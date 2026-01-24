Nedostaje majstora, a djeca bi sigurnu budućnost: Zagrebački obrtnički sajam nudi odgovor!

Hrvatsko tržište rada već godinama upozorava na isti problem, nedostatak kvalificiranih radnika i majstora. Dok se s jedne strane govori o digitalnoj budućnosti i zanimanjima koja tek dolaze, s druge strane svakodnevica pokazuje da bez ljudi koji znaju raditi rukama nema ni gradnje, ni održavanja, ni osnovnog funkcioniranja društva. Upravo na toj točki već jedanaestu godinu djeluje Zagrebački obrtnički sajam - sajam zanimanja (ZOS), koji se i 28. i 29. siječnja održava na Zagrebačkom velesajmu, u paviljonima 7 i 7A.

ZOS nije tek informativni sajam za učenike osnovnih škola. On je postao ogledalo realnog stanja na tržištu rada, ali i rijedak prostor u kojem se mladima otvoreno govori o zanimanjima koja nude ono što roditelji danas najčešće traže; siguran posao, stabilna primanja i mogućnost samostalnog života.

Na više od 3.200 četvornih metara ZOS okuplja učenike, roditelje, strukovne škole i obrtnike oko istog pitanja; kako mladima približiti zanimanja koja stvarno trebaju društvu.

Jedan od ljudi koji stoji iza sajma od samih početaka je Zoran Brdar, obrtnik i glavni koordinator ZOS-a. U organizaciji sudjeluje od prvog izdanja, na poziv bivšeg predsjednika Obrtničke komore Zagreb Mirze Šabića te sadašnjeg predsjednika Antuna Trojnara.

- Od prvog dana sam uključen u organizaciju, već jedanaestu godinu. Povjerena mi je uloga glavnog koordinatora sajma, osmisliti i nacrtati koncepciju, koordinirati izvođače i cjelokupno postavljanje sajma - kaže Brdar.

Djeca djeci: Ključ uspjeha sajma zanimanja

Jedan od razloga zašto ZOS iz godine u godinu bilježi sve veću posjećenost među učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, ali i njihovim roditeljima, leži u konceptu koji se pokazao iznimno uspješnim: zanimanja ne predstavljaju promotori, nego učenici strukovnih škola.

- Djeca koja već pohađaju strukovne škole prezentiraju zanimanja učenicima osmih razreda. To rade uz pomoć svojih nastavnika i obrtnika kod kojih su na praksi. Sve nastojimo prikazati na djeci zanimljiv i razumljiv način - objašnjava Brdar.

Važnu ulogu pritom imaju i roditelji. Upravo oni, dodaje, često imaju presudan utjecaj na odluku o daljnjem školovanju svoje djece, zbog čega je ZOS zamišljen kao mjesto susreta cijele obitelji s realnim mogućnostima koje nude strukovna zanimanja.

Tradicionalni zanati i digitalna struka - tehnologija napreduje, ali ruke ostaju temelj

Iako se često govori o tome da je nove generacije teško zainteresirati za obrtnička zanimanja, Brdar smatra da interes postoji, ali da se mora pravilno usmjeriti. Na ZOS-u se, uz tradicionalna zanimanja poput keramičara, zidara, frizera, kuhara i konobara, predstavljaju i struke koje prate tehnološki razvoj.

- Nove generacije sve više prepoznaju zanimanja koja idu u korak s digitalizacijom – automehatroničar, CNC operater, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, serviser plinskih bojlera i sl. To su poslovi u kojima su računala i specijalizirani programi neophodni, ali bez znanja i ruku nema rezultata - ističe.

Brdar iza sebe ima tri desetljeća obrtničkog staža. Obrt je preuzeo od oca 1996., a bavi se izvođenjem građevinskih radova. Iskustvo iz prakse, kaže, danas je vrednije nego ikad.

- Koliko god tehnologija napredovala, ruke su i dalje osnovni alat. Danas jasno vidimo kolika je potražnja za kvalitetnim majstorima, oni su sve traženiji i sve više cijenjeni - kaže.

Radionice, nagradne igre i jasna poruka: Zanimanja s budućnošću

Ovogodišnji ZOS, kao i prethodnih godina, donosi radionice, prezentacije i nagradne igre, s jasnim ciljem, zainteresirati što više djece za upis obrtničkih i strukovnih zanimanja.

- Nedostatak majstora je zapravo velika prilika. Ako dijete završi strukovnu školu, može odmah početi raditi i imati adekvatnu plaću. To je poruka koju želimo poslati - zaključuje Brdar.

U vremenu kada tržištu rada kronično nedostaje kvalitetnih radnika, Zagrebački obrtnički sajam sve se jasnije profilira kao dio rješenja, mjesto gdje se buduće generacije majstora ne samo informiraju, nego i inspiriraju. U organizaciji Obrtničke komore Zagreb kroz godine izrastao u najveću takvu manifestaciju u regiji i privukao više od 35.000 djece koja su do sada obišla sajam i iskusila zanate iz prve ruke.

Na sajmu se predstavljaju približno 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja te 25 srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije

