Norveška metoda hodanja može vratiti energiju i mladolikost?

Čini se da je recept za svježiji, snažniji i mlađi organizam bliže nego što mislimo te ne zahtijeva teretanu ni sate treninga. Prema riječima stručnjaka za dugovječnost dr. Clinta Steelea, način na koji hodamo može imati puno dublji učinak na zdravlje i izgled nego što se na prvi pogled čini. Dok je hodanje već dugo na vrhu liste najzdravijih navika, smanjuje stres, regulira krvni tlak i budi bolju energiju, norveška 4x4 HIIT metoda podiže ga na sasvim novu razinu.

Norveška 4x4 metoda temelji se na jednostavnom konceptu: četiri kratka, ali intenzivna intervala bržeg hodanja ili laganog trčanja, svaki u trajanju od četiri minute, uz pauze laganog koraka. Sve to stane u 28 minuta, manje nego što nam ponekad treba da se ujutro spremimo za posao.

U tim kratkim naletima ubrzanog ritma srce radi snažnije, a tijelo ulazi u zonu intenziteta koja potiče duboke promjene. Rezultati se ne svode samo na kondiciju, prema dostupnim istraživanjima, ovakav stil hodanja može povećati VO₂ max za 13 do čak 20 posto u svega nekoliko tjedana. A visoki VO₂ max povezuje se s dužim životom, boljom vitalnošću i nižim rizikom od bolesti.

U praksi, to znači da tijelo funkcionira mlađe. U jednoj studiji sudionici srednje životne dobi postali su biološki 16 godina mlađi nakon nekoliko tjedana redovitog treniranja, što se vidjelo ne samo na njihovoj izdržljivosti nego i na ukupnom osjećaju lakoće, snage i zdravlja.

U svijetu u kojem svi tražimo nešto što se uklapa u prenatrpane rasporede, norveška metoda postala je svojevrstan lifestyle trik: kratka je, učinkovita i daje vidljive rezultate. Dok klasično hodanje ili lagani jogging često zahtijevaju 45 do 60 minuta, ovdje se sve stigne obaviti u manje od pola sata, a učinak je jači.

Kratki intervali ubrzanog hoda pokreću metabolizam, potiču sagorijevanje masti, jačaju srce i daju tijelu osjećaj „probuđenosti“ koji traje cijeli dan. Dovoljna su dva do tri treninga tjedno kako biste osjetili prve promjene u izdržljivosti, raspoloženju i ukupnom tonu tijela.

Trening započinje laganim zagrijavanjem od pet do deset minuta, kao da se jednostavno uhodavate u vlastiti tempo. Zatim slijedi prvi četverominutni interval intenzivnog hodanja koji vas uvodi u ritam. Tri minute laganog koraka daju tijelu vrijeme za oporavak, a cijeli se ciklus ponavlja još tri puta.

Na kraju se preporučuje kratko hlađenje kako bi se tijelo umirilo i vratilo u svoj normalan ritam.

Sve što vam treba su udobne tenisice i sat ili aplikacija koja će vam pomoći pratiti puls, osobito ako ste početnik. Stručnjaci savjetuju i konzultaciju s liječnikom prije početka treninga visokog intenziteta, jednostavno kako biste bili sigurni da vaš organizam može pratiti ovaj tempo.