Osnove dobrog šminkanja: Najvažnije je definirati ton kože i teksture koje joj odgovaraju

Izbor pravih nijansi šminke ključan je za sklad lica, stoga je važna podloga - pod-ton kože u svijetu make-up kreacija ima vodeću ulogu. Iako je ton kože zapravo pozadina, odnosno baza, on na koncu definira čitav izgled.

Dva su osnovna pod-tona kože, to su hladni i topli. Toga se jednostavno držati jer su topli više maslinasti, a hladni više plavi, stoga je podjela očita. Vodimo se i za nijansom kose - plavuše su uglavnom hladnijeg, brinete toplijeg tona. Ovo je osnovno pravilo kod biranja pudera i rumenila, dok se sa sjenilima možemo više igrati.

Puderi nove generacije sve su 'pametniji', prilagođavaju se tonu lica, no ipak je dobro testirati ga na koži, na danjem svjetlu.

To može biti i koža na ruci ili vratu, ovisno o tome što nam je praktičnije.

Svijetlo u parfumerijama i drogerijama nije prikladno za testiranje pudera, bolje je to napraviti vani.

Sjenila za oči daju nam više mogućnosti. Popularne su i smokey-eyes varijante u sedefastim tonovima, ovo garantira nešto više dramatičan izgled. Kao podrška svim sjenilima popularna su zlatna, jer se lako stapaju s tonom kože te ih možemo tijekom dana ili noći nadograditi.

Nekoliko kombinacija garantira wow izgled - ljubičasta plus zelena, plava plus ružičasta, zelena plus narančasta. Ovi koloristički kontrasti daju nam niz mogućnosti, vizažisti ih često koriste kad je riječ o večernjoj šminki.

Prilikom odabira sjenila, uzmite u obzir i boje koje će se slagati s vašim očima te garderobom. Za svakodnevni look sigurne su razne neutralne nijanse poput bež, sive i tona breskve.

Kad je riječ o ruževima za usne, dobro je znati da se oni prozirni više prilagode tonu usana. Zato ne pristaju isto svima, možemo se iznenaditi koliko blijede usne utječu na finiš šminke.

No, zato su tu nešto konkretniji ruževi koji će ih prekriti u potpunosti. Najveću sposobnost prekrivanja imaju mat ruževi, koji su s vremenom postali hranjivi, više ne isušuju usne kao prije. No, vizažisti često predlažu apliciranje balzama ispod mat ruža, kako bi bile mekše.

Sjajni ruževi su suprotnost, stižu nam iz trendova osamdesetih te privlače pažnju, obično sadrže čestice visokog sjaja inspirirane svijetom sedefa.

Popularni su i ruževi koji ostavljaju dojam satena, imaju kremasti finiš te imaju dobar balans između pigmentacije i hidratacije.

Nadalje, tu su i tekući ruževi za usne, u tubici s aplikatorom. Obično su dugotrajni, brzo se suše i često su mat. Mogu izdržati dugo bez potrebe za ponovnim nanošenjem.

Uz to često kombiniramo nijansu olovke, no s vremenom je i ona sama postala ruž - deblju je olovku lako nanositi, uglavnom je postojana i visoko pigmentirana.

Od prije desetak godina hit je i konturiranje, to je zapravo naglašavanje linija lica, bronzerom koji je malo tamniji od prirodnog tona.

S druge strane, tu je i highlighter, za sjaj kože, koji daje sedefasti sjaj stoga treba paziti da se ne pretjera.

Na sve to, tu su i obrve - njihova je ljepota velika tema u svijetu šminkanja, naročito posljednjih godina. Danas imamo sve za obrve, od olovaka do sjenila. Pravilo je da ih ne naglasimo previše, odnosno ovisno o ostatku šminke jer su obrve upečatljiv dio lica.

Vizažisti znaju reći da su obrve okvir lica te mogu promijeniti izgled očiju. Svako malo tu su neki trendovi - moderne su prirodnije, prije toga nešto tanje i tako to ide. No, treba ih previše ne čupati, kako se uistinu ne bi prorijedile.

Šminku mijenjamo kao i odjeću - ovisno o sezoni. Ulazimo u svijet tamnijih tonova, ali i doba slavlja, stoga inspiraciji nema kraja.