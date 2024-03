Trikovi kako da vam akcija u krevetu traje gotovo cijelu noć

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Sexual Medicine, prosječnom muškarcu treba 5,4 minute da ejakulira. Tu su jednostavne promjene koje možete unijeti u rutinu kako biste poboljšali svoju akciju. Možda će trebati malo vremena da se naviknete na njih, ali vrijedni su truda.

Foto: 123RF

Dr. Keith Hopcroft izjavio je za Men's Health kako možete uvesti neke praktične stvari koje će vam produljiti vrijeme seksa. Evo nekoliko jednostavnih savjeta profesionalaca koji bi vam mogli pomoći na putu do dugotrajnog užitka.

Postoje jednostavni načini na koje možete produžiti zabavu u krevetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Isprobajte 'edging' tehniku

Nošenje kondoma može pomoći jer to djeluje na smanjenje osjetljivosti, a još nešto što biste mogli isprobati je 'edging'.

Da biste to učinili, sve što trebate učiniti je prekinuti akciju u trenutku kada vam je najbolje, odnosno prestati čim osjetite da ćete doživjeti vrhunac. Vi ili vaš partner možete ponavljati ovaj postupak koliko god želite.

Foto: 123RF

S vremenom ćete naučiti kontrolirati se bez potrebe za prekidanjem.

Pojačajte svoje orgazme

Kad budete mogli malo bolje kontrolirati stvari, tada možete raditi na poboljšanju orgazma. Usporavanje ejakulacije i dopuštanje napetosti da još više poraste, omogućit će vam da iskusite osjećaj u cijelom tijelu.

Izvan spavaće sobe možete se čak i malo pripremiti vježbajući mišiće zdjelice na dnu penisa. To su u biti mišići koje stišćete kada želite zaustaviti mokrenje, ali također dolaze u obzir kada je u pitanju ejakulacija.

Možete ih malo razgibati tako da ih stisnete i opustite 15 puta, dva puta dnevno. S vremenom ih možete stisnuti do čak 75 puta, a možete to raditi gotovo bilo gdje.

Usredotočite se na disanje

Također je važno razmišljati o tome kako dišete. Jedan od načina da se više usredotočite na ovo je korištenje tehnike 'puffing', koja uključuje poseban način udisanja tijekom seksa.

To radite dok ne osjetite da vam se dijafragma skuplja kako bi izbacila zrak. Kad osjetite da ćete doživjeti orgazam, izbacite zrak.

Na kraju će to rezultirati većom napetosti oko trbuha, što dovodi do intenzivnijeg orgazma, piše The Daily Star.