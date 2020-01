Oprez, ovu hranu nikako ne bi trebali jesti na prazan želudac

Ono što jedemo ima ogroman utjecaj na zdravlje, no nije bitno samo što - već i kada to jedemo. I dok većina zna kako bi trebali izbjegavati tešku i masnu hranu navečer, tek su rijetku upućeni u to što je najbolje jesti na prazan želudac, nakon cijele noći sna. To ne samo da utječe na energiju i raspoloženje, već i probavu te metabolizam, a stručnjaci ističu koje se namirnice preporučuju, a koje je bolje izbjegavati:

Jesti:

Zobena kaša - stvara zaštitni sloj oko ovojnice želuca, a osim toga sadrži vlakna koji pridonose osjećaju sitosti istovremeno smanjujući razine kolesterola

Heljdina kaša - blago stimulira probavni sustav, a odličan je izvor proteina, željeza i vitamina

Palenta - pomaže u uklanjanju toksina i teških metala iz organizma, a istovremeno normalizira crijevnu floru te daje dulji osjećaj sitosti

Tuna - odličan izvor proteina koji ne padaju teško na želudac, a daju osjećaj energije Jaja - studije pokazuju da jedenje jaja za doručak značajno smanjuje broj kalorija koje ćemo unijeti tijekom dana, a ne opterećuju probavu

Lubenica - ako se jede na prazan želudac, lubenica pruža značajnu hidratizaciju te povoljno djeluje na zdravlje očiju, srca i pluća zahvaljujući visokim razinama likopena koje sadrži

Borovnice - Prema novim istraživanjima, jedenjem borovnica ujutro stimulira se imunitet i memorija, pa su odličan dodatak doručku

Cjelozrnati kruh bez kvasca - ugljikohidrati u njemu pokreću organizam bez izazivanja osjećaja napuhnutosti Orašasti plodovi - ako se jedu za doručak, pomažu probavi i normaliziraju razine pH u želucu

Med - pomaže u "buđenju" tijela pružajući mu snagu i energiju, a i povećava razine hormona sreće, serotonina

Bolje ne jesti:

Peciva - hrana koja sadrži kvasac iritira ovojnicu želuca i može uzrokovati napuhnutost. Ako ih jedete, kombinirajte s drugim namirnicama, a ne same

Slatkiši - namirnice s puno šećera podižu razine inzulina u nebo, što opterećuje gušteraču koja se "tek probudila". To može povećati rizik od dijabetesa, a i pridonosi osjećaju manjka energije u ostatku dana

Jogurt i druge fermentirane mliječne proizvode - ako jedete jogurt na prazan želudac hidroklorična će kiselina u želucu ubiti mliječne bakterije, pa se gube dobrobiti tih namirnica

Kruške - tvrda vlakna u njima štete sluznim membranama u želucu Rajčice - sadrže visoke razine tanične kiseline koja povećava kiselinu u želucu, što povećava rizik od gastritisa i nastanka čireva

Krastavci i ostalo zeleno povrće - iako su bogat izvor aminokiselina, mogu uzrokovati žgaravicu, napuhnutost i bol u želucu ako ih se konzumira dok je on prazan

Banane - jedete li ih na prazan želudac, to će dovesti do naglog povećanja magnezija u krvi, što ne odgovara srcu

Začini - sva hrana s puno začina izaziva iritaciju probavnog sustava, što rezultira otežanom probavom

Citrusi - budući da su bogati voćnim kiselinama, lako uzrokuju žgaravicu i povećavaju rizik nastanka čira

