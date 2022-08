Osam stvari koje dečki rade ako ste im samo prolazna avantura

Foto: Dreamstime

Kada izlazite ili razgovarate s dečkom, postoji nešto što trebate znati: Već drugi put kad ste zajedno, većina muškaraca je već odlučilo jeste li 'materijal' za prijateljicu, curu ili avanturu. POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav Nakon što odluče u koju grupu spadate, prema vama će se tako i ponašati. Dečki kojima ste ušli u kategoriju veze nikad neće učiniti ništa od osam stvari koje su tu nabrojane. Ako napravi neku od njih onda možete biti sigurni da nemaju ozbiljne namjere. Evo 8 stvari koje dečki rade ako ste im samo avantura: 1. Ne šalje vam redovito poruke. Ovo je činjenica: dečki ghostaju djevojke do kojih im nije stalo. Štoviše, dečki koji na vas gledaju kao na nekog s kim bi mogli biti u vezi neće odjednom 'nestati' i ne javiti se danima ili tjednima. Također, neće vam slati poruke samo kad su napaljeni. Dečki koji vas vide kao materijal za dugoročnu vezu uvijek će naći vremena da vam pošalju poruku, bez obzira na to koliko su zauzeti. 2. Neće vas upoznati sa svojim prijateljima. Dečki koji su u vezi s djevojkom s kojom imaju dugoročne planove će ju upoznati s prijateljima i obitelji. Bit će ponosni što mogu pokazati svoju djevojku svojim bližnjima i učinit će sve što mogu kako bi bili sigurni da je dio njihovog najbližeg kruga. Ako ste samo prolazna avantura, držat će vas 'sa strane' i pobrinuti se da ne upoznate previše njihovih bližnjih. 3. Neće te voditi na odgovarajuće spojeve. Sastanak u restoranu? Pfft. Zaboravi. Odlazak na izlet ili klizanje? Nema šanse. Jedini spoj na koji vas dečko vodi je kod njega doma kako bi zajedno gledali Netflix... i možda, ako imate sreće, spoj u noćnom klubu. 4. Neće pokušavati započeti teme vezane uz vezu. Ako je tip ozbiljan prema vama, pitat će vas što želite od budućeg supružnika ili razgovarati o djeci u roku od godinu dana. Ako je ozbiljan, također će pokušati što prije razgovarati o tome da službeno postanete 'cura i dečko'. Ako te ne vidi u tom svjetlu, nikad se neće doticati tih tema. 5. Ne želi biti isključivo s vama. Dečko koji je ozbiljan željet će biti ekskluzivan s curom i to nije nešto oko čega će se dvoumiti. On će to tražiti. Ako saznate da se nalazi i s drugim curama, a vi tražite partnera - trebate krenuti dalje. 6. Nema ozbiljnih tema u razgovorima. U razgovoru najčešće će tračati ili možda pričati o nekim svojim interesima ili smiješnim događajima, ali to je sve. Razgovori se neće voditi o važnim stvarima u vašem životu. Kad ste samo avantura, dečki ne pričaju o stvarima koje su im bitne u životu, piše Your Tango. 7. Nije pouzdan. Muškarci koji su ozbiljni u vezi s djevojkom bit će pouzdani poput švicarskog sata. Možete računati na muškarca koji vas voli za sve. Ali ako te vidi kao prolaznu avanturu, postat će najneodgovornije ljudsko biće na planetu. Ako se ne možete osloniti na njega, to vam jasno daje do znanja da vi niste 'ona prava' za njega. 8. Nikad ti neće reći da te voli. Nakon što ti kaže da te voli, to više ne možete povući. To znači da ima legitimne osjećaje i da je emotivan prema tebi. Ako ste samo avantura, nikad mu neće ni past na pamet reći nešto takvo.