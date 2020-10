Novi burgeraj u Sigetu: Burgeri se jedu 's nogu' kao na festivalu

Tajna mojih burgera je primjena samo domaćih sastojaka iz naših OPG-ova, od salate do brioš peciva, a meso je 100 posto juneće, tvrdi Renato Đošić koji meso priprema dan prije pečenja

<p>Prvi zagrebački reper<strong> Renato Đošić</strong> (Renman) je nakon dugogodišnjeg iskustva rada u ugostiteljstvu odlučio otvoriti vlastiti burgeraj KSS Burger One koji se nalazi na zagrebačkom Sigetu u ulici Froudeova 7c.</p><p>Njegova ljubav prema burgerima počela je rasti nakon rada na festivalima i adventskim kućicama pa je jednostavno odlučio da se želi samostalno upustiti u kulinarske vode. Kod njega se trenutno u ponudi može naći pet vrsta burgera: običan classic, cheeseburger, country, chicken i dječji. Cijene se kreću od 28 (dječji) do 55 (country) kuna. Može se naručiti i pomfrit kao prilog, a uskoro u ponudi naći će se i pića.</p><p>Baš kao i na festivalima, burgeraj kod Renata osmišljen je da se burger jede 's nogu', uz čašu omiljenog piva ili gaziranog pića. Visoki barski stolovi dovoljni su da odložite hranu i piće, pojedete i nastavite dalje. Sve izgleda kao mali kiosk, a unutra je prava tvornica burgera kojima Renato ozbiljno pristupa. On cijeni dobre namirnice, i kod njega, kako kaže, nema 'varanja' sa sastojcima.</p><p>- Tajna mojih burgera je primjena samo domaćih sastojaka iz naših OPG-ova, od salate do brioš peciva, a meso koje koristim je 100 posto juneće – tvrdi Đošić i dodaje kako je njemu osobno najdraži burger klasičan cheeseburger. Ono što je ključno, tvrdi Renato, kod pripreme burgera je meso koje se mora pripremiti barem 24 sata prije pečenja. Kod Renata smo isprobali Country burger s namazom od milerama, poriluka i kopra. Tu je i običan hambi koji burgeru daje specifičan okus. Sve upotpunjuje pečena slanina, luk, kiseli krastavci, gauda sir i zelena salata. Meso je odlično i nije predebelo.</p><p>Ovaj burgeraj osim ukusnih zalogaja krasi i jedinstveno ime, a Đošić objašnjava kako ime burgeraja znači K kao kvalitetno, S kao sočno i na kraju S kao sjajno. Radno vrijeme burgeraja je svakim danom od 10 do 22 sata osim nedjelje, a uskoro će biti uvedena i dostava.</p>