Operite bilo koje bijele tenisice savršeno uz samo tri sastojka

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Trik za čišćenje bijelih tenisica

Održavanje bijele obuće besprijekorno čistom puno je lakše no što mislite. Bez obzira na to jeste li se danas odlučili za odijelo, haljinu, suknju ili traperice, par bijelih tenisica pristajat će na sve kombinacije. To je vjerojatno najprilagodljiviji komad koji uopće posjedujete! Ali i onaj kojeg je najteže održavati. A sama pomisao na čišćenje izaziva u najmanju ruku - nelagodu.

U savršenom svijetu sladoled i čokolada bi imali 0 kalorija, a bijele se cipele ne bi mogle uprljati. No što ako nije sve tako crno-bijelo? Možda ipak postoji način da vaš omiljeni bijeli par bude čist kao prvi dan. Isprobajte ove savjete i uvjerite se da je to ipak moguće.



A za to vam neće trebati skupi proizvodi. Malo bijelog octa, sode bikarbone, magične spužvice za čišćenje obuće bit će sasvim dovoljni. No, prije no što krenete provjerite sastav te metode čišćenja prilagodite materijalu obuće, piše Real Simple.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

1. Bijele kožne cipele

Kožu je puno lakše čistiti zato što ne upija tekućinu kao svi ostali materijali. Evo kako biste trebali čistiti kožne cipele:

1. korak: Trebat će vam papirnat ručnik, čista stara pamučna majica, magična spužvica koja se koristi kao gumica za odstranjivanje mrlja i brisanje prljavštine te blagi sapun.

2. korak: Namočite papirnati ručnik, ocijedite višak vode i nježno prebrišite obuću.

Tako ćete skinuti eventualne tvrdokorne mrlje od prašine. Ostavite cipele da osuše 10 minuta.

3. korak: Očistite potplat

Namočite magičnu spužvicu i dobro je ocijedite. Očistite svu nečistoću s đona. Pazite da je spužvica vlažna, ali da se voda ne cijedi iz nje.

4. korak: Čišćenje sapunom

Namočite staru pamučnu majicu u otopinu vode i sapunice. Laganim, kružnim pokretima očistite gornjište. Isperite krpu pa isperite ostatak sapuna. Ostavite da se cipele suše 10 minuta. Prema potrebi, ponovite postupak.

Foto: monstArrr_

2. Čišćenje bijelih platnenih tenisica

Za čišćenje omiljenih starki ili startasica trebat će vam samo soda bikarbona i bijeli ocat.

1. korak: Pripremite sodu bikarbonu i ocat

2. korak: Pomiješajte 1 žličicu sode s 2 jušne žlice bijeloga octa i malo tople vode u pastu.

3. korak: Pamučnu staru majicu ili čistu četkicu za zube umočite u pastu. Istrljajte obuću. Budući da će se pasta vrlo brzo sušiti, isperite krpu pa temeljito uklonite višak te ostavite da se tenisice suše.

3. Bijele kožne cipele od brušene kože

Daleko je najzahtjevniji materijal za čišćenje. Vjerojatno zato većina obuće od brušene kože nije čisto bijela nego u blagim bež nijansama.

1. korak: Trebat će vam mekana pamučna krpa, ružičasta gumica za brisanje, bijeli ocat i četka za čišćenje brušene kože

2. korak: Istrljajte cipele vlažnom mekom tkaninom. Zatim nježno obrišite sve mrlje ružičastom gumicom za brisanje.

3. korak: Osušite papirnatim ručnikom.

Sve veće mokre dijelove prekrijte pamučnim ručnikom i pritisnite ga se upije višak vode. Nipošto ne trljajte ručnikom kako se mrlje ne bi proširile.

4. korak: Uklonite preostale mrlje

Umočite krpu u bijeli ocat i nježnim pokretima uklonite preostale mrlje. Ostavite cipele da osuše pa ih na kraju lagano očetkajte.

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Savjeti postolara za čuvanje obuće

Tema: To mi treba