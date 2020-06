Faze sna i idealno buđenje: U kojoj se fazi najbolje probuditi?

U REM, fazu brzog micanja očiju, ulazimo 90 do 120 minuta od prvog, laganog sna. Rad srca se tad ubrzava, krvni tlak raste, a tijelo nam se 'paralizira'

<p>Spavanje se odvija u fazama, u prvoj fazi polako tonemo u prvi lagani san, u drugoj spavamo malo dublje i tako sve do onog najčvršćeg sna i REM faze, jedine faze u kojoj sanjamo. Svaka faza sna ima svoj tijek i svoju funkciju, a osjećamo se naspavano i svježe samo ako se probudimo baš u određenoj fazi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO sa savjetima za borbu protiv nesanice:</strong></p><p><strong>Prva faza</strong></p><p>U prvoj fazi tonemo u san, a neki tada osjete da padaju i onda se odjednom 'usred pada' probude. Ta se reakcija zove i hipnotički mioklonus i posve je normala, no zbog pretjeranog stresa i prekomjernog pijenje kofeina može se događati češće nego je uobičajeno. </p><p> U ovoj se fazi tijelo i um počinju usporavati, a mi prelazimo iz svjesnog u nesvjesno stanje i natrag... sve dok ne utonemo u taj prvi, lagani san.</p><p><strong>Druga faza</strong></p><p>Ovo je faza laganog spavanja i u njoj provedemo otprilike polovicu ukupnog vremena koje prespavamo. Srce i udisaji počinju nam se usporavati dok se opuštamo i mirujemo, a snižava se i temperatura tijela. I premda još nismo u REM fazi, mozak već sad počinje s moždanim aktivnostima koje reguliraju san.</p><p><strong>Treća faza</strong></p><p>Treća je faza faza dubokog sna i ključna je za procese obnavljanja u tijelu. Naime duboki san potiče rast tkiva i mišića i 'popravlja' oštećenja u stanicama. Ova je faza poznata i kao faza 'delta sna', jer u njoj nastaju delta moždani valovi - a ako se naglo probudite iz dubokog sna, vjerojatno ćete se osjećati 'mamurno' i ošamućeno.</p><p><strong>REM faza</strong></p><p>U REM fazu, fazu brzog micanja očiju, ulazimo 90 do 120 minuta od prvog, laganog sna. Rad srca se tad ubrzava, krvni tlak raste, a tijelo nam se 'paralizira' zbog čega se u tom vremenu ne mičemo. Samo nam se oči ubrzano okreću lijevo-desno, i to 50 do 60 puta u minuti.</p><p>U ovoj se fazi uglavnom odvijaju svi snovi i 'zabetoniraju' se sjećanja.</p><p>Prvi noćni REM ciklus obično traje oko deset minuta, a javlja se 90 minuta nakon što zaspimo. Kako noć prolazi svaka će REM faza biti duža od prethodne, a posljednja može trajati i oko sat vremena.</p><p>Što smo stariji REM faze kraće traju, dok bebe u njima mogu provesti i do 50 posto ukupnog sna, odrasle osobe u prosjeku u REM-u provedu 20 do 25 posto vremena spavanja.</p><h2>U kojoj se fazi najbolje probuditi?</h2><p>Važno je znati da se faze ne odvijaju po redu: u snu prolazimo kroz fazu 1, 2 i 3, a onda se opet vraćamo u fazu 2 prije nego uđemo u REM san. Nakon REM-a vraćamo se u drugu fazu, da bi cijeli ciklus opet ponovili. </p><p>Prema liječniku <strong>dr. Sc. Jean-Louisu Girardinu</strong>, idealno se probuditi nakon punog ciklusa spavanja - iako je tijelo teško tako uvježbati.</p><p>- Kad dođe do kraja sna čovjek se sam od sebe budi, što je idealno vrijeme i način buđenja - kaže <strong>Girardino. </strong></p><p>Liječnica za zdravlje spavanja i autorica časopisa 'Spavanje za uspjeh'<strong> Rebecca Robbins </strong>napominje kako je najbitnije dovoljno spavati jer inače mozak i tijelo neće normalno funkcionirati.</p><p>- Idealno je sedam do devet sati sna da bi se tijelo moglo prirodno probuditi na kraju ciklusa spavanja - rekla je za portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/4-stages-of-sleep-and-how-to-wake-up-during-right-one" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p><p>Redovita tjelovježba i uravnotežena prehrana s malo kofeina i alkohola mogu pomoći u kvalitetnom spavanju, ali ako nas stres ipak izbaci iz pravilnog ritma, dobro je uzimati dodatke prehrani, npr. magnezij.</p>