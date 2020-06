Nova ljubav nije baš najbolja za liniju - neki ljudi se udebljaju

<p>Žene se tijekom pet godina veze u prosjeku udebljaju oko 6,8 kilograma, a one koje žive zajedno s partnerom oko 8,1 kilograma. Novopečene supruge nakupe i do 10,8 kilograma, potvrdila su istraživanja američkog Sveučilišta Sjeverna Karolina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Najbolji dani za početak dijete:</p><p>- Parovi nesvjesno oponašaju jedno drugo u odabiru hrane i u prehrambenim navikama. To je "opasno" za žene, zato što muškarci mogu pojesti više, a da se to ne vidi odmah na njihovoj liniji - objasnila je američka psihologinja<strong> Susan Albers</strong>. </p><p>- Ako jedan od partnera izabere zdrav obrok, velika je vjerojatnost da će to učiniti i druga polovica. Najbolje je opskrbiti se niskokaloričnim namirnicama i povrćem. Također, možete večeru i kino zamijeniti novom aktivnosti ili zajedničkom šetnjom - dodala je. </p><h2>Depresija i stres krivci su za višak kila</h2><p>Tuga koja prati depresiju može pojačati želju za ugljikohidratima što uzrokuje otpuštanje hormona sreće serotonina. Ta je navala trenutna, a nakon toga razina šećera drastično pada i uzrokuje još veći pad u raspoloženju. </p><p>Raspoloženje će podići pravilno tempiranje obroka, što znači da razmak između obroka ne smije biti veći od pet sati. Pomoći će proteini, folati i ugljikohidrati iz punozrnatih žitarica te voće. </p><p>Rizik od depresije može se povećati tijekom menopauze, a istraživanja su potvrdila da žene s dijagnosticiranom depresijom najčešće imaju veći indeks tjelesne mase i veći obujam struka. </p><p>I stres nepovoljno utječe na tjelesnu liniju. Njegov učinak može ublažiti magnezij koji smanjuje otpuštanje kortizola. Najbolje je svakodnevnu prehranu nadopuniti špinatom, bademima i grahom koji sadrže i po 50 miligrama magnezija po serviranju. </p><p>Osim toga, preporučuje se i hrana bogata vitaminom B6 koji daje tijelu energije i pomaže kod nesanice. Najbolji izbor su piletina, puretina i banane. </p>