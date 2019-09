Oaza usred Zagreba: Na krovu rastu maslina, luk, marelice...

Zelena oaza Andreje Čoh, poznatije kao Urbane vrtlarice, na krovu četverokatnice u centru Zagreba oduzima dah malobrojnim posjetiteljima. Posljednjih desetak godina u njemu uzgaja sve - od luka i maslina pa do vinogradarskih breskvi i kupina.

U zgradi živi odmalena pa poznaje sve sustanare, koji su joj dopustili da im na krovu bude - urbana džungla.

Ravan krov, priča Andreja, oduvijek je bio pokriven mješavinom pijeska i šljunka kako bi se zaštitio od oštećenja, a ona je na njega nanijela i sloj zemlje.

Biljke uzgaja u gredicama i teglama u kojima su stabalca breskve, marelice, limuna, limete, masline, jabuke, kruške, smokve, banane, ali kaže i kako kod nje nema smrzavanja tla jer su ispod grijani stanovi, pa joj čak neke biljke i brže dozrijevaju.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Općenito, njega biljaka zimi je jednostavna, kaže Andreja. Zime su sve toplije pa u zatvoreni prostor citruse ili maslinu unosi tek kad za to procijeni da je potrebno.

- Ako su temperature ispod nule dulje od tri dana, moraju u zaštićeni prostor jer im se u protivnom oštećuje korijen i propadaju. Masline su otporne, a od svih voćaka na mojem krovu breskve vinogradarke su najjače. Vrlo su otporne i snažne te ne traže puno brige i svakako ih preporučujem - kaže vrtlarka. Osim što u ovoj oazi mira često pije kavu, to je i mjesto održavanja vrtlarskih radionica za sve znatiželjne i početnike. Jednu takvu radionicu sprema u petak, 13. rujna.

- Uzgoj bilja u malom vrtu ili na balkonu ne može prehraniti cijelu obitelj, nego je više za upoznavanje s prirodom, za oplemenjivanje prostora, a posebno je zanimljivo za djecu kad se nešto bere - smije se. Prije dvije godine uzela je dvije presadnice breskve vinogradarke od prijatelja iz vrta i posadila ih u teglu.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

- Kad su krenuli prvi plodovi, nisam očekivala da ću na kraju sezone nabrati dvije kile bresaka - kaže i dodaje da vam za to ne treba ni veliki balkon.

Prva stvar koju možete, kao početnik uzgojiti, sad po zimi, su salata i rotkvice. Vrijeme da naraste od klijanja je 20 dana. Salata se sije u pliće, šire posude, potrebno ju je puno zalijevati, a dohrana nije potrebna. Ljeti su tu paprike i cherry rajčice, koje su puno boljeg okusa.

- Začinsko bilje ljeti je najtolerantnije, a jedan grm timijana ili bosiljka dostatan je za cijelu sezonu. Bosiljak, primjerice, berem krajem devetog mjeseca i radim od njega pesto ili ga pomiješam s maslinovim uljem i zamrznem u posudicama za led. Odlično dođe u juhama i varivima tijekom zime - kaže Zagrepčanka. Celeru zamrzava stapke, a list nasjecka i zamrzne. Od začina tu je i grm lovora koji odlično djeluje i kao ukrasna biljka u tegli na svakom balkonu jer ga se može kupiti već oformljenog u kuglu.

U jesen možete razmnažati reznicama, odnosno ispelcati mnoge biljke, posebno lavandu, ružmarin...

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Od grma vrtlarskim škarama odrežite grančicu, skinite joj gornji dio i poskidajtešto više donjih listova kako ne bi crpili vodu i hranu. Zapiknite u zemlju i pustite da se primi. Nije je potrebno prije namakati u vodi, to se obično radi sa sobnim biljkama. Odličan je to dar za Božić koji možete pripremiti već sad - savjetuje i kaže da iz jednoga grma možete dobiti i do 50 presadnica.

- Ne bojte se neuspjeha i ne očajavajte da ne znate brinuti za biljku, jer će vam od deset presadnica barem jedna ili dvije presušiti. Neuspjeh je dio učenja - zaključuje.

Maslina na kontinentu

Foto: Andreja Čoh

I maslina može rasti na krovu u gradu, u ukrasnim teglama. Vrlo je otporna, a unosi se na toplo kada temperatura tri dana zaredom padne ispod nule.

Žednjak i breskve

Foto: Andreja Čoh

Žednjak (Sedum) na slici lijevo može podnijeti i početničku zaboravljivost kad je u pitanju zalijevanje. Breskva (dolje) uzgaja se u tegli primjerene veličine, a osim što su snažne, također ne traže puno brige.

Ljubičaste mahune i kupine

Foto: Andreja Čoh

Prijatelj me iznenadio s vijetnamskom ljubičastom mahunom. U vrtu je vrlo uporna i ne smetaju joj loša zemlja i nestašica vode, a mlade mahune su fantastične - mesnate i sočne, kaže Andreja. Lijepo je i kad te kupine dočekaju pri povratku s

godišnjeg odmora.

Rudbekija je ukras u vrtu

Foto: Dalibor Urukalović/PIXELL

Žute rudbekije nisu zahtjevne cvjetnice, a sade se kao ukras u vrtu. Može se razmnožiti reznicama, od kojih se dobivaju nove presadnice, isto kao i od stabljika ružmarina, lavande, timijana i ostalih začina.

Tikvice su za veće površine

Iako nekim ljudima one uspijevaju kao lude, meni se ove godine nisu oplodili svi cvjetovi. No baš se veselimo gustoj juhi. Luk je zato plodan, izvadila sam čak 15 kila, kaže Andreja.

Što se ujesen radi u vrtu?

• Grmolike biljke orežite

• Posadite dugogodišnje trajnice

• Posadite grmlje i drveće

• Možete uzgajati salatu i rotkvice

• Posijte peršin

• Pripremite reznice za presadnice

• Paprike i čili papričice od smrzavanja sačuvajte tako da biljku ošišate te s korijenom prebacite u teglu i smjestite u, primjerice, haustor. Tu i tamo zalijete, a u proljeće vratite u vrt

Navodnjavanje

Foto: Dalibor Urukalović/PIXELL

Sukulenti poput ovog nisu jako zahtjevni, ali nema priče o biljkama bez adekvatnog zalijevanja. zato je Andreja uvela automatsko navodnjavanje u svoj vrt. kako sve ne bi ovisilo - o njoj.

-Biljka, a pogotovo ona koja daje plodove, je zahtjevna i treba hranu odnosno gnojivo i vodu, a ako joj toga nedostaje, dolazi u stresnu situaciju kada se ne može se boriti protiv nametnika. Često mi ljudi kažu kako im povene biljka. Često niste ni vi krivi jer su biljke koje kupite, uzgajane u idealnim uvjetima, pa svaki otklon od toga biljku šokira.

Tekuće gnojivo je bolje

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Biljke u teglama uvijek treba nadohranjivat i pritom je bolje koristiti tekuće gnojivo nego pelete. Zimi nije potrebno toliko gnojiti, gotovo uopće.

- Rajčice i paprike su poprilično osjetljive na nedostatak gnojiva, no začini će puno oprostiti iako neće biti tako moćni. Salata, primjerice, voli vodu, vlasac oprašta sve, i nedostatak vode i zimu... - kaže Andreja.

Mali balkon

Za uzgoj vrta koji će prehraniti cijelu obitelj treba vrt od 50 do 100 kvadrata. Na balkonu od dva kvadrata možete uzgojiti sitnije povrće, čak i stabalce mandarine od kojih poberete dva kilograma, kaže Andreja. Za bakon ne treba puno posla, ali treba dobre pripreme i znanja. Često ćete postaviti krive biljke, na krivu poziciju u krivoj tegli, ali to je dok ne naučite.

Uđi u ritam

Kontakt s biljkom tjera te da uđeš u neki ritam - jer biljka traži "daj mi jesti, vode, gledaj me i promatraj", kaže Andreja.

U Parizu se traži i od novih zgrada da imaju "zelene površine", te ih se i subvencionira. A to možete i vi, ako se susjedi slože. Prijatelj je blizu Glavnog kolodvora na terasi također napravio urbani vrt, kaže Andreja.