psihičke i fizičke posljedice.

- Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vrijeme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osjećamo u nedjelju najviše je povezana s izbacivanjem iz tih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu s nama samima - objasnila je psihologinja Amy Cirbus.

Tjeskoba je 'taktika preživljavanja' koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli razmisliti i izbjeći potencijalne opasnosti prije nego što se s njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo s mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvijek je ukorijenjen u nama, smatra psihologinja.

Rezultat je, dodaje, sati koje u savršeno nedjeljno poslijepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao, u vrijeme kad bi se mogli i trebali opuštati.

Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju tjedna su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedjeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemir u želudcu, glavobolju, nesanicu ili umor.

Psihologinja je savjetovala i nekoliko koraka koji mogu pomoći:

Isplanirajte radostan vikend

U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka navečer do nedjelje navečer. To može biti bilo što, od planinarenja, posjete prijateljima do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige.

Počnite zapisivati

Kad ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazećeg radnog tjedna, zapišite svoje osjećaje jer nekima i samo priznavanje onoga što se događa pomaže da se umire.

Učinite ponedjeljak sretnijim danom

Ako jedan dan u tjednu na poslu na primjer kupujete ručak, neka to bude ponedjeljak, ako jednom tjedno idete na piće s kolegama, učinite to ponedjeljkom. Pretvorite si prvi radni dan u dan kojem se veselite.

Dajte si vremena za odmor

Tijelu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba trajati cijeli dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vrijeme u danu u kojem nećete raditi baš ništa.

Pripremite se za nadolazeći tjedan

Ako postoji određena odjevna kombinacija koju biste možda željeli odjenuti, izvadite ju i ispeglajte prije početka vikenda. Također, prije početka vikenda razmislite i što biste htjeli jesti na poslu sljedeći tjedan pa na vrijeme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedjeljak ujutro i nemate čistu odjeću radni tjedan će sigurno započeti loše, ali ako planirate unaprijed, to će vam ublažiti tjeskobu i osloboditi nedjeljnu večer, piše Yahoo.