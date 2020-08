Orgazam doživljavaju preko bradavica: Moćan je i traje duže

Iako sad mnogi sumnjičavo gledaju i pitaju se kako sad orgazam preko bradavica, uistinu je moguće doživjeti takvo iskustvo. Vrhunci dolaze u mnogim oblicima i jačinama

<p>Bradavice su visoko osjetljiva erogena zona i kod muškaraca i kod žena. Čak i ako ne doživljavate orgazme tijekom takve stimulacije, svejedno se radi o zoni koja donosi ugodu, a može pomoći i u postizanju orgazma na nekom drugom mjestu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Tri žene su anonimno za <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/q-and-a/a29915/sex-talk-realness-nipple-only-orgasms/">Cosmopolitan</a> opisale svoje iskustvo sa orgazmima preko bradavica.</p><h2>Kada ste prvi put shvatili da možete doživjeti orgazam preko bradavica?</h2><p>Žena A: Bila sam s dečkom i on je imao ruku preko mog ramena dok smo gledali film. Počeo se lagano igrati mojim bradavicama preko majice i zamalo sam svršila. Nakon toga sam eksperimentirala sama.</p><p>Žena B: Kroz predigru i eksperimentiranje s mojim prvim dečkom. Oboje smo bili vrlo neiskusni i ni jedno od nas nije imalo prethodne seksualne partnere, pa smo istraživali jedno drugo. Uslijedila je gomila užitka. Bilo je postupno, ali vrlo moćno. Poslije sam bila iskreno zadovoljna! Što se mene tiče, to je sjajna stvar - samo još jedan način da se postigne zadovoljstvo.</p><p>Žena C: Moj se partner igrao s mojim grudima puno nježnije nego što se to inače radi. U početku je bilo dosadno, dodir je bio premekan i htjela sam mu dati neke instrukcije, a onda sam odjednom shvatila da mi se bliži orgazam. Oboje smo bili šokirani.</p><h2>S koliko godina vam se to dogodilo?</h2><p>Žena A: Oko 26 godina.</p><p>Žena B: Oko 18.</p><p>Žena C: Imala sam 22 godine.</p><h2>Kako orgazam preko bradavica uspoređujete s genitalnim, kakav je osjećaj?</h2><p>Žena A: Traje dulje, osjeća se nekako dublje, a po meni je i osjećaj manje "intenzivan", ali ugodniji. Također i traje duže.</p><p>Žena B: Mislim da orgazmi na bradavicama ne traju toliko dugo koliko genitalni orgazmi, a osjećaj "vala" koji dobivam genitalnom stimulacijom nije tako izražen - orgazmi preko bradavica osjećaju se oštrije i kraće, pretpostavljam. Međutim, kada imam orgazam preko bradavica, osjetljivije mi je i genitalno područje.</p><p>Žena C: Vrlo slično, ali sa 'žljezdanim osjećajem' u grudima, gotovo kao da su otečene.</p><h2>Preferirate li ga?</h2><p>Žena A: Da, stimulacijom klitorisa do orgazma mogu doći prebrzo. Općenito, smatram da je klitoralno iskustvo gotovo prije i manje zadovoljavajuće kad završim. Nakon orgazma preko bradavice, to je tako zadovoljavajuće da odmah zaspim.</p><p>Žena B: Većinu vremena, ne, uglavnom više volim stimulaciju genitalija. Ali sviđa mi se dodatna raznolikost koju pruža!</p><p>Žena C: Nije tako pouzdano kao genitalni orgazam, zato je posebno. To mi se dogodilo otprilike četiri puta, s dva različita partnera.</p><h2>Koliko vam treba da ga postignete?</h2><p>Žena A: U početku mi je trebalo dugo, ali sada to mogu učiniti za vjerojatno pet minuta ako sam u dobrom raspoloženju. Može i duže trajati ako to želim. </p><p>Žena B: Iskreno ne znam koliko vremena treba, ali pretpostavljam otprilike isto kao i kod stimulacije klitorisa.</p><p>Žena C: Ne predugo. Možda pet minuta?</p><h2>Je li vjerojatnije da ćete do vrhunca doći stimulacijom bradavice ili klitorisa, ili nečega trećeg?</h2><p>Žena A: Slično je, ali malo je lakše stimulacijom klitorisa.</p><p>Žena B: Češće genitalnom stimulacijom.</p><p>Žena C: Genitalna stimulacija.</p><h2>Zašto mislite da je to tako?</h2><p>Žena A: Vjerojatno zato što u klitorisu ima više živčanih završetaka, što ga čini osjetljivijim i lakšim za klimaks. Za usporedbu, stimulacijom bradavica treba mi duže da dosegnem orgazam.</p><p>Žena B: Mislim da moram biti jako uzbuđena prije nego što mogu doživjeti orgazam stimulacijom bradavica, tako da to obično nije dio predigre. Također ovisi o mom općem raspoloženju i razini energije, tako da to nije redovan dio seksa za mene.</p><p>Žena C: Moram biti nevjerojatno opuštena ako želim postići orgazam preko bradavice. Inače počnem previše misliti o tome i ništa od toga. </p><h2>Ima li neka posebna vrsta stimulacije zbog koje lakše dođete do orgazma preko bradavica?</h2><p>Žena A: Smatram da je bolje ako postoji tkanina između mojih prstiju i bradavica, ali nisam sigurna zašto, to jednostavno radi bolje. Budite oprezni, jer možete pretjerati, a bradavice su osjetljive. Budite nježni prema sebi.</p><p>Žena B: Ovisno o mom raspoloženju i koliko sam osjetljiva. Funkcionira mi čvrsto štipanje ili neka vrsta masiranja područja bradavica.</p><p>Žena C: Teško je to opisati. Ne mogu doći do orgazma ako si sama stimuliram grudi. Općenito, nevjerojatno mekani dodiri koji napreduju prema bradavicama najuspješniji su.</p><h2>Jesu li vaše bradavice osjetljivije u određenim danima u mjesecu?</h2><p>Žena A: Da, neposredno prije i za vrijeme menstruacije. Tada mi je lakše doći do orgazma preko bradavica. </p><p>Žena B: To je definitivno bio slučaj kada nisam bila na pilulama. Prije i na početku menstruacije, moje bi grudi bile izuzetno osjetljive, a orgazmi zbog stimulacije bradavica zapravo su bili intenzivniji od stimulacije genitalija. To je izblijedjelo otkad sam počela uzimati oralnu kontracepciju i više nije tako uočljivo.</p><p>Žena C: Osjetljivije su prije menstruacije, a tada je i orgazam vjerojatniji.</p><h2>Kako vaš partner doživljava vašu sposobnost da doživite orgazam preko bradavica?</h2><p>Žena A: Moj dečko misli da je to uzbudljivo, ali to nikad nisam učinila pred njim. Smatram da je to nešto vrlo osobno i nešto intimno što želim samo za sebe.</p><p>Žena B: Neki su smatrali da je to zaista uzbudljivo, a drugi su uživali u tome jednostavno zato što sam i ja uživala, inače ih ne bi toliko zanimalo.</p><p>Žena C: Ne sviđa im se ideja da mi je bivši mogao priuštiti orgazam na način na koji oni ne mogu.</p><h2>Mislite li da je moguće istrenirati se da doživite orgazam samo stimulacijom bradavica?</h2><p>Žena A: Da! Meni se to nije dogodilo do sredine dvadesetih i trebalo mi je neko vrijeme da shvatim kako sve to funkcionira. Najbolji savjet koji imam je nastaviti pokušavati, a možda i pokušajte čitati erotiku ili gledati porniće ako vam to pomogne.</p><p>Žena B: Nisam sigurna. Mislim da je to kao ono kod žena kada mogu ili ne mogu postići orgazam samo od penetracije. Vjerujem da je sigurno moguće pojačati svoju osjetljivost.</p><p>Žena C: Valjda je sve moguće! Ali ljudi bi trebali uživati ​​u svom seksualnom životu bez da vrše pritisak na sebe.</p><h2>Imate li neke savjete za one koji se žele okušati u igri bradavicama?</h2><p>Žena A: To je poput stimulacije klitorisa kad je u pitanju tehnika. Često je jača reakcija na lakši i mekši dodir. Pokušajte to učiniti preko mekog komada glatke tkanine poput svile.</p><p>Žena B: Imajte partnera koji jako voli grudi! Otkrila sam da se sama ne mogu potaknuti na orgazam. To se događa samo s partnerom. Samo izdvojite vrijeme za eksperimentiranje i budite otvoreni za različite vrste stimulacije i različite senzacije.</p><p>Žena C: Ne fokusirajte se na to da li orgazam dolazi ili ne, samo uživajte u senzaciji kakva je.</p>