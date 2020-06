Ne jedita iza 18 sati ako želite smršaviti

Prekasna večera povećava rizik od gomilanja kilograma, pokazala je nova studija. Uz to, oni koji večeraju neposredno pred spavanje imaju veći rizik od dijabetesa i pretilosti

<p>Prekasna večera povećava rizik od gomilanja kilograma, upozorili su znanstvenici. Štoviše, novo istraživanje provedeno među ljudima istih karakteristika, koji večeraju u 18 i onih koji večeraju oko 22 sata, pokazalo je da večera neposredno prije spavanja povećava rizik od dijabetesa tip 2, jer povećava razinu šećera u krvi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kroz igru i zabavu naučite djecu ponašanju u restoranu</p><p>Jedan od autora studije, dr. <strong>Jonathan Jun</strong>, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Johns Hopkins u SAD-u kaže da ova studija daje nove spoznaje o tome kako kasna večera može pogoršati toleranciju na glukozu i smanjiti količinu masti koje sagorimo tijekom noći, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11839790/lose-weight-dont-eat-dinner-too-late/">The Sun.</a> </p><p>- Učinak kasnog jela uvelike varira kod ljudi i ovisi o tome kad idu na spavanje. To pokazuje da su neki ljudi možda osjetljiviji na kasno jelo nego drugi. No, ako se metabolički učinci koje smo opazili kod nekih s kasnim obrokom nastave ponavljati, tada kasno jedenje može dovesti do posljedica poput dijabetesa ili pretilosti - kaže. </p><p>Istraživanje je provedeno promatranjem 20 zdravih dobrovoljaca - deset muškaraca i deset žena - pri čemu se provjeravalo kako su probavili večeru oni koji jedu u 22 sata u odnosu na one koji jedu u 18 sati. Svi dobrovoljci išli su u krevet u 23 sata, a istraživanje je pokazalo da su razine šećera u krvi veće, a udio sagorjelih masnoća manji kod onih koji večeraju kasno. </p><p>- U prosjeku je najviša razina glukoze nakon kasne večere bila oko 18 posto veća, a količina masnoća koje su sagorene tijekom noći smanjila se za oko deset posto u odnosu na ljude koji ranije večeraju. Učinci koje smo vidjeli kod zdravih dobrovoljaca mogli bi biti izraženiji kod ljudi s pretilošću ili dijabetesom, koji već imaju kompromitiran metabolizam - kaže glavni autor studije dr.<strong> Chenjuan Gu</strong>, također sa Sveučilišta Johns Hopkins.</p><p>Studija koja je objavljena u časopisu Clinical Endocrinology & Metabolism, nije prva koja pokazuje spomenute učinke kasne prehrane, ali istraživački tim tvrdi da je ona jedna od najtemeljitijih.</p><p>- Još moramo napraviti dodatne eksperimente kako bismo vidjeli nastavljaju li se ti učinci tijekom duljeg vremena i jesu li više povezani s navikama, poput odlaska na spavanje ubrzo nakon obroka ili sa cirkadijalnim ritom tijela - kaže dr. Jun.</p><p>Slična studija provedena ranije ove godine ukazala je na mogućnosti da večera nakon 18 sati povećava rizik od pretilosti i dijabetesa tip 2. Znanstvenici kažu da je to zato što je probavni sustav noću manje učinkovit, zbog cirkadijalnog ritma. To su ciklusi različitih funkcija unutar 24 sata, koji pomažu organizmu da se pripremi za neke stvari, poput jedenja obroka.</p><p>Tako je i kod probavnog sustava: Kako noću stvaramo manje sline, naš želudac proizvodi manje probavnih sokova, crijevne kontrakcije koje pokreću hranu kroz crijeva se usporavaju i manje smo osjetljivi na hormon inzulin.</p><p>To znači da hranu učinkovitije obrađujemo tijekom dana, što je u skladu i sa ritmom koji čovjek slijedi tijekom cijele svoje povijesti: Noću spava, a danju jede.</p><h2>Savjeti za skidanje viška kilograma</h2><p>Evo nekoliko savjeta američke nacionalne službe za javno zdravstvo za lakše mršavljenje. </p><p>1. Ne preskačite doručak: Propustit ćete unijeti esencijalne hranjive tvari važne za funkcioniranje tijekom dana te biti u situaciji da imate veću potrebu za grickanjem<br/> 2. Jedite redovite obroke: To pomaže u bržem sagorijevanju kalorija<br/> 3. Jedite puno voća i povrća: Oboje ima malo kalorija i masnoća, a mnogo vlakana, što su tri ključna uvjeta a uspješno mršavljenje<br/> 4. Budite aktivniji: Vježbanje je zdravo, a može pomoći i u sagorijevanju suvišnih kalorija<br/> 5. Pijte dovoljno vode: Ljudi ponekad žeđ zamijene glađu<br/> 6. Jedite hranu bogatu vlaknima: Pomaže da se osjećate sito, što je savršeno za gubitak kilograma</p><p>7. Čitajte oznake na deklaracijama hrane. Naučite koje su opcije zdravije za prehranu<br/> 8. Koristite manji tanjur: To je trik koji pomaže da jedete manje porcije<br/> 9. Ne branite si bilo koju hranu: Zabranom ćete si samo još više otežati držanje dijete<br/> 10. Ne kupujte zalihe bezvrijedne hrane. Da biste izbjegli iskušenje, nemojte kod kuće imati zalihe čokolade, keksa, kolača i slatkih gaziranih pića<br/> 11. Smanjite alkohol. Standardna čaša vina može sadržavati jednaki broj kalorija kao i komad čokolade<br/> 12. Planirajte svoje obroke: Pokušajte planirati doručak, ručak, večeru i međuobroke za cijeli tjedan, pazeći na kalorijsku vrijednost obroka.</p>