Neurolog otkriva: Ovaj test od 30 sekundi pokazuje imate li rane znakove Alzheimera

Dok znanstvenici neumorno rade na novim terapijama, neurolozi ističu kako jednostavni testovi koje svatko može napraviti kod kuće mogu poslužiti kao ključan sustav ranog upozorenja. Jedan od najpoznatijih je takozvani "test od 30 sekundi" koji ne provjerava samo pamćenje, već i složenije funkcije mozga čije oštećenje može biti prvi, suptilni znak nadolazeće bolesti.



Što je zapravo test crtanja sata?

Iako se u javnosti često spominje kao brzi test od pola minute, zapravo je riječ o pojednostavljenoj verziji kliničkog alata poznatog kao Test crtanja sata. Ovaj zadatak puno je više od provjere sjećate li se kako izgleda sat. On istovremeno procjenjuje čitav niz kognitivnih sposobnosti: egzekutivne funkcije (planiranje i izvršavanje zadatka), vizualno-prostornu orijentaciju (razumijevanje gdje što treba stajati), motoričke vještine potrebne za crtanje te, naravno, pamćenje. Upravo zato se smatra iznimno osjetljivim alatom, jer se poteškoće u organizaciji i planiranju, koje su ključne za ovaj zadatak, često javljaju godinama prije nego što gubitak pamćenja postane očit problem u svakodnevnom životu.

Kako izvesti test kod kuće

Za izvođenje testa potrebni su vam samo prazan list papira i olovka. Postupak je jednostavan, a zadatak glasi: "U 30 sekundi nacrtajte okrugli sat, unesite sve brojeve na njihova mjesta i zatim nacrtajte kazaljke tako da pokazuju deset minuta nakon jedanaest sati". Nakon što je zadatak dovršen, potrebno je objektivno promotriti crtež i odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja. Jesu li brojevi ispravno raspoređeni ili su neki zbijeni na jednoj strani? Nedostaje li koji broj? Jesu li kazaljke postavljene na točno vrijeme? Imaju li kazaljke ispravnu duljinu - jedna kraća za sate i jedna duža za minute? Svako odstupanje, poput pogrešnog rasporeda brojeva, njihova izostavljanja ili nemogućnosti postavljanja kazaljki na zadano vrijeme, može biti znak za uzbunu.

Važnost ranog otkrića

S razvojem novih lijekova poput donanemaba i lekanemaba, koji su se pokazali najučinkovitijima u ranim fazama bolesti, pravovremena dijagnoza postala je presudna. Rana detekcija omogućuje pacijentima da ranije započnu s terapijom i promjenama životnog stila koje mogu usporiti progresiju bolesti.

​- S trenutnim dijagnostičkim alatima propuštamo prvih deset do dvadeset godina Alzheimerove bolesti. Nove tehnologije nude način da to promijenimo, otkrivajući pad pamćenja puno ranije i objektivnije - izjavio je George Stothart, kognitivni neuroznanstvenik sa Sveučilišta u Bathu, govoreći o važnosti ranog testiranja.

Osim toga, važno je napomenuti da simptome slične demenciji mogu uzrokovati i brojna druga, često izlječiva stanja, poput nedostatka vitamina, problema sa štitnjačom ili čak nuspojava lijekova. Posjet liječniku nakon uočenih poteškoća na testu može pomoći u otkrivanju i liječenju tih uzroka.

Test je upozorenje, ne i presuda

Ključno je naglasiti da loš rezultat na testu crtanja sata nije konačna dijagnoza Alzheimerove bolesti. Stres, umor, loš vid ili problemi s motorikom mogu utjecati na ishod. Ovaj test služi kao probirni alat, crvena zastavica koja signalizira da je vrijeme za posjet obiteljskom liječniku. Liječnik će, na temelju rezultata i razgovora, odlučiti o daljnjim koracima. To može uključivati detaljnije kognitivne procjene, poput, koji traje petnaestak minuta i znanstveno je potvrđen kao pouzdan alat za otkrivanje ranih znakova kognitivnog pada. U konačnici, nijedan pojedinačni test ne može dati konačnu dijagnozu, već je ona rezultat kombinacije različitih procjena, laboratorijskih nalaza i kliničke slike pacijenta.