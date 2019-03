Opasni norovirus u školjkama na Pelješcu - pazite što jedete!

Nakon što je Veterinarska inspekcija ovih dana u malostonskom zaljevu otkrila da su školjke u uzgoju na nekoliko mjesta zaražene norovirusom, Pelješki turistički radnici odustali su od manifestacije Dani malostonske kamenice, koja se trebala održati u sklopu obilježavanja feste sv. Josipa, 16. ožujka, na rivi, a svim se mještanima i turistima savjetuje poseban oprez pri kupnji bilo koje vrste školjki i rukovanju njima.

Naime, norovirus je jedan od najčešćih uzročnika enteroviroza, vrlo je otporan na okolišne uvjete, pa može preživjeti i temperaturu smrzavanja, kao i temperature zagrijavanja ispod 60 stupnjeva i vrlo ga je lako 'pokupiti'.

Foto: Fotolia

- Prenosi se prvenstveno konzumiranjem zagađenih školjaka, vode, voća i povrća koje se jede sirovo, te oralno-fekalnim putem, najčešće preko zaraženih ruku osobe koja barata s hranom - kaže nutricionistica dr. sc. Vesna Bosanac te dodaje kako je najveći problem upravo hrana koja se jede sirova.

- Posebno su to školjke, odnosno more iz kojega se vade školjke koje se jedu mora biti izvanredne čistoće da bi bile jestive - ističe sugovornica. Ukratko, nemojte ih kupovati, niti jesti ako niste apsolutno sigurni u njihovo porijeklo, jer niti lagano kuhanje, primjerice na buzaru, ponekad nije dovoljno da se do kraja 'ubiju' svi virusi.

Foto: Dreamstime

Od vremena ulaska virusa u organizam do prvih znakova bolesti obično prođe 24-48 sati, iako taj period može biti i kraći, primjerice samo 12 sati, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Bolest obično počinje naglo, s grčevima u trbuhu, povraćanjem i(li) vodenastim proljevima, a mogu se javiti i bol u mišićima, umor i klonulost. Rijetko se javlja povišena temperatura, kažu sugovornici. U većini slučajeva, simptomi prolaze sami po sebi, bez ozbiljnijih posljedica. Jedina potrebna terapija je dijeta, odnosno lagana prehrana s puno povrća, uz nadoknadu tekućine.

Zbog povraćanja i proljeva može doći do dehidracije, što se posebno odnosi na malu djecu i starije osobe, no kod svih je važno voditi računa o tome da se nadoknadi izgubljena tekućina. Najbolje ćete to napraviti s rehidracijskom otopinom, koju treba u malim gutljajima davati oboljelom tijekom cijelog dana, kao i laganim toplim domaćim juhama.

U većini slučajeva simptomi će se povući kroz 3 do 4 dana. Komplikacije su rijetke i češće se javljaju kod kroničnih bolesnika ili starijih osoba, no za sve vrijedi jednako pravilo: U slučaju pogoršanja simptoma, obavezno se odmah treba javiti liječniku, upozoravaju u HZJZ.

Pažljivo kod pripreme hrane

Osim pravilne termičke obrade hrane jako je važno održavanje higijene ruku, kuhinjskih površina i alata tijekom kuhanja, pogotovo kod pripreme salata koje jedemo sirove. Da biste smanjili rizik za zarazu, ispirite površine sredstvom koje sadrži klor.

Perite ruke nakon WC-a

Pranje ruku nakon upotrebe toaleta jedna je od važnijih mjera prevencije. Naime, zaražena osoba sa stolicom luči oko 10 na 12 virusnih čestica po gramu stolice, a samo 7 do 12 virusnih čestica može uzrokovati infekciju.

Foto: Dreamstime

Kod pogoršanja obavezno liječniku

Ako simptomi crijevne viroze traju duže od tjedan dana i ne smanjuju se, pogotovo ako cijelo vrijeme samo povraćate i jave se neki simptomi koji se ne mogu povezati sa crijevnom virozom (primjerice krv u povraćanoj sluzi ili stolici), obavezno se javite liječniku.

Norovirus najčešći uzročnik enteroviroza

Norovirus je najčešće prijavljivani virus kod epidemija za koje postoje čvrsti dokazi koji povezuju bolest kod ljudi i hranu kao izvor. Povezuje se s više od 95 posto prijavljenih slučajeva oboljenja, pokazalo je istraživanje hrvatskih stručnjaka iz 2016. godine.

Zarazni i nakon povlačenja simptoma

Foto: Dreamstime

Kod odraslih osoba izlučivanje virusa počinje prije pojave prvih simptoma i obično traje do 3 tjedna, dok kod asimptomatskih kliconoša može trajati i dulje, pa i nakon što se simptomi povuku treba voditi računa o higijeni da ne zarazimo ukućane.



LIDIJA BAČIĆ ŠOKIRALA FANOVE: 'Pa ona je gola u novinama'?