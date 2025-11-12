TAR-200, sustav za ciljano otpuštanje lijekova, pokazao je izvanredne rezultate u kliničkom ispitivanju faze 2 kod pacijenata s visokorizičnim nemišićnim karcinomom mjehura koji nisu reagirali na prethodne terapije
Odlični rezultati nove terapije za liječenje raka mokraćnog mjehura daju nadu oboljelima
Kod većine sudionika, rak je nestao unutar tri mjeseca, a gotovo polovica pacijenata ostala je bez znakova bolesti i godinu dana nakon tretmana.
- Tradicionalno, pacijenti s ovom vrstom raka imaju vrlo ograničene mogućnosti liječenja. Ova nova terapija je dosad najefikasnija za najčešći oblik raka mjehura - rekao je dr. Sia Daneshmand, direktor urologije na Keck Medicine of USC i glavni autor studije objavljene u Journal of Clinical Oncology.
Kako TAR-200 djeluje
TAR-200 je mali uređaj u obliku pereca koji se kroz kateter postavlja u mjehur i postupno oslobađa kemoterapijski lijek gemcitabin tijekom tri tjedna.
Tradicionalno, gemcitabin se primjenjuje kao tekućina koja ostaje u mjehuru samo nekoliko sati, što pokazuje ograničenu učinkovitost.
- Ideja je bila da što duže lijek ostane u mjehuru, to će dublje prodrijeti i uništiti više stanica raka. Pokazuje se da je postupno otpuštanje lijekova tijekom tjedana znatno učinkovitije od nekoliko sati - objasnio je dr. Daneshmand.
Pacijenti i kliničko ispitivanje
Kliničko ispitivanje SunRISe-1 provedeno je na 144 lokacije širom svijeta, uključujući Keck Hospital of USC, i uključivalo je 85 pacijenata s visokorizičnim nemišićnim karcinomom mjehura koji se vratio nakon standardne imunoterapije BCG.
Za pacijente kojima BCG nije djelovao, jedina alternativa bila je operacija uklanjanja mjehura, što nosi velike zdravstvene rizike i može značajno smanjiti kvalitetu života.
Pacijenti su primali TAR-200 svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, a zatim četiri puta godišnje tijekom sljedeće dvije godine. U 70 od 85 pacijenata rak je nestao, a kod gotovo polovice pacijenata bolest nije ponovno otkrivena godinu dana nakon tretmana. Terapija je bila dobro podnošljiva, uz minimalne nuspojave.
Budućnost sporog otpuštanja lijekova
Ovo ispitivanje jedno je od nekoliko u kojima se istražuje učinak TAR-200 i sporo otpuštanje lijekova u mjehur za borbu protiv raka.
- Trenutno smo u uzbudljivom trenutku povijesti medicine. Naša misija je primjena lijekova koji pružaju dugotrajnu remisiju raka, i čini se da smo na dobrom putu - rekao je dr. Daneshmand.
FDA je TAR-200 dodijelila status ubrzanog pregleda, što znači da će Agencija za hranu i lijekove SAD-a brže razmotriti zahtjev za odobrenje ovog lijeka. Proizvođač je Johnson & Johnson.
