Neobičan prijedlog: Zabranili bi nam dragu aktivnost na plaži!

Slaganje kamenčića na plaži česta je zabava na vrućem ljetnom suncu. No, ima i onih koji se zalažu da se ovaj hobi najhitnije zabrani.

Iako ljudski rod od pamtivijeka slaganjem kamenja stvara impozantne građevine, novovjeki kritičari smatraju da slaganje kamenčića kvari netaknutu prirodu, piše BBC.

Drugi pak tvrde da to ima nevjerojatne koristi za mentalno zdravlje.

Foto: Pixabay

John Hourston, osnivač tvrtke Blue Planet, smatra da je slaganje kamenčića zabrinjavajući trend.

"Ljudi to rade bez ikakvog obzira prema okolišu. Nemaju pojma gdje se nalaze, ima li to mjesto kakvo povijesno značenje ili je važno prirodno stanište nekih vrsta", kaže on.

Na Twitteru je objavio fotografiju uz poruku "Na skoro svakoj plaži u Orkneyu našli smo tragove koje ljudi ostavljaju za sobom samo da bi to fotografirali i objavili na društvenim mrežama. To je zabrinjavajući trend. Narušava krajolik i okoliš."

Almost every beach we visited in Orkney was spoiled by people leaving their mark and for a photo for social media. It's a worrying trend. It ruins the scenery and the environment. #CountryFile pic.twitter.com/vcDKELB1US