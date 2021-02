Oduvijek postoje moderne dijete, neka koja je baš ovih dana jako popularna i funkcionira. Kao na primjer dijeta tijekom koje se samo pila juha od kupusa ili jeli grejpovi cijeli dan. I vjerojatno smo svi bar neku probali.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdrava hrana za imunitet

- Pomodna dijeta je plan koji se prodaje kao najbolji i najbrži pristup mršavljenju - piše Cleveland Clinic.

Mnoge današnje popularne dijete odgovaraju ovom mišljenju, iako šalju mješovite poruke. S jedne strane, obećavaju da su čudotvorna rješenja za brzo mršavljenje, a s druge, tvrde da je njihov pristup mršavljenju cjelovit i održiv.

No, bez obzira na to marketing pomodnih dijeta, sve imaju jednu stvar zajedničku - mogu dovesti do brzog gubitka kilograma, ali u većini slučajeva su neuspješne jer su neodržive. U nastavku su stručnjaci objasnili zašto te dijete teško uspijevaju.

1. Nijedna trenutno moderna dijeta nije nova ni posebna

Bilo tko tko prati dijete je već primijetio da nijedan novi režim u prehrani u stvari nije novi, već da su u pitanju reciklirane stare dijete u novom pakiranju.

Na primjer, neke dijete poput F-Factor dijete, koja je izazvala dosta kontroverzi 2020. godine - usredotočuju se na povećanje količine vlakana u prehrani. Na njihovim stranicama piše da je to 'jedini program za mršavljenje i optimalno zdravlje koji su stvorili dijetetičari i koji se temelji na prehrani bogatoj vlaknima'.

Općenito, to je dobar savjet, ali hrpa drugih uglednih zdravstvenih organizacija poput Američkog udruženja za dijabetes, Američkog udruženja za srce, Medicinskog instituta i Akademije za prehranu i dijetetiku - također preporučuju prehranu bogatu vlaknima s planovima prehrane i nizom savjeta.

2. Nijedna hranjiva tvar nije 'bolja' od drugih hranjivih tvari

Govoreći o hranjivim sastojcima, još je jedna stvar zajednička mnogim pomodnim dijetama, a to je da one slave neku vrstu hrane i umanjuju vrijednost svih drugih tipova hrane. Zapravo se većina dijeta usredotočuje - negativno ili pozitivno - na nekoliko odabranih hranjivih sastojaka. Ali dijetetičari upozoravaju da to nije pravi način razmišljanja.

- Naša tijela trebaju raznoliku hranu jer svaka namirnica ima različite makronutrijente (ugljikohidrate, masti i proteine), vitamine i minerale, a ta je raznolikost ono što nas održava zdravima. Ugljikohidrati se razgrađuju u glukozu, primarni izvor energije našeg tijela, a često dolaze s vlaknima koja održavaju naš probavni sustav ispravnim radom. I trebamo proteine ​​za svoje mišiće i masnoće za zaštitu organa i apsorpciju hranjivih tvari - kaže Shana Minei Spence, dijetetičar sa sjedištem u New Yorku, za Health magazin.

Većina današnjih pomodnih dijeta koristi nisko-ugljikohidratni i visokoproteinski pristup. Ali zapravo, dokazano je da dijete s niskim udjelom ugljikohidrata i s visokim udjelom proteina nisu učinkovitije za mršavljenje od dijeta s niskim udjelom masti.

Pregled postojećih dokaza objavljenih u časopisu Healthcare iz 2018. otkrio je kako dugoročno ograničavanje određenih makronutrijenata nije učinkovitije za mršavljenje od pukog unosa manje kalorija.

3. Pomodne dijete u većini slučajeva reklamiraju određeni proizvod što nije dobro

Većina dijeta koje su se pojavile zadnjih godina su bazirane na nekom određenom proizvodu poput obroka ili shakeova koje proizvodi baš ta osoba, ili njezina tvrtka, koja je dijetu osmislila. To su na primjer Dijeta South Beacha, F-Faktor dijeta, Atkinsonova i još niz njih.

Čini se lako i pristupačno, ali evo u čemu je stvar: svatko tko kreira pomodnu prehranu i na temelju nje prodaje proizvode također zarađuje puno novca.

S druge strane, savjeti utemeljeni na dokazima poput jedenja hranjivije i manje prerađene hrane ne dovode do brze zarade - ali ako tražite rezultate to je jedini dugoročni način da ih dobijete i da se kilogrami ne vrate.

- Količina prerađene hrane i grickalica koje se nude u ovim dijetama je problematična jer sprečava ljude da jedu zdravu svježu hranu - ističe registrirani dijetetičar Cynthia Sass u kritici te prehrane za Health magazin.

Dijetalni međuobroci također imaju tendenciju da koriste intenzivne zaslađivače, poput stevije, a zauzvrat mogu poremetiti regulaciju apetita ili učiniti prirodnu hranu manje slatkom, pa i poželjnom, dodala je.

4. Jako restriktivne dijete imaju brze, ali neodržive, rezultate

Istraživanja pokazuju da ljudi na keto dijeti često izgube do 10 kilograma u prva dva tjedna (dijeta s puno masnoća, umjerenim bjelančevinama i jako malo ugljikohidrata). No, dugoročno provođenje ovakve dijete je izuzetno teško, a gubitak kilograma, koji je u početku veliki, ubrzo se počinje smanjivati.

- Dijeta uvijek započinje uzbudljivo jer ljudi misle da je to rješenje za njihove probleme. Ali to uzbuđenje jako brzo nestane kad shvate što sve ne smiju jesti - kaže Spence.

Stoga, ljudi se ubrzo počnu vračati starim prehrambenim navikama, a svi kilogrami koje su skinuli se polako počnu vračati.