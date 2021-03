Prošlo je gotovo godinu dana otkako su se ljudi počeli opskrbljivati ​​toaletnim papirom, sredstvom za dezinfekciju ruku i konzerviranom robom kako bi se pripremili za nepoznato u karanteni. Iako se taj način razmišljanja o oskudici smirivao, nepropadljiva hrana bila je, i uvijek će biti, u smočnicama.

Konzerviranje može poboljšati sigurnost hrane, osobito one sklone razvoju patogena. U procesu konzerviranja dobro je to što hrana ide u proces tijekom kojega se sterilizira. Rezultat jest veći gubitak nutrijenata, no jednom kad se voće ili povrće nađu u konzervi, ondje mogu ostati godinama i možete biti sigurni da je hrana sigurna jer je prošla proces koji ubija sve mikroorganizme.

Registrirana nutricionistica Jess Cording otkrila je koja je prema mišljenju struke najzdravija konzervirana hrana.

- Bez sumnje, to su srdele. Prvi put sam ih otkrila slučajnom žudnjom kad sam bila pod velikim stresom i odjednom sam ih željela stalno jesti, a još mi je draže što one doista imaju blagodati za naš organizam - ističe. Dodaje kako u skupinu 'zdrave' konzervirane hrane spadaju i druge ribe.

Blagodati srdela

Konzervirana riba ne samo da je pristupačan izvor proteina, već je i održiva i ne zahtijeva vrijeme pripreme ili kuhanja. Dodavanje konzervirane ribe vašoj prehrani pruža i brojne zdravstvene prednosti.

- Konzervirane srdele imaju tendenciju da imaju manje žive u odnosu na mnoge druge vrste riba i smatraju se jednim od najboljih izbora u pogledu morske hrane, osobito ako nemate stalno dostupnu svježu, provjerenu ribu - ističe Cording za mbg.

Iako srdele pakirane u ulju dolaze u više okusa, svaka je i dalje dobar izvor hranjivih sastojaka. U svakom slučaju s njima dobivate dobru količinu proteina, vitamina D i protuupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje daje mono nezasićene masti zdrave za srce, objašnjava ona.

Mozak je sastavljen od oko 60 posto esencijalnih masnih kiselina, a glavni izvor omega-3 u sardinama naziva se dokozaheksaenska kiselina (DHA), koja može pomoći u obnavljanju moždanih stanica i potpomoći kognitivno funkcioniranje. DHA se ne nalazi u biljnim izvorima hrane, pa je ugradnja srdela u obroke jednostavan način za poboljšanje zdravlja mozga.

Kako jesti srdele

Zdravstvene smjernice preporučuju da se jedu dvije do tri porcije ribe s niskim udjelom žive, poput sardina, tjedno. Ukusne su u jelima od tjestenine, sa sirom i krekerima ili kao međuobrok izravno iz konzerve.

- Srdele volim izgnječiti vilicom i baciti u salatu - kaže Cording.

Bez obzira držite li se određene prehrane ili jednostavno tražite pristupačnije, održivije i stabilnije izvore proteina, dodavanje sardina u konzervi na popis namirnica izvrsno je polazište.