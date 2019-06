Očajna sam, muž ima problem sa kontrolom bijesa, djeca pate

Jedna Britanka je potražila pomoć Coleen Nolan, kolumnistice Mirrora koja čitateljima daje savjete o seksu, odnosima i životnim problemima. Ona naime živi sa muškarcem koji ima problem s kontrolom bijesa što se negativno odražava na cijelu obitelj, posebno djecu.

Ovo je njezina ispovijest, a niže savjet koji je dobila:

Draga Coleen,

Moj suprug je jako ljuta osoba i ne znam više kako se nositi s tim. Zajedno smo sedam godina i imamo dvoje male djece, a on je strašan u ispoljavanju bijesa i kada su djeca u blizini. Nije u stanju ni baviti se manjim stvarima

Ne može se nositi niti sa najmanjim problemima na miran način. Ponekad imam osjećaj kao da imam troje djece koju ne mogu kontrolirati.

Trudim se ostati smirena i razumna dok sam s njim jer je imao jako poremećeno i nesretno djetinjstvo, što je, sigurna sam, uzrok njegovog bijesa.

Foto: Dreamstime

Njegovi roditelji imali su loš brak, a onda ih je otac napustio kada mu je bilo samo šest godina, a bratu osam.

Nemojte me krivo shvatiti, on nikada ne bi fizički napao nikoga od nas, ali ispoljava bijes i viče što kvari atmosferu u kući i zastrašujuće je za djecu.

Prije nego što smo dobili djecu sve je bilo u redu, ali otkako su se rodila, pojavio se i njegov bijes.

Coleen savjetuje:

- Sigurna sam da njegov bijes proizlazi iz njegovog djetinjstva, a nešto od toga je naučeno ponašanje. Vikanje je način ponašanja kada želite da vas se čuje. Mislim da bi njemu pomoglo savjetovanje sa stručnjakom, ali hoće li on otići na to, to je druga stvar. Osobno mislim da bi savjetovanje trebalo biti nešto što ljudi prakticiraju u životu. Osim toga, moj savjet bi bio pokušati razgovarati s njim o tim stvarima kada je smiren, a ne bijesan - smatra kolumnistica.

- Pokušajte ne uzvratiti vikanjem kad on viče, što je teško, pogotovo kad se osjećate zaštitnički orijentirani prema svojoj djeci i vaš prirodni instinkt je povikati. Ali, to dugoročno nije rješenje - dodala je.