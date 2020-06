Nutricionistica tvrdi: Namirnica koja rješava problem spavanja

Jedan od najboljih biljnih izvora magnezija i ostalih kemijskih spojeva koji potiču dobar san je slanutak koji čini idealan odabir namirnice za večeru, tvrdi nutricionistica koja ga savjetuje svima koje muči usnivanje

<p>Hrana i san duboko su povezani. Kao što neke namirnice (primjerice šećer i kofein) mogu ometati uspavljivanje i kvalitetan san, postoje i one koje čine suprotno. Primjerice, jeste li primijetili kako blaženo spavate nakon porcije puretine? To je zato što meso sadrži visoku razinu triptofana, aminokiseline koja je prekursor serotonina (ima značajnu ulogu u našem snu).</p><p>U videu pogledajte kako šećer utječe na san:</p><p>Nutricionistica Jessica Cording kaže kako triptofan možemo pronaći u mnoštvu drugih izvora, primjerice u gotovo svim životinjskim proteinima. No, možemo ga pronaći i u nekim biljnim namirnicama, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/the-one-food-this-rd-eats-for-better-sleep">Mind&Body; Green</a>.</p><p>Jedan od njenih najdražih izvora na biljnoj bazi je slanutak, za koga tvrdi da već šačica slanutka može imati značajan utjecaj na spavanje.</p><h2>Slanutak i san</h2><p>- Slanutak sadrži složene ugljikohidrate koji pomažu našem tijelu da proizvodi serotonin. Iako serotonin češće povezujemo s dobrim raspoloženjem, taj neurotransmiter se zapravo pretvara u melatonin u pinealnoj žlijezdi mozga, što je nužno za naš san - objašnjava Cording. </p><p>Zapravo, niska razina serotonina može nas spriječiti da zaspimo i nastavimo spavati, slaže se dr Tiffany Lester, ističući kako je prije spavanja važno izbjegavati hranu koja podiže šećer u krvi, primjerice poput velike zdjele tjestenine.</p><p>Pametniji je odabir svakako hrana s niskim glikemijskim indeksom, a slanutak definitivno spada u nju. Osim toga, sadrži i visoku razinu magnezija, koji ima ulogu u više od 300 različitih biokemijskih reakcija u tijelu koje kontroliraju sve - od regulacije šećera u krvi i krvnog tlaka do proizvodnje energije i spavanja. </p><p>Istraživanja su pokazala kako magnezij podržava opuštajući, duboki san održavanjem zdravih razina GABA - neurotransmitera koji potiče opuštanje i dobar noćni odmor. </p><p>Stoga je slanutak odličan odabir za večeru, bilo na žlicu ili primjerice u humusu namazan na komad kruha.</p><p> Bez obzira kako ih pripremate, te male mahunarke imaju prilično impresivan rezime. Proteini, vlakna, čak i minerali koji pomažu u promicanju bržeg sna, stoga nije ni čudno zašto nutricionistica Cording ovu namirnicu smatra čudotvornom za dobar san.<br/> </p>