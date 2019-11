Od aronije napravite pekmez, ali i muffine te umak za kotlete

Borovnica i crni ribiz tamne su bobice koje smo već navikli viđati na policama prodavaonica i tezgama tržnica, a i dobro znamo uz koje nam jelo, ili same, najbolje gode. Tom nizu veličanstvenih pridružio se još jedan član - aronija.

Gotovo crne su bobice došle na mjesto na kojem su nekad nuđene borovnice i neki nisu ni primijetili da je riječ o posve drugom voću koje je do naših krajeva došlo s istoka Sjeverne Amerike. Dobro podnosi zimu i mraz, čak do 50 Celzijevih stupnjeva ispod ništice, pa je dospjela i do Sibira zbog čega je dobila drugi naziv - sibirska borovnica.

Kako se aronija udomaćila i u našim krajevima ispostavilo se da su sitne, tamnoplave bobice koje rastu u skupinama, grozdovima, najzdravije voće i da je pogodno za pripremanje svih vrsta jela za koja ste dosad navikli koristiti neke druge bobice. Pomalo opor okus navest će vas ih dodate i slanim jelima u koja vam možda ne paše slađe voće, pa se tako spektar kreativnih mogućnosti s aronijom širi i preko granica onoga što bismo smatrali uobičajenim za voće, a to su džemovi, kolači i sirupi.

Sjevernoamerički Indijanci koji su prvi uživali u plodovima toga voća skupljali su ih, sušili i mljeli, te ih potom dodavali mesu i brašnu te si tako osigurali unos vitamina tijekom zimskog razdoblja. Da biste izvukli najviše iz aronije, najbolje ih je jesti svježe, kao dodatak žitaricama, voćnim salatama ili u svježim sokovima. A ako želite eksperimentirati, počnite tako da ih dodate smjesi za palačinke ili u kruh. A želite li zadiviti goste, pripremite im bruskete s aronijom i, recimo škampima, piletinom ili puretinom.

Prepečene kriške kruha natrljajte češnjakom i na njih nanesite mješavinu sitno nasjeckane rajčice, aronije, bosiljka i pečenih škampa ili nekog drugog mesa. Nakapajte maslinovim uljem, posolite i poslužite. Mnogi neće ni primijetiti da ste u savijači ili piti borovnice zamijenili aronijom, ali će uživati u punoći okusa. Omiljeno pečenje također će postati još bolje i posebnije uz umak pripremljen s jabukama i aronijom, a ako volite pijuckati voćna pića, aroniju, osim u sokovima i smoothiejima, možete je 'združiti' s rakijom i napraviti izvrstan aperitiv ili voćno vino.

Pekmez s aronijom

Sastojci: 400 g bobica aronije, 200 ml vode, 200 g šećera, 2 vrećice vanilin šećera, sok jednog limuna

Priprema: Oprane bobice aronije i vodu stavite u posudu za kuhanje, zagrijte do vrenja i kuhajte oko pet minuta da bobice omekšaju. Usitnite potom bobice aronije štapnim mikserom ili u blenderu. Usitnjenom voću dodajte limunov sok i promiješajte. Dodajte joj šećer i vanilin šećer te ga dobro umiješajte. Stavite u veću posudu i vratite na vatru. Kuhajte dok ne zavrije, a kada zavrije, još oko 15 do 20 minuta i cijelo vrijeme miješajte. Aronija je puna pektina i pekmez će se vrlo brzo zgusnuti, pa ga nije potrebno dugo kuhati. Gotov pekmez ulijte u čiste i zagrijane staklenke. Dobro ih zatvorite, okrenite na poklopac i neka tako stoje desetak minuta. Okrenite ih na pravu stranu i ostavite da se ohlade.

Muffini s aronijom

Sastojci: 2 šalice brašna, 1 šalica aronije, 1/2 šalice mlijeka, 1/3 šalice ulja, 1 jaje, 1/3 šalice smeđeg šećera, 2 žlice ruma, pecilni prašak, vanilin šećer

Priprema: Brašno prosijte kroz sito zajedno s praškom za pecivo u veću posudu za miješanje. Dodajte smeđi šećer i vanilin šećer te dobro promiješajte. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko, ulje i rum, te sjedinite suhe i vlažne sastojke u glatku smjesu koja klizi sa žlice. Ako nije takva, dodajte još koju žlicu mlijeka i dobro izmiješajte. Oprane i osušene bobice aronije dodajte smjesi i promiješajte. Nauljite kalupe za muffine i u svaki žlicom stavite smjese do dvije trećine visine kalupa. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva dvadesetak minuta. Kolači su pečeni kad ih ubodete drvenim štapićem, a on izađe čist i suh. Pečene muffine odmah izvadite iz kalupa, kako se ne bi nastavili peći u njima, te ih stavite na rešetku da se ohlade.

Janjeći kotleti s voćnim umakom

Sastojci: 500 dag janjećih kotleta, 2 grančice ružmarina, 1 češanj češnjaka, 1 jabuka, 125 g luka srebrenca, 125 ml bobica aronije, 60 ml meda, 2 žlice jabučnog octa, 1 čajna žličica kukuruznog brašna, sol, crni papar

Priprema: Janjeće kotlete očistite od masnoće. Nasjeckajte listiće ružmarina, češnjak i pomiješajte sa soli i svježe mljevenim crnim paprom. Time natrljajte kotlete, položite ih u posudu za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzijevih četrdesetak minuta. Za umak zagrijte ulje u tavi, dodajte nasjeckani luk, a kad omekša, kockice jabuka, aroniju, med, jabučni ocat i kukuruzno brašno te dobro promiješajte. Kuhajte uz povremeno miješanje 10 minuta, odnosno dok se jabuka ne raspadne. U međuvremenu skuhajte krumpir i napravite pire. Kotlete narežite i na svaki tanjur za posluživanje stavite po dvije žlice pirea, po tri kotleta i prelijte umakom s aronijom. Poslužite vruće uz sezonsku salatu.

