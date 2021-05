Ono što jedemo može utjecati na našu liniju i raspoloženje ali i na kvalitetu sna - kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat, komentirajući istraživanje koje su proveli stručnjaci na portalu MatressNextDay, koji su uz pomoć aplikacije MyFitnessPal pregledali tipičan jednodnevni plan obroka nekih od najpopularnijih dijeta te procijenili njihovu hranjivost u odnosu na preporučene vrijednosti.

Njihov je zaključak da postoje dijete kod kojih je manjak nutritivnih sastojaka takav da mogu poremetiti metabolizam i dovesti do poremećaja u raspoloženju, a onda i utjecati na spavanje.

- Bilo kakva restrikcija u prehrani može dovesti do pada razine glukoze u krvi, ako ne pratimo plan prehrane koji je uravnotežen i usmjeren prema tome da se to izbjegne. To se posebno odnosi na dijete sa smanjenim udjelom ugljikohidrata. Oni su važan izvor energije za organizam, pa kod premalog unosa ugljikohidrata može doći do pojačane nervoze, slabosti i umora te do razdražljivosti, a onda i nesanice. Također, ako idemo u krevet 'gladni', odnosno uz manjak važnih nutrijenata, mogu se javiti i noćna buđenja i veći je rizik od prejedanja noću - kaže nutricionistica.

Dodaje kako se to može dogoditi pogotovo kad uz dijetu pokušavamo smršaviti, pa se posvetimo i vježbanju, jer ćemo zbog pojačanog fizičkog napora trošiti još više energije.

- Dodatni problem može biti i izloženost stresu - kaže te dodaje kako je i to jedan od razloga zbog kojeg se i za mršavljenje obično preporučuje okretanje uravnoteženoj i raznovrsnoj prehrani, umjesto restrikcijama.

Nakon što su promotrili dijete s nedostatkom hranjivih sastojaka i njihov utjecaj na čovjekov san, istraživači su uspjeli definirati i pet 'najgorih' dijeta prema utjecaju na san. Evo što kažu:

1. Dukan dijeta

Dukan dijeta je bogata proteinima, uz mali udio ugljikohidrata. Začeta je u Francuskoj, kao dio edukacije ljudi o tome kako jesti zdravo. Dijeta je ubrzo postala popularna. No, stručnjaci su otkrili da je u okviru nje unos šećera u odnosu na preporučenu dnevnu konzumaciju smanjen za čak 97 posto, što može negativno utjecati na kvalitetu spavanja.

Naime, iznenadno odricanje od šećera koji inače konzumirate može izazvati niz emocija: Od tjeskobe, žudnje, pa do nesanice. Iako su to sve privremeni osjećaji, mogu vam otežati držanje pravila dijete, ali i utjecati na kvalitetu spavanja, kažu stručnjaci.

2. South Beach dijeta

Riječ je o dijeti koja je utemeljena na namirnicama niskog glikemijskog indeksa, a izvorno je razvijena za pacijente oboljele od kardiovaskularnih bolesti u SAD-u. Plan je postao popularan kad je kardiolog Arthur Agatston objavio svoju najprodavaniju knjigu 'The South Beach Diet: The Delicious, Doctor-Designed, Foolproof Plan', kojom je jamčio brzo i zdravo mršavljenje.

Istraživači su otkrili da tijekom te dijete unos ugljikohidrata pada za čak 91 posto u odnosu na preporučene vrijednosti. Prema ovom dijetnom planu uobičajeno biste kroz dan unijeli 23 grama ugljikohidrata.

Mnogi na South Beach dijeti prijavili su da se bude tijekom noći zbog osjećaja gladi, vjerojatno baš zbog tog manjka. A buđenje tijekom noći može narušiti kvalitetu spavanja. Osim toga, ugljikohidrati pomažu pojačati triptofan i serotonin, dvije moždane kemikalije koje su važne za kvalitetu sna. Istraživanje dr. Chin-Moi Chowa sa Sveučilišta u Sydneyu također je pokazalo da namirnice bogate ugljikohidratima, s visokim glikemijskim indeksom, zapravo pomažu uspavljivanju.

Točnije, dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata može pomoći da izgubite kilograme, ali može uništiti kvalitetu vašeg sna.

3. Makrobiotička prehrana

Makrobiotička prehrana temelji se na žitaricama: Smeđoj riži, organskom povrću i leći, uz izbacivanje sve prerađene hrane. Oni koji prate taj program moraju jesti samo kad su gladni te prožvakati svaki zalogaj 50 puta.

Prema nekim informacijama, Gwyneth Paltrow isprobala je tu dijetu i zadovoljna je njome. No, istraživači su otkrili da podrazumijeva bitno smanjen unos masti, za čak 87 posto u odnosu na preporučene vrijednosti. Ako nemate dovoljno masnoća u prehrani, noću može pasti osnovna tjelesna temperatura, zbog čega će vam biti hladno, a to vas može održavati budnima.

4. Alkalna prehrana

Alkalna dijeta uključuje prebacivanje na prehranu koja podupire kemijsku ravnotežu u organizmu. Na zabranjenoj listi su svi mesni proizvodi, pšenica i druge žitarice, rafinirani šećer, mliječni proizvodi, jaja, kofein, alkohol i prerađena hrana. Prehrana je bogata voćem i povrćem.

Ljudi koji slijede alkalnu prehranu unose oko 71 posto manje kalorija u odnosu na potrebe, odnosno uobičajeni plan sadrži tek oko 576 kalorija. Ženama se, s druge strane, preporučuje 1800 do 2000 kalorija na dan, a muškarcima i do 2500, pa je jasno da je riječ o drastičnom nedostatku.

Ova dijeta djeluje na teoriji da vam stvaranje lužnatijeg stanja u tijelu može pomoći da izgubite kilograme, no poznato je da ima trajne negativne učinke. Osim što uzrokuje umor, moguć je i trajan nedostatak hranjivih sastojaka, upozoravaju stručnjaci.

5. Atkinsova dijeta

Poznata Atkinsova dijeta djeluje pretvarajući vaše tijelo u stroj za sagorijevanje masti. Njegova je teorija je da će, ako u potpunosti izbacite ugljikohidrate iz prehrane, vaše tijelo početi sagorijevati masnoće za energiju. Tijekom prve faze dijete, stvorene za brzo mršavljenje, nalazite se na obroku bogatom proteinima, bez ograničenja masti i dnevnog unosa ugljikohidrata od 20-25 grama.

U planu ćete imati 50-postotno smanjenje unosa natrija, koji je važan za održavanje dobre razine krvnog tlaka i važan je za dobru koncentraciju što u konačnici može rezultirati slabijim snom.

