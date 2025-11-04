Nigdje na svijetu ljudi ne žive dugo kao u ovom gradu: Ovo su dva ključna razloga za to

Ljudi u Monaku žive najdulje na svijetu, a razlog su dvije stvari Stanovnici ove regije žive dulje od svih ostalih na Zemlji, a tajna leži u nekoliko pametnih životnih navika. Kneževina Monako može se pohvaliti impresivnim prosječnim životnim vijekom od 87,01 godinu (2023.).

U odnosu na 2022., riječ je o porastu od 2,38 %, a dugovječnost građana pripisuje se izvrsnim životnim uvjetima i vrhunskoj zdravstvenoj skrbi dostupnoj u Monaku. Ipak, prema izvješću Surrey Live, ističu se dvije posebne navike koje posebno doprinose dugovječnosti.

Prehrana nadahnuta Mediteranom i puno vremena provedeno na otvorenom jedna je od ključnih tajni dugoga života, tvrdi Insider Monkey.

Mediteranska prehrana

Mediteranska prehrana proglašena je „najzdravijom na svijetu“ sedmu godinu zaredom, a hvale je ne samo zbog sveobuhvatnih koristi za zdravlje već i zbog specifičnih prednosti za srce, razinu šećera u krvi, zdravlje kostiju i zglobova. Uz to, jednostavna je za pratiti i odlična za obiteljske obroke.

Temelj mediteranske prehrane čine obilje povrća, voća, mahunarki, leće i orašastih plodova, uz kvalitetne žitarice poput integralnog kruha i smeđe riže. Riba je preporučena, kao i umjerene količine prirodnog sira i jogurta, a dodatak maslinovog ulja ekstra djevičanskog za zdrave masti je neizostavan.

Izbjegavanje crvenog mesa i slatkiša također je dio ove prehrane, ali čaša vina uz obrok je potpuno prihvatljiva.

Velika grupa stručnjaka za medicinu i prehranu ocijenila je brojne popularne dijete prema nutritivnoj vrijednosti, zdravstvenim rizicima i koristima, dugoročnoj održivosti te znanstvenoj učinkovitosti. Mediteranska prehrana dobila je ocjenu 85,1 %, znatno nadmašivši drugu dijetu na njihovoj listi.

Aktivnost na otvorenom

Dan Buettner, stručnjak za dugovječnost, istaknuo je jednu aktivnost koja je „bolja od teretane“. Budući da je to dio životnog stila stanovnika Monaka, očito imaju dobar razlog za to.

U razgovoru s dr. Timom Spectorom na ZOE Health podcastu, Dan, osnivač koncepta Blue Zones, objasnio je kako aktivnost na otvorenom, poput vrtlarenja, može produljiti život. Blue Zones označavaju posebna područja u svijetu gdje ljudi redovito doživljavaju stotu godinu života.

U tim područjima stopa kroničnih bolesti je niska, a životni stil karakteriziraju faktori koji pridonose dugovječnosti: prehrana bazirana na biljkama, redovita tjelesna aktivnost i snažne društvene veze. Ako tražite nisko-intenzivnu aktivnost na otvorenom za svakodnevicu, Dan preporučuje vrtlarenje jer uključuje raznovrsne pokrete tijela.

Vrtlarenje nije samo opuštajuće, već je i izvrsno za smanjenje razine kortizola – glavnog hormona stresa, te za očuvanje pokretljivosti zglobova.

- Istraživanja pokazuju da vrtlarenje smanjuje razinu kortizola i hormona stresa. I pritom se možete i malo uprljati zemljom, što pozitivno utječe na mikrobiom. Vrtlarenje je vjerojatno mnogo bolje od odlaska u teretanu. To je najbolja vježba za dugovječnost, tvrdi Dan.