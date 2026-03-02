Novi nacionalni probir za rak pluća: Evo tko se treba javiti liječniku i što očekivati

Rak pluća u Hrvatskoj i dalje dominira kao jedan od najčešćih i najgorih oblika raka – godišnje se dijagnosticira više od 3300 novih slučajeva, a gotovo 2800 ljudi umre od te bolesti, više nego od raka dojke, debelog crijeva i prostate zajedno.

Veliki problem je što se čak dvije trećine pacijenata javi liječniku tek u uznapredovaloj fazi bolesti, kada su mogućnosti uspješnog liječenja značajno smanjene, zbog čega je rano otkrivanje ključno za preokret trenda i poboljšanje preživljavanja.

Program je temeljen na dokazima iz velikih međunarodnih studija koje pokazuju da pregled niskodoznim CT-om (LDCT) kod osoba s visokim rizikom smanjuje smrtnost od raka pluća. U Hrvatskoj može u program biti uključena osoba koja zadovoljava tri stroga kriterija: ima između 50 i 75 godina, aktivni je pušač ili je prestao pušiti unutar posljednjih 15 godina, te ima najmanje 30 godina pušačkog staža (na primjer, jednu kutiju cigareta dnevno 30 godina ili dvije kutije dnevno 15 godina).

Uloga liječnika obiteljske medicine

Jedna od ključnih karakteristika hrvatskog modela probira je uloga liječnika obiteljske medicine koji aktivno identificira i poziva svoje pacijente koji ispunjavaju kriterije, koristeći nacionalnu digitalnu platformu.

To omogućuje osobniji pristup i veći odaziv nego tradicionalno slanje poziva centralizirano, s obzirom da se većina građana bar jednom godišnje pojavi na redovnom pregledu kod svog liječnika. Pregledi su besplatni i pokriveni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te se provode u više od 20 certificiranih radioloških centara diljem Hrvatske, gdje se pacijenti snimaju LDCT uređajem. Nakon pregleda, rezultati se elektronički šalju liječniku obiteljske medicine, a po potrebi se pacijent upućuje na specijalističku obradu ili kontrolne LDCT snimke – obično jednom godišnje, a kasnije svake dvije godine do 75. godine života.

Osim otkrivanja raka pluća u ranoj, često izlječivoj fazi, LDCT pretraga pruža dodatne zdravstvene koristi jer može otkriti i druge asimptomatske promjene u prsnom košu – poput znakova srčanih bolesti, osteoporoze, emfizema ili otežanih stanja pluća – što dodatno doprinosi sveobuhvatnoj prevenciji i ranom liječenju različitih ozbiljnih bolesti.

Stručnjaci pozivaju građane koji zadovoljavaju kriterije da se obrate svom obiteljskom liječniku i provjere svoje mogućnosti uključivanja u probir. Rano otkrivanje raka pluća ne samo da povećava šansu za uspješno liječenje, nego može znatno produžiti život, što ovu preventivnu inicijativu čini jednim od najvažnijih javnozdravstvenih programa u zemlji.