'Nisam se mogla riješiti mušica sve dok nisam probala ovaj trik'

Stručnjakinja za čišćenje Majda Medved otkrila je što je napravila kako bi postigla željene rezultate i riješila se napornih vinskih mušica. Pokušala je sve, uključujući dubinsko čišćenje i razne zamke. Na kraju, upalilo je ulijevanje kipuće vode u svaki sudoper, dok nisu nestale.

- Nedavno smo imali jako puno vinskih mušica i nabavili kupovne i napravili domaće zamke, uhvatilo ih se puno - no, stalno su se vraćale - izjavila je.

Čak se pitala je li joj dom toliko prljav dom, unatoč osjećaju da joj je kuhinja poprilično čista. Mušice su se konstantno pojavljivale, tako da su odlučili rastaviti čitavu kuhinju i očistiti je temeljito. Ipak, i dalje su svako malo bile tu.

- Onda sam malo istraživala i otkrila da zamke zapravo hvataju samo odrasle vinske mušice. Veći problem su jaja koja polažu - izjavila je.

Otkrila je da vinske mušice većinu svojih jaja polažu u odvode.

- To mora biti kipuća voda. Izlili smo kipuću toplu vodu u kuhinjski sudoper i rekli: ‘Sjajno, nema više vinskih mušica!’, no bili smo u krivu - prisjetila se.

Naime, mušice su se vraćale sve dok Majda nije ulila kipuću vodu u sve odvode u kući jer su svi oni spojeni.

- U podrumu imamo umivaonik koji nikad ne koristimo i taj smo trebali isprati kipućom vodom. I nakon toga su nestale, u roku par dana - izjavila je.

Napravili su to u jedan dan tri puta, ulili u sve odvode kipuću vodu i to je bilo to.