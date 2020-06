Nemoguće je smršaviti dok ne prihvatite ovih 9 teških istina

Postoje realni razlozi zašto vam je teško izgubiti višak kilograma unatoč vašim naporima, no uz znanje o tijelu te kako se mršavi i deblja možete lakše svladati prepreke i ostvariti dugoročni cilj vitkije figure

<p>Mršavljenje, a osobito održavanje kilaže nakon mršavljenja, nije lagan posao. No razumijevanje zašto je to toliko teško pomoći će vam da se pravilno postavite i pristupate svom tijelu, hrani i naposljetku načinu života. Zaboravite čarobne trikove i suočite se s činjenicama o mršavljenju kako bi napokon ostvarili svoj cilj.</p><p>Pogledajte video o primjerima uspješnog mršavljenja:</p><h2>1. Vaše tijelo radi protiv vas</h2><p>To nije vaša mašta: kad pokušate smršavjeti, borite se ne samo protiv žudnje, nego i vlastitog tijela. Gubitak kilograma smanjuje hormon leptin, koji vašem mozgu signalizira da ste siti, i povećava hormon grelin, koji potiče glad, otkrili su australski istraživači. Ova neravnoteža hormona nastavlja se dugo nakon što uspijete u mršavljenju, što otežava održavanje težine, prema studiji.</p><p>Osim toga, ako ste brzo smršavili i drastično smanjili broj kalorija, vjerojatno ste i usporili metabolizam, objašnjava nutricionistica Sabrena Jo.</p><p>- U toj ste situaciji vjerojatno izgubili i dosta mišićne mase. Mišić je stvarno pokretač metabolizma, pa to doprinosi usporavanju - kaže Jo.</p><p>Ona preporučuje umjerenije i laganije mršavljenje, jer je dokazano da dugoročno povećanje fizičke aktivnosti i racionalno smanjenje kalorija pomažu dugoročnom mršavljenju, prenosi <a href="https://www.everydayhealth.com/weight-pictures/hard-truths-about-weight-loss.aspx">EveryDay Health.</a></p><h2>2. Nema brzih rješenja</h2><p>Sve one dijete '5 kila u 5 dana' i slični čudotvorni recepti nisu efikasni, barem ne dugoročno. Ako poželite imati 30 kilograma manje do svadbe koja je sljedeći mjesec, unaprijed shvatite da je to neostvarivo.</p><p>- Kad pokušavate smršaviti, teško je biti strpljiv. Ali izbjegavajte iskušenje da isprobate nešto drastično. Budući da dijeta brzog izgladnjivanja može opustošiti vaš metabolizam, ona može dugoročno sabotirati vaše napore za mršavljenje. Dok započinjete dijetu, sjetite se da je sporo i neprestano mršavljenje, ili jedan do dva kilograma tjedno, najlakše za održavanje - ističe dr. Mark Pettus s Medicinskog fakulteta u Massachusettsu. </p><h2>3. Vježba ne može biti sve</h2><p>Da, tjelovježba vam pomaže da izgubite kilograme i održite težinu, pokazalo je izvješće američkog Nacionalnog registra za kontrolu težine prema kojem je potrebno kontinuirano vježbati barem 4 puta tjedno po 60 minuta u danu. No gotovo je nemoguće smršavjeti samo od vježbanja, kaže Pettus.</p><p>Da biste izgubili kilogram masti, morate sagorjeti 3500 kalorija više nego što trošite, pa možete vidjeti koliko je naporno 'vježbati svoj put' kroz lošu prehranu. Umjesto toga, morate paziti što jedete i vježbati, kaže Pettus. Ako postoji nešto 'čarolije' u dijeti, to je u toj kombinaciji.</p><h2>4. Nema čudesnih pilula</h2><p>One male tablete koje tvrde da nadopunjavaju metabolizam su primamljive, ali malo je dokaza da djeluju. U recenziji objavljenoj u svibnju 2012. u American Journal of Preventive Medicine, istraživači iz Beth Israel Deaconess Medical Center-a u Bostonu pratili su tisuće dijeta i otkrili da tekuća dijeta i razni suplementi za mršavljenje nisu povezani s gubitkom težine. Što onda uspijeva? Jedite manje, više se krećite i vježbajte više te se pridružite nekoj grupi za mršavljenje koja će vam pomoći s motivacijom.</p><h2>5. Jedna namirnica nije ključ</h2><p>Grejp. Kupus. Jabučni ocat. Sok. Sve su to (premda ih ima još puno) namirnice koje su navodno čudotvorne u skidanju kilograma. Činjenica je da nisu te dijeta koja se bazira na njima uspijeva samo jer smanjujete broj kalorija. Surova istina je kako je to samo kratkoročno - čim počnete jesti po starom režimu, kilogrami se vraćaju, što se događa u 99,9 posto slučajeva.</p><h2>6. Jedna vrsta prehrane ne odgovara svima</h2><p>Recept s kojim je vaša susjeda skinula 20 kilograma i nije ih vratila nije nešto što će nužno odgovarati i vama, jer je svačiji organizam - pa i psiha, drugačija. </p><p>Kada gledate kako najbolje smršaviti, razmislite o svom zdravstvenom stanju i obiteljskoj anamnezi, metabolizmu, razini aktivnosti, dobi, spolu i onom što volite i ne volite jesti. Kod mršavljenja važno je sebi dozvoliti neku hranu u kojoj uživate, jer ćete se u protivnom osjećati uskraćeno te su manje šanse da ćete se držati čitavog plana zdrave prehrane. Za uspjeh u mršavljenju prilagodite prehranu svom tijelu i mogućnostima, objašnjava Jo.</p><h2>7. Kardio vježbe su ključne, a pomaže i trening snage</h2><p>Prema Smjernicama fizičke aktivnosti za 2018. godinu, objavljenim u studenom 2018. u časopisu American Medical Association, odrasli bi trebali imati 150 minuta aerobne vježbe umjerenog intenziteta ili 75 minuta snažne aerobne aktivnosti (ili kombinacije) u tjednu. </p><p>Ove smjernice trebale bi pomoći većini ljudi da smršave, kaže Jo, ali pretili ljudi ili ljudi s puno kilograma moraju biti još aktivniji, vježbajući barem 30 minuta dnevno tijekom vremena. Osim toga, nemojte preskočiti trening snage koji podržava zdravlje zglobova i funkciju mišića.</p><h2>8. On može jesti više nego ona</h2><p>Ne čini se fer, ali muškarci mogu jesti više od žena i dalje gubiti kilograme. To je zato što muškarci prirodno sagorijevaju više kalorija od žena, zahvaljujući većoj veličini, mišićnoj masi i povišenoj razini hormona testosterona, koji potiče rast mišića, objašnjava Jo. Osim toga, muško tijelo genetski je dizajnirano za više mišića i manje masti od ženskog tijela jer muškarci ne moraju skladištiti energiju potrebnu za rađanje djece. Stoga nemojte uspoređivati svoje porcije s onima partnera.</p><h2>9. To nije dijeta, već stil života</h2><p>Ako želite smršaviti i zadržati novu figuru, morate promijeniti svoje ponašanje, ne samo dok ne postignete ciljanu težinu, već u mjesecima i godinama koje slijede. To je zato što čim prestanete sa 'dijetom', vjerojatno ćete dobiti kilograme koje ste toliko naporno izgubili. Da biste postigli uspjeh u mršavljenju, morate napraviti održive promjene u načinu života, poput odabira zdrave hrane u gotovo svakom obroku i trebate svaki tjedan redovito vježbati.</p>