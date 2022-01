Natječaj 'Hrvatska lijepa knjiga za 2021.' NSK je raspisala na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst, radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj i izložbu 'Best Book Design from all over the World', koja će se održati tijekom trajanja Sajma knjiga u Leipzigu, te za izložbu 'Book Art International', koja se organizira u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na natječaj je pristiglo 175 izdanja od kojih je Ocjenjivački sud, u čijemu su sastavu bili akademski slikar – grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev, prof. dr. Nives Tomašević te viša knjižničarka i kustosica Vesna Vlašić, djelatnica Grafičke zbirke NSK, izabrao njih 17.

Izabrane knjige NSK je naveo abecednim redom

To su "A PUNCH IN THE EYE" Sanje Iveković, koja je i autorica ilustracija. Grafičko oblikovanje potpisuju Nina Bačun i Roberta Bratović. Nakladnik je Oaza Books.

Knjiga "BIZARNE PRIPOVIJESTI" Olge Tokarczuk. Dizajn/Grafičko oblikovanje izradile su Klara Rusan/Maja Glušić, a nakladnik je Fraktura.

"DANTE: ROMAN O NJEGOVU ŽIVOTU" čiji je autor Marco Santagata, ilustracije je izradio Giotto di Bondone, a grafičko oblikovanje Nikša Eršek. Nakladnik je Sandorf.

Knjiga "DIVNI SVIJETE, GDJE SI" Sally Rooney. Dizajn/grafičko oblikovanje potpisuju Hana Vrca/Maja Glušić, a nakladnik je Fraktura.

"DRVOLAŠI" Tihomira Dunđerovića. Grafički ju je oblikovao Hrvoje Duvnjak, a nakladnik je Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo

"FIUME FANTASTIKA", autora Vedrana Mimice, Maroja Mrduljaša i Idisa Turata. Grafičko oblikovanje potpisuju Maša Poljanec i Leo Kirinčić, a nakladnik je Sveučilište u Rijeci i Oaza Books.

Među najljepše oblikovanim hrvatskim knjigama u 2021. je i "KARTOGRAFIJA LJUBAVI: DUNAVOM" Helene Sablić Tomić. Grafičko oblikovanje izradila je Ana Pojatina, a nakladnik je Naklada Ljevak.

Slijedi knjiga "MALE SMRTI" Ivane Sajko. Dizajn/Grafičko oblikovanje izradile su Klara Rusan/Maja Glušić, a nakladnik je Fraktura

Izabrana je i knjiga "MOJA BAKA NE ZNA TKO SAM" Ive Bezinović-Haydon. Ilustracije potpisuje Hana Tintor, a grafičko oblikovanje Ana Vujasić. Nakladnik je Ibis grafika.

Slijedi "OLUJNI KOMPAS" Željka Brguljana, koji je i autor ilustracija. Grafičko oblikovanje potpisuje Mario Aničić, a nakladnik je Ogranak Matice hrvatske u Boki kotorskoj i Željko Brguljan.

Izabrana je i knjiga "PAGRADOTOK" Damira Fabijanića, koji ju je i grafički oblikovao. Nakladnik je FAB d.o.o.

Slijedi "PICCOLA CON PICCOLO" Brune Mezića. Ilustracije i grafičko oblikovanje izradila je Klasja Habjan. Nakladnik je Mala zvona

Zatim "RONJENJE NA DAH" Miroslava Mićanovića. Grafičko oblikovanje potpisuje Bestias, a nakladnik je Meandar Media.

Također "THE NO.1 BIRDTAILING DETECTIVE AGENCY" Marka Pogačara. Ilustracije je izradio Stefhany Yepes Lozano, grafičko oblikovanje Nina Bačun i Roberta Bratović, a nakladnik je Oaza Books.

Odabrana je i knjiga "TIŠINE" Nikoline Manojlović Vračar, koja je i autorica ilustracija. Grafičko oblikovanje potpisuje Zrinka Horvat, a nakladnik je Mala zvona.

Slijedi znanstvena monografija "ZADAR – OBNOVA I IZGRADNJA NAKON RAZARANJA U DRUGOME SVJETSKOM RATU" autorice Antonije Mlikota. Monografiju su grafički oblikovali Željka Sambolek Mikota i Tea Pavić, a nakladnik je Školska knjiga.

Među odabranim najljepše oblikovanim hrvatskim knjigama objavljenim u 2021. je i zbirka poezije "ZALJUBLJENA U ČITAV SVIJET" autorice Olje Savičević Ivančević. Ilustracije je izradila Ana Kovačić, knjigu je grafički oblikovala Tea Pavić, a nakladnik je Školska knjiga.

- U ovogodišnjem izboru nismo željeli uzimati u obzir rješenja prethodno poslanih odabira, a rukovodili smo se inventivnošću pristupa koji slijedi duh današnjeg vremena - istaknula je dr. Nives Tomašević, članica stručnog ocjenjivačkog suda.

Nakon međunarodnog natječaja i izložbe 'Best Book Design from all over the World' i izlaganja na sajmu u Frankfurtu u okviru izložbe 'Book Art International', odabrane hrvatske knjige postat će dio fonda Njemačkog muzeja za knjigu i pismo (Deutsches Buch- und Schriftmuseum) u Leipzigu, koji djeluje u sklopu Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek).