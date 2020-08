Osmislili su slatki kolač koji izgleda kao šibenska katedrala

Slastičarka Antonija Drezga iz Šibenika osmislila je slatki kolač koji je inspirirala ljubav prema gradu i Dalmaciji općenito te je tražila kako prikazati simbol Šibenika u slastičarskom smislu

<p>Na ideju stvaranja šibenske katedrale došli smo još prije godinu dana. Tada je to bila još samo ideja, a u pravu realizaciju smo krenuli početkom ove godine, tražeći i smišljajući kako napraviti kalup te naravno osmisliti okuse. U svemu nas je malo prekinula naša svima poznata korona, ali ujedno nam i dala još na vremenu da usavršimo već zamišljeno - ispričali su autori u razgovoru za<a href="https://www.slatkopedija.hr/slatki-zalogaji-sibenske-katedrale-zanimljiva-nova-slastica-u-vitrini-pastry-shopa-yum/"> Slatkopediju.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Čudesno realistične torte</p><p><br/> Osmislili su model katedrale na 3D printeru i poslali ga u zagrebačku tvrtku koja im je izradila kalup.</p><p>- Što se okusa tiče, htjeli smo da ne odskaču od samog izgleda i da budu nešto tradicionalno te smo se poigrali okusima kao što su lavanda i maslinovo ulje uz šumsko voće, pistacio te mliječnu čokoladu - pojasnili su iz slastičarnice.</p><p>Tradicija kraja ih je i ranije inspirirala, pa tako u ponudi već imaju šibensku kapu.</p><p>- Inspiraciju za kolač je bilo jako jednostavno dobiti s obzirom na to da u ponudi već imamo jedan naš tradicionalni slatki motiv Šibenika, a to je šibenska kapa. Jedino logično je bilo da nakon toga imamo i šibensku katedralu. Jako smo sretni sto naši gosti mogu uživati u našoj tradiciji i što su pokazali svoje oduševljenje prema našim novim desertima - poručili su iz Pastry Shopa Yum dodajući kako još ne znaju hoće li se posvetiti izradi drugih tradicijskih motiva.</p><p> </p>