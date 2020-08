Njoki za početnike: Postanite majstor u izradi gastro-užitka

Za pripremu njoka dovoljni su brašno, jaja, ulje, krumpir i sol, no mogu se napraviti i bez krumpira. Lako se pripremaju, ali nisu dobri s previše tekućine ili brašna

<p>Osim što se mogu poslužiti kao jednostavan obiteljski obrok, pravi gurmanski status njoki dobivaju tek kad se kombiniraju s drugim okusima. Za pripremu njoka dovoljni su brašno, jaja, ulje, krumpir i sol, no možete ih napraviti i bez krumpira.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Iako se lako pripremaju, morate pripaziti da ih ne pravite s previše tekućine ili brašna jer neće ispasti lagani i “pahuljasti” kakvi trebaju biti. Osnovni recept za njoke sastoji se od oko pet neoguljenih krumpira, 30 dag brašna, dva žumanjka, žlice maslinova ulja i soli. No također se mogu pripremiti s, primjerice, rajčicama, bundevom, tunjevinom ili sirom. </p><p>Njoki sa sirom mogu se pripremiti za manje od 15 minuta. A želite li da njoki izgledaju što ukusnije i šarenije, napravite ih sa špinatom. Kuhani špinat nasjeckajte i pomiješajte s osnovnim sastojcima te poslužite s umakom prema želji. Nakon što ih oblikujete, izdubite površinu njoka vilicom kako bi se umak što bolje primio. Njoke možete poslužiti s različitim umacima - od jednostavnih umaka od rajčice i sira do bogatog umaka od mesa. </p><h2>1. Smjesa ne smije biti pregusta </h2><p>U posudi dobro izmiješajte svježi sir ricottu, žumanjak, sol i naribani parmezan. Umiješajte brašno i kratko promiješajte smjesu. Prema želji, možete dodati još brašna, no pazite koliko ćete ga dodati jer ako stavite više, njoki će biti teži. </p><h2>2. Njoki su gnjecavi ako tijesto dugo stoji</h2><p>Ruke i dasku pobrašnite. Žlicom izvadite tijesto te ga pobrašnite prije nego što ga oblikujete u duguljasti valjak debljine prsta. Izrežite ga na “jastučiće” pa ih poredajte na dasku tako da se ne dodiruju. Neka ne stoje predugo jer će postati gnjecavi.</p><h2>3. Gotovi njoki počinju plivati</h2><p>U veliki lonac vode dodajte puno soli i neka voda lagano zakuha. Dodajte njoke i jednaput promiješajte kako se ne bi zalijepili za dno. Kuhajte ih od dvije do četiri minute, odnosno dok ne isplivaju na površinu. Poslužite ih s umakom prema želji.</p>