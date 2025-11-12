Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KLINIČKO ISPITIVANJE

Odlični rezultati nove terapije za liječenje raka mokraćnog mjehura daju nadu oboljelima

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Odlični rezultati nove terapije za liječenje raka mokraćnog mjehura daju nadu oboljelima
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

TAR-200, sustav za ciljano otpuštanje lijekova, pokazao je izvanredne rezultate u kliničkom ispitivanju faze 2 kod pacijenata s visokorizičnim nemišićnim karcinomom mjehura koji nisu reagirali na prethodne terapije

Kod većine sudionika, rak je nestao unutar tri mjeseca, a gotovo polovica pacijenata ostala je bez znakova bolesti i godinu dana nakon tretmana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kralj Charles viđen prvi put od odlaska u bolnicu 00:48
Kralj Charles viđen prvi put od odlaska u bolnicu | Video: 24sata/Reuters

- Tradicionalno, pacijenti s ovom vrstom raka imaju vrlo ograničene mogućnosti liječenja. Ova nova terapija je dosad najefikasnija za najčešći oblik raka mjehura - rekao je dr. Sia Daneshmand, direktor urologije na Keck Medicine of USC i glavni autor studije objavljene u Journal of Clinical Oncology.

Kako TAR-200 djeluje

TAR-200 je mali uređaj u obliku pereca koji se kroz kateter postavlja u mjehur i postupno oslobađa kemoterapijski lijek gemcitabin tijekom tri tjedna.

KBC SESTRE MILOSRDNICE Nova terapija stiže u Hrvatsku! 'Moji tumori su nestali, sad napokon imam novi život!'
Nova terapija stiže u Hrvatsku! 'Moji tumori su nestali, sad napokon imam novi život!'

Tradicionalno, gemcitabin se primjenjuje kao tekućina koja ostaje u mjehuru samo nekoliko sati, što pokazuje ograničenu učinkovitost.

- Ideja je bila da što duže lijek ostane u mjehuru, to će dublje prodrijeti i uništiti više stanica raka. Pokazuje se da je postupno otpuštanje lijekova tijekom tjedana znatno učinkovitije od nekoliko sati - objasnio je dr. Daneshmand.

Pacijenti i kliničko ispitivanje

Kliničko ispitivanje SunRISe-1 provedeno je na 144 lokacije širom svijeta, uključujući Keck Hospital of USC, i uključivalo je 85 pacijenata s visokorizičnim nemišićnim karcinomom mjehura koji se vratio nakon standardne imunoterapije BCG.

MALENI BORAC Liječnici osječkog KBC-a spasili su bebu koja je prestala disati: 'Izveli smo dva rijeka zahvata'
Liječnici osječkog KBC-a spasili su bebu koja je prestala disati: 'Izveli smo dva rijeka zahvata'

Za pacijente kojima BCG nije djelovao, jedina alternativa bila je operacija uklanjanja mjehura, što nosi velike zdravstvene rizike i može značajno smanjiti kvalitetu života.

Foto: Canva/ilustracija

Pacijenti su primali TAR-200 svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, a zatim četiri puta godišnje tijekom sljedeće dvije godine. U 70 od 85 pacijenata rak je nestao, a kod gotovo polovice pacijenata bolest nije ponovno otkrivena godinu dana nakon tretmana. Terapija je bila dobro podnošljiva, uz minimalne nuspojave.

Budućnost sporog otpuštanja lijekova

Ovo ispitivanje jedno je od nekoliko u kojima se istražuje učinak TAR-200 i sporo otpuštanje lijekova u mjehur za borbu protiv raka.

- Trenutno smo u uzbudljivom trenutku povijesti medicine. Naša misija je primjena lijekova koji pružaju dugotrajnu remisiju raka, i čini se da smo na dobrom putu - rekao je dr. Daneshmand.

RANO OTKRIVANJE JE KLJUČNO Simptomi i vrste raka pluća na koje morate obratiti pozornost
Simptomi i vrste raka pluća na koje morate obratiti pozornost

FDA je TAR-200 dodijelila status ubrzanog pregleda, što znači da će Agencija za hranu i lijekove SAD-a brže razmotriti zahtjev za odobrenje ovog lijeka. Proizvođač je Johnson & Johnson.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najgore ljubavne kombinacije: Lav će Ribu povrijediti, Strijelac i Jarac su potpune suprotnosti...
BOLJE NI NE PROBATI...

Najgore ljubavne kombinacije: Lav će Ribu povrijediti, Strijelac i Jarac su potpune suprotnosti...

Iako se kaže da su uspješne veze rezultat razgovora i dogovora, neki horoskopski znakovi nikako ne idu zajedno, i to najčešće zbog prevelike razlike u karakterima, kao na primjer Bikovi i Ovnovi
Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme
SMRŠAVIO 20-AK KILOGRAMA

Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme

Gazpacho je juha iz Andaluzije koja se priprema od rajčica, krastavaca, paprike, luka, češnjaka, maslinovog ulja i malo octa, a sve se zajedno izblenda i poslužuje hladno
Usmjeravaju i donose uspjeh: Evo koji dragi kamen ima moć pomoći vašem znaku Zodijaka
VIŠE OD UKRASA

Usmjeravaju i donose uspjeh: Evo koji dragi kamen ima moć pomoći vašem znaku Zodijaka

Od davnih vremena, drago kamenje nije bilo samo lijep ukras, već i simbol snage, zdravlja i duhovne povezanosti. Prema vjerovanjima, svaki horoskopski znak ima svoj kamen koji mu može pomoći u životu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025