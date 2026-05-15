Neočekivani saveznik: Evo zašto je dobro uzimati probiotike

Piše Karolina Krčelić,
Probiotici, često nazivani 'dobrim' bakterijama, živi su mikroorganizmi koji, uneseni u dovoljnoj mjeri, pružaju znatne zdravstvene prednosti. Iako ih najčešće povezujemo sa zdravljem probave, njihova uloga daleko je šira i obuhvaća jačanje imuniteta, podršku mentalnom zdravlju, pa čak i poboljšanje izgleda kože

Ovi korisni mikrobi ključni su za održavanje ravnoteže crijevne mikroflore, zajednice mikroba presudne za opće blagostanje.

Ključna uloga u zdravlju probavnog sustava

Jedna od najpoznatijih i najbolje istraženih dobrobiti probiotika jest njihova sposobnost poboljšanja zdravlja probavnog sustava. Oni pomažu uspostaviti ravnotežu između korisnih i štetnih bakterija u crijevima, koja može biti narušena uslijed bolesti, stresa, starenja ili uzimanja antibiotika.

Poremećaj ravnoteže dovodi do niza neugodnih simptoma. Istraživanja su pokazala da su probiotici učinkoviti u smanjenju težine i trajanja različitih vrsta proljeva, uključujući infektivni proljev i proljev uzrokovan antibioticima. Posebno su se korisnima pokazali sojevi poput 'Lactobacillus rhamnosus GG' i kvasac 'Saccharomyces boulardii*'. Također, probiotici mogu donijeti olakšanje osobama koje pate od sindroma iritabilnog crijeva, čestog poremećaja koji uzrokuje bolove u trbuhu, nadutost i promjene u pražnjenju crijeva. Sojevi poput 'Bifidobacterium infantis' mogu značajno smanjiti ove simptome. Kod zatvora, određeni probiotici, posebice oni iz roda 'Bifidobacterium', mogu pomoći u regulaciji i olakšavanju pražnjenja crijeva.

Jačanje imuniteta počinje u crijevima

Velik dio našeg imunološkog sustava, oko 70 posto, smješten je upravo u crijevima. Stoga ne čudi da zdravlje crijevne mikroflore izravno utječe na snagu našeg imuniteta. Probiotici igraju ključnu ulogu u modulaciji imunološkog odgovora na nekoliko načina. Prije svega, jačaju crijevnu barijeru, sloj stanica koji sprječava ulazak štetnih tvari i patogena u krvotok. Zdrava crijevna barijera smanjuje opterećenje na imunološki sustav. Nadalje, probiotici potiču proizvodnju prirodnih antitijela i aktivnost imunoloških stanica poput T-stanica i prirodnih stanica ubojica. 'Dobre bakterije' također se natječu sa štetnim mikroorganizmima za resurse i prostor u crijevima, čime aktivno sprječavaju njihov rast i potencijalno izbijanje infekcija. Smanjenjem kroničnih upala niskog intenziteta u tijelu, koje su povezane s razvojem mnogih bolesti, probiotici dodatno doprinose cjelokupnoj otpornosti organizma.

Neočekivani saveznik za mentalno zdravlje

Veza između crijeva i mozga, poznata kao 'os crijeva-mozak', područje je koje privlači sve više znanstvene pažnje. Ova dvosmjerna komunikacija znači da stanje naših crijeva može utjecati na naše raspoloženje, anksioznost i kognitivne funkcije, i obrnuto. Probiotici koji pozitivno utječu na mentalno zdravlje nazivaju se psihobiotici. Istraživanja sugeriraju da bi oni mogli imati terapijski učinak na osobe koje se bore s anksioznošću i depresijom.

Jedan od mehanizama je njihov protuupalni učinak, s obzirom na to da su oba poremećaja povezana s određenim stupnjem upale u tijelu. Crijevne bakterije također sudjeluju u proizvodnji ključnih neurotransmitera, uključujući serotonin, koji se često naziva 'hormonom sreće'. Studije su pokazale da redovito uzimanje određenih probiotičkih sojeva može poboljšati raspoloženje, smanjiti osjećaj umora i bijesa te čak poboljšati kvalitetu sna, što posljedično ima pozitivan učinak na mentalno blagostanje. Iako su potrebna daljnja istraživanja, postojeći rezultati su obećavajući.

Širok spektar dobrobiti za cijelo tijelo

Osim temeljnih učinaka na probavu, imunitet i mentalno zdravlje, probiotici nude i niz drugih specifičnih prednosti. Zdravlje crijeva izravno se odražava na kožu, pa tako probiotici mogu pomoći u smirivanju upalnih stanja poput akni, ekcema i rozaceje balansiranjem mikrobioma kože. Također, mogu poboljšati hidrataciju i ojačati zaštitnu funkciju kožne barijere. Neka istraživanja upućuju na to da probiotici mogu doprinijeti i zdravlju srca smanjenjem razine lošeg kolesterola i krvnog tlaka. Za žene su posebno važni jer pomažu u održavanju zdrave vaginalne flore.

Sojevi iz roda 'Lactobacillus' ključni su za održavanje kiselog pH koji sprječava rast štetnih bakterija i gljivica, čime pomažu u prevenciji bakterijske vaginoze i gljivičnih infekcija. Također, mogu smanjiti rizik od ponavljajućih urinarnih infekcija. Dok je za neke tvrdnje, poput značajnog gubitka tjelesne težine, potrebno više dokaza, jasno je da je utjecaj ovih mikroorganizama na ljudsko zdravlje dubok i raznolik.

*uz korištenje AI-ja

