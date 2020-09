Pomažu! Uz ove napitke spavat ćete poput bebe i odmoriti se

Donosimo tri recepta za napitke koje je dobro popiti prije spavanja jer umiruju i pomažu da brzo utonete u san, spavate kvalitetno i ujutro se budite puni energije

<p>Stres, brige i promjena vremena mogu znatno utjecati na ritam spavanja, a<strong> </strong>upravo je san ključan u održavanju zdravog života i reguliranju kilograma. Nasreću, majka priroda se pobrinula i za taj problem te ponudila bilje, voće i mliječne proizvode koji pomažu da se lakše ušuškamo u krevet i zaspemo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (plan za dobar san):</p><p>Mlijeko je odavno poznato po svojem umirujućem djelovanju, a pripremite ga i s malo muškatnog oraščića i meda. Možete probati i “zlatno mlijeko” prema drevnoj indijskoj knjizi o medicini, ayurvedi, s kurkumom, medom i crnim paprom za osjećaj mira, spokoja i zadovoljstva.</p><p>Čaj od kamilice također je umirujući, no onaj od biljke valerijane specijaliziran je za nesanicu. Pomoći mogu i čajevi od hmelja, matičnjaka ili tropskog voća. Popiti možete i čašu soka od grožđa, no nemojte pretjerivati zbog šećera. Toplo se preporučuje banana koja umiruje te višnja jer potiče melatonine, hormone koji vraćaju “unutarnji sat” u ravnotežu.</p><p>Smoothie od banane, načinjen od šalice zobenog mlijeka i žličice meda, osigurat će magnezij, kalij i ponešto vitamina B skupine koji će pridonijeti sveukupnom opuštanju. Pomaže i višnja. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Medicinal Food, uzimanje 250 mililitara soka od višnje ujutro i navečer tijekom dva tjedna značajno je smanjilo intenzitet nesanice. </p><h2>Čaj od kamilice i lavande </h2><p><strong>Sastojci:</strong> žličica sušenih cvjetova lavande, žličica sušenih svjetova kamilice, 2,5 dl vode, malo mlijeka i meda</p><p><strong>Priprema:</strong> Zavrijte vodu, a kamilicu i lavandu stavite u vrećicu ili malo cjedilo za čaj pa prelijte vodom. Ako nemate ovaj pribor, jednostavno prelijte vodu preko cvjetova pa ocijedite naknadno. Ostavite od 10 do 15 minuta. Dodajte malo mlijeka i meda po želji. </p><h2>Smoothie s višnjom i bananom</h2><p><strong>Sastojci:</strong> 1/2 šalice mlijeka, 1/2 banane, 1/2 šalice višnji iz nezaslađenog kompota ili zamrznutih, 1/4 žličice muškatnog oraščića, žličica meda </p><p><strong>Priprema:</strong> Bananu narežite na ploške i zamrznite pa blendajte sve sastojke od 30 do 45 sekundi, do željene gustoće smoothieja. Možete mu dodati žlicu lanenih sjemenki, 1/4 šalice sjeckanih badema ili 1/2 žlice kakao praha. </p><h2>Domaći kefir</h2><p><strong>Sastojci:</strong> 2 žlice kefirnih zrnaca, 1/2 l mlijeka (najbolje domaće) </p><p><strong>Priprema: </strong>U staklenku ili staklenu bocu ulijte mlijeko. Dodajte zrnca kefira. Ostavite na sobnoj temperaturi najmanje 24 sata dok se ne zgusne. Zatim procijedite, gljive isperite pod mlazom hladne vode i ponovno ih prelijte mlijekom. </p>