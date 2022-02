Iako je vikend, neki možda i rade, no pokušajte to bez prevelikog naprezanja. Ipak slavimo dan nerazmišljanja. Previše razmišljanja može dovesti do anksioznosti, stoga pripazite - barem danas

Ne razmišljajte danas previše. Preuzmite kontrolu nad svojim mislima - pa i na jedan dan. Probajte se opustiti. Upalite omiljenu seriju ili otvorite onu knjigu koju odavno već mjerkate. Iako je vikend, možda danas i radite. Ali, trudite se minimalno, bar danas, naprezati. Ipak danas slavimo ‘ne razmišljajte dan’. Kada previše mislite stres se povećava. Pametnije (ne)mislite i sretnije živite. POGLEDAJTE VIDEO: A ako vas netko nešto pita, objasnite mu što se to danas slavi. Možda vam se odluči pridružiti u slavlju. Previše razmišljanja može dovesti i do anksioznosti pa budite oprezni. Poklonite sebi jedan ovakav dan. 'Većina stvari je jednostavna za obavljanje, pa pokušajte jedan dan ‘pustiti mozak na pašu’, poruka je autora dana Adrienna Siouxa. Mnogi među nama su skloni pretjeranom razmišljanju. To u konačnici ne vodi rješenju problema, već dodatno pogoršava vaše raspoloženje. Briga često uključuje negativna predviđanja, stoga jedan dan pokušajte 'pustiti vaše misli', namjerno. Osvijestite svoje misli i način vlastitog razmišljanja kako biste svjesnije upravljali vašim umom. Svjesnost možete uvježbati, stoga krenite već danas ne misliti previše. Ostanite u sadašnjosti, prepustite se trenutku i uživajte.