MNOGI IH RADE

Oprez! Ove svakodnevne navike polako vam uništavaju bubrege

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 4 min
Oprez! Ove svakodnevne navike polako vam uništavaju bubrege
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Svakodnevne navike poput loše prehrane, nedovoljnog unosa vode i mnogih drugih mogu postupno oštetiti bubrege i narušiti njihovu funkciju. Male promjene u načinu života mogu značajno pomoći u očuvanju zdravlja bubrega

Admiral

Vaši bubrezi svakodnevno filtriraju više od 200 litara krvi, uklanjajući otpadne tvari i održavajući ravnotežu u tijelu. Iako većina ljudi ne razmišlja o njihovom zdravlju dok se ne pojavi problem, svakodnevne navike mogu ih postupno oštećivati bez vidljivih simptoma.

Kronična bolest bubrega vrlo je raširena, a često je povezana s načinom života. Mnogi rizični čimbenici mogu se spriječiti ili ublažiti pravovremenim promjenama. Male, dosljedne navike mogu imati velik utjecaj na dugoročno zdravlje bubrega.

Prekomjerna upotreba lijekova protiv bolova

Česta upotreba nesteroidnih protuupalnih lijekova poput ibuprofena i naproksena smanjuje protok krvi kroz bubrege. Dugotrajno uzimanje, osobito bez liječničkog nadzora, može dovesti do trajnog oštećenja bubrežnog tkiva.

Mnogi ljudi koriste ove lijekove svakodnevno zbog kronične boli, ne razmišljajući o posljedicama. Bubrezi se teško nose s njihovom stalnom obradom, što smanjuje njihovu funkciju. Paracetamol se smatra sigurnijom opcijom kada se koristi umjereno i prema preporukama.

Nedovoljan unos vode

Kronična dehidracija otežava bubrezima učinkovito uklanjanje toksina iz tijela. Kada nema dovoljno tekućine, otpadne tvari i minerali se nakupljaju i povećavaju rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca.

Dugoročno, to može dovesti do oštećenja bubrežnog tkiva. Većini odraslih potrebno je između 1,5 i 2,5 litre tekućine dnevno, ovisno o aktivnosti i temperaturi. Redovito pijenje vode jedna je od najjednostavnijih i najvažnijih navika za zdravlje bubrega.

Previše soli u prehrani

Visok unos natrija izravno povećava krvni tlak, što dodatno opterećuje bubrege. Prerađena hrana, grickalice i gotova jela često sadrže velike količine skrivene soli.

Dugotrajno opterećenje oštećuje krvne žile unutar bubrega i smanjuje njihovu sposobnost filtracije. To može dovesti do pojave proteina u mokraći, što je znak oštećenja. Smanjenje unosa soli važan je korak u očuvanju zdravlja bubrega.

Prekomjeran unos proteina

Prehrana bogata životinjskim proteinima stvara više metaboličkog otpada koji bubrezi moraju filtrirati. To povećava njihov rad i može ubrzati pad funkcije, osobito kod osoba s postojećim problemima.

Crveno meso posebno opterećuje bubrege u usporedbi s biljnim izvorima proteina. Dugoročno, pretjerani unos proteina povezuje se s većim rizikom od bolesti bubrega. Umjerena i uravnotežena prehrana najbolji je pristup.

Konzumacija alkohola

Alkohol djeluje kao diuretik i uzrokuje gubitak tekućine, što opterećuje bubrege. Također povećava krvni tlak i razinu mokraćne kiseline u tijelu. Dugotrajna i česta konzumacija može oštetiti bubrežno tkivo.

Budući da su jetra i bubrezi povezani, oštećenje jednog organa dodatno opterećuje drugi. Umjereno konzumiranje alkohola smanjuje rizik od komplikacija.

Loš san

Bubrezi imaju svoj prirodni ritam rada koji ovisi o ciklusu spavanja i budnosti. Nedostatak sna narušava taj ritam i smanjuje sposobnost oporavka. Loš san također povećava krvni tlak i potiče upalne procese u tijelu.

Dugoročno to može negativno utjecati na funkciju bubrega. Redovit i kvalitetan san ključan je za njihovo zdravlje.

Pušenje

Pušenje uzrokuje sužavanje krvnih žila i smanjuje dotok krvi u bubrege. Time se smanjuje njihova sposobnost filtracije i povećava rizik od oštećenja. Također pogoršava bolesti poput hipertenzije i dijabetesa.

Pušači imaju znatno veći rizik od razvoja kronične bolesti bubrega. Prestanak pušenja donosi značajne zdravstvene koristi već u kratkom roku.

Visok unos šećera

Povišena razina šećera u krvi oštećuje male krvne žile u bubrezima. To smanjuje njihovu sposobnost filtracije i povećava rizik od komplikacija. Čak i osobe bez dijagnoze dijabetesa mogu biti ugrožene ako konzumiraju previše šećera.

Zaslađena pića i prerađena hrana glavni su izvori problema. Uravnotežena prehrana pomaže u zaštiti bubrega.

Sjedilački način života

Nedostatak tjelesne aktivnosti povezan je s nizom bolesti koje oštećuju bubrege. To uključuje pretilost, visoki krvni tlak i dijabetes tipa 2. Redovito kretanje poboljšava cirkulaciju i smanjuje opterećenje bubrega.

Čak i lagana aktivnost poput hodanja može imati pozitivan učinak. Aktivan način života važan je za dugoročno zdravlje.

Ignoriranje infekcija

Neliječene infekcije mokraćnog sustava mogu se proširiti na bubrege. To može uzrokovati ozbiljna oštećenja i trajne posljedice. Ponavljane infekcije dodatno povećavaju rizik od smanjenja funkcije bubrega.

Mnogi ljudi ignoriraju simptome ili odgađaju liječenje. Pravodobna reakcija ključna je za sprječavanje komplikacija.

Pretjerana upotreba dodataka prehrani

Neki dodaci prehrani mogu opteretiti bubrege, osobito u velikim dozama. To uključuje vitamine, kreatin i razne biljne pripravke. Njihovi učinci nisu uvijek potpuno istraženi. Osobe s postojećim problemima posebno su osjetljive na nuspojave. Savjetovanje s liječnikom prije uzimanja dodataka je preporučljivo.

Zadržavanje mokraće

Dugo zadržavanje mokraće povećava pritisak u mokraćnom sustavu. To može dovesti do infekcija i oštećenja bubrega. Također može poremetiti normalne signale tijela za mokrenje. 

Ova navika često je povezana s radnim uvjetima ili ignoriranjem potrebe. Redovito pražnjenje mjehura važno je za zdravlje.

Izlaganje kontrastnim sredstvima

Kontrastna sredstva koriste se u medicinskim pretragama za bolju dijagnostiku. Kod nekih osoba mogu uzrokovati oštećenje bubrega. Rizik je veći kod dijabetičara i osoba s postojećim bolestima.

Dobra hidratacija prije i nakon pretrage može smanjiti štetu. Važno je informirati liječnika o stanju bubrega prije zahvata.

Prerađena hrana

Ultra-prerađena hrana sadrži velike količine soli, aditiva i fosfata. Ove tvari dodatno opterećuju bubrege pri svakom obroku. Dugoročno mogu ubrzati pad njihove funkcije.

Takva prehrana također povećava rizik od drugih bolesti. Zamjena svježom i cjelovitom hranom značajno doprinosi zdravlju bubrega.
 

