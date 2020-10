Nemojte biti perfekcionist baš u svemu, to vodi lošim odnosima

Perfekcionizam vas čini hladnim, neugodnim, nepristupačnim. U savršenstvu nema mjesta za druge ljude. Da biste se prepustili ljubavi, morate prihvatiti činjenicu da niste savršeni

<p><strong>Anne</strong> nikada neće zaboraviti trenutak svojeg života kada se prvi put susrela s perfekcionizmom. Bila je 1945. godina, a ona je imala pet godina. Obuzeta uzbuđenjem, potrčala je velikim stubištem obiteljske kuće kako bi prvi put nakon dugo vremena vidjela oca. Bio je zatočen u Njemačkoj. </p><p>Međutim, on je samo pogledao svoju djevojčicu i umjesto da je radostan zagrli, prokomentirao je kako to stoji i zašto joj je jedno dugme otkopčano. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Odgoj djece u Danskoj:</p><p>Ovo je odlična ilustracija perfekcionističkog ponašanja - visoki ideali, zaokupljenost detaljima te poteškoće u pokazivanju i prihvaćanju ljubavi.</p><p>Perfekcionist nikad nije zadovoljan, sve dok ne postigne svoj cilj, poput izvršne vlasti koja zahtijeva ekstremnu razinu posla. Ili, poput majke koja je bijesna jer njezina djeca nisu dobila prosjek ocjena 5.0 i oca koji je posve iscrpljen od ribanja cijele kuće nakon posla.</p><p>- Željeti biti bolji, promijeniti se, težiti dati sve od sebe je u redu, ali vjerovanje da možeš biti savršen stvara napetost i stres. Samo je Bog savršen. Odabir savršenstva kao životnog programa je zamka - pojašnjava <strong>Yves Boulvin</strong>, psiholog i savjetnik za ljudske odnose.</p><p>- Neka djeca od vrlo rane dobi s tjeskobom ne završavaju domaću zadaću jer ona nikad nije dovoljno dobra. Ova sklonost često je posljedica potrebe znati da ste voljeni, nesvjesne želje da vas priznaju ili da odgovarate društvenom modelu - kaže <strong>Brigitte de Baudus</strong>, odgajateljica s Instituta za obiteljski odgoj (IPEF) u Francuskoj. </p><p>Napominje da, pokušamo li postići savršenstvo, riskiramo upasti u računovodstvenu logiku, poput djece koja čine sve što je potrebno samo da dobiju nagradu, što vremenom vodi želji i potrebi za kontroliranjem svega. </p><p>- Ako se usredotočimo samo na ono što smo napravili ili nismo, a ne uzmemo u obzir ljubav koju unosimo u svoje postupke, onda postoji problem - dodala je.</p><h2>Nemojte se ljutiti na sebe što niste savršeni, nije nitko</h2><p>Perfekcionističko ponašanje je poput stroja koji ne možemo isključiti dok program ne završi. Pedesetpetogodišnja Beatrice, svjesna je ekscentričnosti koju je naslijedila od djeda. </p><p>- Ne zaustavljam se kako bih se odmorila sve dok ono što radim nije na razini na kojoj mi je to ugodno. S godinama sam se malo smekšala, ali izlazak iz ove navike traje cijeli život - ispričala je i dodala da perfekcionisti često pate, no ne znaju kako si pomoći.</p><p>Sa perfekcionizmom se borila i 47-godišnja <strong>Felicity</strong>, a problema je postala svjesna nakon što je čula svoju djecu kako pjevaju pjesmicu o njoj.</p><p>- Jednog dana moja su djeca izmislila pjesmicu koja je započela sa: 'Mama je pod stresom, mama je poludjela...'. Ta njihova pjesma počela mi se vrtjeti po glavi svaki put kada bih bila jako zauzeta i pretrpana poslom. Shvatila sam da im zagorčavam život i počela sam izdvajati više prostora za zdravije odnose i bavljenje stvarima koje nas vesele - prisjetila se.</p><p>- Perfekcionizam vas čini hladnim, neugodnim, nepristupačnim. U savršenstvu nema mjesta za druge ljude. Tko želi voljeti stroj? Da biste se prepustili ljubavi, morate prihvatiti činjenicu da niste savršeni - dodala je.</p><p>Važno je biti realan i shvatiti da nitko na ovom svijetu nije savršen. Suzdržite se od kontroliranja bližnjih u pokušaju da sve ispadne savršeno jer ćete na kraju sve upropastiti. Možda će se naizgled činiti savršenim, jer je eto stol lijepo postavljen za goste, sva jela koja ste zamislili su na njemu, kuća blista... no izrazi lica vaših bližnjih nisu sretna, a atmosfera koja vas sve okružuje je nezdrava - to je realnost.</p><p>Neka vam na prvom mjestu bude vlastita sreća i sreća vaše obitelji. Opustite se. Zbilja je nebitno jeste li pokupili baš zadnju mrvicu prašine sa police - jer, sutra će opet biti tamo, a ljudi koje volite, njih sutra možda ne bude.</p><p>Sjetite se mudrog savjeta<strong> svetog Franje Saleškog</strong>: 'Jedna od najboljih vježbi blagosti koju možemo izvesti je kada smo subjekt mi sami, tako da se ne ljutimo na sebe niti se uzrujavamo zbog vlastitih nesavršenosti', prenosi <a href="https://aleteia.org/cp1/2020/10/06/how-to-overcome-perfectionism/" target="_blank">aleteia.org</a>.</p><p> </p>