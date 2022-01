Dragi Mevludine,

Doživio sam težu nesreću i nakon oporavka sam se nadao punom iznosu na koji sam osiguran, no čini se da ništa od toga. Iz osiguravajuće kuće govore mi da mogu dobiti samo dio novca. Zanima me kako postupiti u toj situaciji, trebam li ići u tužbu. Zanima me i hoće li mi kći napokon završiti fakultet. Hvala.

šifra: Marin

Odgovor:

Vrlo ste ambiciozna osoba, kreativni ste i uporni. Imate dobar brak, posao i sve ostalo vam je dobro. Vidim da niste krivi za nesreću, no premiju koju ste očekivali neće vam isplatiti. Imali ste operativni zahvat, a oporavak je trajao dugo. Nažalost, takve su vam osiguravajuće kuće: kada dajete, obećaju sve, a kad trebaju vratiti, spremni su i na sudove samo da ne daju potpuni iznos.

No to ne znači da nećete ništa dobiti jer imate zdravstvenu dokumentaciju i sve ostale papire, koji su u redu. Dobit ćete oko 65 posto od onoga što ste tražili i to vam trebaju dati. Vidim da razmišljate i o tužbi, no u toj situaciji odvjetnik će vas mnogo koštati, a i proces se može oduljiti, i opet ćete završiti na istom, ako ne i s manjim iznosom. Jednostavno se ne isplati u ovoj situaciji.

No nemojte očajavati nego uzmite ono što vam pripada i nastavite sa životom. Prihvatite nagodbu i vratite se u mir svog života. Vidim da ćete napredovati te s vremenom biti sve ispunjeniji, osobito od iduće godine. Vidim da će vam kći uskoro uspjeti diplomirati, i to već ove godine. To je samo još jedna radost u vašem životu. Sretno!