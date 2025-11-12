Odlični rezultati nove terapije za liječenje raka mokraćnog mjehura daju nadu oboljelima

Kod većine sudionika, rak je nestao unutar tri mjeseca, a gotovo polovica pacijenata ostala je bez znakova bolesti i godinu dana nakon tretmana.

- Tradicionalno, pacijenti s ovom vrstom raka imaju vrlo ograničene mogućnosti liječenja. Ova nova terapija je dosad najefikasnija za najčešći oblik raka mjehura - rekao je dr. Sia Daneshmand, direktor urologije na Keck Medicine of USC i glavni autor studije objavljene u Journal of Clinical Oncology.

Kako TAR-200 djeluje

TAR-200 je mali uređaj u obliku pereca koji se kroz kateter postavlja u mjehur i postupno oslobađa kemoterapijski lijek gemcitabin tijekom tri tjedna.

Tradicionalno, gemcitabin se primjenjuje kao tekućina koja ostaje u mjehuru samo nekoliko sati, što pokazuje ograničenu učinkovitost.

- Ideja je bila da što duže lijek ostane u mjehuru, to će dublje prodrijeti i uništiti više stanica raka. Pokazuje se da je postupno otpuštanje lijekova tijekom tjedana znatno učinkovitije od nekoliko sati - objasnio je dr. Daneshmand.

Pacijenti i kliničko ispitivanje

Kliničko ispitivanje SunRISe-1 provedeno je na 144 lokacije širom svijeta, uključujući Keck Hospital of USC, i uključivalo je 85 pacijenata s visokorizičnim nemišićnim karcinomom mjehura koji se vratio nakon standardne imunoterapije BCG.

Za pacijente kojima BCG nije djelovao, jedina alternativa bila je operacija uklanjanja mjehura, što nosi velike zdravstvene rizike i može značajno smanjiti kvalitetu života.

Pacijenti su primali TAR-200 svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, a zatim četiri puta godišnje tijekom sljedeće dvije godine. U 70 od 85 pacijenata rak je nestao, a kod gotovo polovice pacijenata bolest nije ponovno otkrivena godinu dana nakon tretmana. Terapija je bila dobro podnošljiva, uz minimalne nuspojave.

Budućnost sporog otpuštanja lijekova

Ovo ispitivanje jedno je od nekoliko u kojima se istražuje učinak TAR-200 i sporo otpuštanje lijekova u mjehur za borbu protiv raka.

- Trenutno smo u uzbudljivom trenutku povijesti medicine. Naša misija je primjena lijekova koji pružaju dugotrajnu remisiju raka, i čini se da smo na dobrom putu - rekao je dr. Daneshmand.

FDA je TAR-200 dodijelila status ubrzanog pregleda, što znači da će Agencija za hranu i lijekove SAD-a brže razmotriti zahtjev za odobrenje ovog lijeka. Proizvođač je Johnson & Johnson.