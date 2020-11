Novi gastro hit: U Zagrebu režu mortadelu od vepra s tartufima

U centru Zagreba otvorio se delikatesni dućan koji nudi 100 posto talijanske proizvode. Pored 20 vrsta sireva, tu su ravioli sa sedam različitih vrsta punjenja i pasta iz Napulja

<p>Talijanska kuhinja je jedna od najcjenjenijih na svijetu, a njezine delicije osvajaju i najizbirljivije. Zagrepčani od sada mogu uživati u sto posto talijanskim namirnicama jer u Medulićevoj ulici 14 svoja vrata je otvorio talijanski delikatesni dućan Mangia.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda u delikatesnom dućanu Mangia</p><p><strong>Salumeria Italiana Mangia</strong> pored poznatih delicija poput Nutelle i slastica brenda Pan di Stelle, nudi i one manje poznate delicije koje se kod nas rijetko pronalaze. Mala talijanska riznica nudi sve, od namaza, suhomesnatih proizvoda, maslina, začina, vina, likera, maslinova ulja, aceta balsamica, raznih umaka do talijanske tjestenine u raznim oblicima i veličinama te više vrsta vrhunskih talijanskih sireva.</p><p>Od tjestenine, posebno se ističe Arte & Pasta iz Napulja, a u ponudi je više vrsta - paccheri, treccioni, scialatielli, ziti te mnoge druge.</p><p>- Ona je malo drugačija od tjestenina od onih na koje smo navikli. Nije glatka, već ima nešto hrapaviju površinu. Ne nabubri prilikom kuhanja već ostaje o istoj veličini. Kuha se nešto dulje, no i dalje ostane al dente - kaže <strong>Vanja Kamalić</strong>, vlasnik salumerije Mangia s dugogodišnjim iskustvom nabave talijanskih namirnica za restorane.</p><p>U ponudi su i smrznuti ravioli paste Zini iz Milana, a dolaze u sedam različitih punjenja - sa sedam vrsta sira, s bosiljkom, u kombinaciji sa smokvom i kozjim sirom, lososom i koprom, s vlascem, s tri vrste mesa, s tartufima te s pikantnom kobasicom i ovčjim sirom.</p><p>- Ravioli se kuhaju dvije minute kako bi ostali al dente, a najbolje ih je poslužiti s tek malo maslinova ulja ili sira kako bi se najbolje doživjeli okuse kojima su punjeni- savjetuje Vanja.</p><p>Od pršuta, tu su poznati Prosciutto di Parma te San Danielle koji su odležani 18 mjeseci, a viseći u izlogu trgovine privlače znatiželjne poglede prolaznika.</p><p>- Od svega, svakako smo najponosniji na mortadelu od vepra s tartufima koja se reže samo kod nas, a imamo i varijantu s pistacijom - kaže Vanja koji talijansku kuhinju poznaje u dušu, a sve namirnice pomno bira i naručuje.</p><p>Između 20-ak sireva, tu su i četiri vrste Burratina - sa začinima, tartufima, dimljena te klasična. U ponudi je i Mozzarella Fior di latte, ricotta i mascarpone, stracciatella, mozarella di bufala te kravlji sir Formaggio di Grotta, zvan Jamar, koji dolazi u dvije varijante - klasični i s plemenitom plijesni koji zrije u špilji na dubini od 70 metara što mu daje poseban okus. Tu je i mekani sir Asiago u dvije vrste kao jedan od najpopularnijih mekih sireva. </p><p>Za one hrabre i ljubitelje pikantnog, može se kupiti Nduja - talijanska maziva kobasica kao odličan dodatak toplom kruhu, ali i tjestenini.</p><p>S obzirom na sličnu mediteransku klimu, u trgovini se nađe i ponešto naše.</p><p>- Imamo limuncello i kremoncello koji su napravljeni od limuna s otoka Lošinja po receptu toskanskog chefa <strong>Marca Sasse</strong> - kaže Vanja pokazujući nam tek bocu kremoncella, jer već u jutarnjim satima limoncello je nestao s polica.</p>