Osramotili ste se na poslovnom božićnom tulumu? Evo kako ćete srediti situaciju i 'spasiti obraz'

Čak 38 posto ljudi priznaje da je koketiralo ili se poljubilo s kolegom na poslovnom božićnom tulumu, a 10 posto zaposlenika kaže da je reklo nešto posve neprimjereno kolegi.

POGLEDAJTE VIDEO: Bez kontrole

Doktorica Roz Sheldon objašnjava na što biste trebali paziti uoči ovogodišnjeg poslovnog tuluma i što napraviti ako vam se dogodi neugodna situacija i osramotite se.

Iako, u teoriji, bi to trebalo biti vrijeme za zabavu i opuštanje, 'previše zabave' zahvaljujući besplatnom piću može prouzročiti neugodnu situaciju koja vam može pokvariti poslovnu reputaciju.

Neprikladno udvaranje, prekomjerno opijanje, tučnjava i oštećivanje imovine u prostoru - samo su neke od situacija koje se mogu dogoditi, a na koje uprava ne gleda s odobravanjem.

Foto: Dreamstime

Doista, istraživanje agencije za upravljanje poslovnom reputacijom Igniyte pokazalo je da je 21 posto zaposlenika reklo da je njihov osobni ugled, ili ugled kolega, bio pod negativnim utjecajem zbog njihovog ponašanja na božićnoj zabavi tvrtke.

Flertovanje s kolegicama, poljupci i afere

Pod pretpostavkom da ste oboje slobodni - flertovanje s kolegom prilično je bezopasno.

Da, možda će vam biti neugodno što vas vide ljudi s posla i možda ne želite biti poznati kao promiskuitetni pojedinac (jer vas to može pratiti u daljnjoj karijeri), ali flertovanje i ljubljenje kolega stvarno je uobičajeno na božićnim poslovnim zabavama.

Otprilike 38 posto ljudi je priznalo da je koketiralo ili poljubilo kolegu na poslovnom božićnom tulumu. I to ne mora biti loše ako vam se otprije sviđa.

No, kada se dozna da su se kolege romantično spetljali tijekom noći, a već imaju partnera – tu stvari postaju ružne.

Foto: Dreamstime

Ljudi imaju čvrste stavove o takvim stvarima. Iako se to možda ne tiče drugih ljudi, to nikada nije dobro za one koji su uključeni.

Tako nešto, na radnom mjestu, stvarno može naštetiti percepciji drugih ljudi o vama, bez obzira na kojoj poziciji ste na poslu.

Kako popraviti situaciju: U smislu pokušaja da popravite svoju reputaciju, najbolji način djelovanja je da budete krajnje oprezni s količinom alkohola koju konzumirate kako biste izbjegli da se pijano spetljate s kolegama tijekom večeri.

- Ako se nađete u situaciji nedopuštene uredske afere, snažno predlažem da zamolite one kolege koji su upoznati s incidentom da ovu informaciju čuvaju u tajnosti i zamolite drugu uključenu osobu da to učini - savjetuje doktorica.

Pokušajte na sve načine ublažiti tračeve i pokušajte izbjeći svaki razgovor o tome. Ako su vas ljudi vidjeli, probajte biti iskreni s njima, ali brzo krenite dalje i razmislite koliko ćete se ugodno osjećati dugoročno u uredu.

Kažete nešto neprimjereno

Alkohol uzrokuje opušten jezik, a on u ovom stanju može rezati poput britve i dovesti vas u neugodnu situaciju. Pogotovo na poslovnom tulumu gdje možete kolegi nešto reći što ne biste htjeli da itko zna.

Često u prvi plan dolaze napetosti na radnom mjestu ili mišljenja o raznim ljudima ili situacijama. Neprikladni komentari vrlo su česti na poslovnim božićnim zabavama.

Oko 10 posto zaposlenika kaže da su dali neprikladni komentar kolegi na prošlogodišnjoj božićnoj zabavi ili rekli nešto zbog čega su kasnije požalili.

Foto: Dreamstime

To se obično vrtjelo oko upitnih izjava o nečijem izgledu, izricanja mišljenja o radnom učinku kolege ili komentara o osjetljivim temama kao što su seksualne sklonosti ili komentari seksualne prirode koji su najčešće bili neželjeni i neprikladni.

Kako popraviti: Opet, savjetuje se malo svjesne pripreme prije zabave – o čemu bi apsolutno trebali izbjegavati razgovor kako to ne bi na kraju požalili ili nekoga uvrijedili?

- Ako kažete nešto zbog čega žalite, a uredom počnu kružiti glasine, najbolji savjet da obnovite svoju reputaciju je da budete iskreni i riješite problem. Priznajte da ste napravili pogrešku i iskreno se ispričajte onima koji su pogođeni - savjetuje doktorica Roz.

Uništavanje imovine ili izbacivanje s tuluma

Istraživanje je otkrilo da je 11 posto zaposlenika reklo da su njihove tvrtke primile pritužbe ili im je zabranjen dolazak na tulume zbog prijašnjeg ponašanja, a razlozi su najčešće nepristojno ponašanje prema osoblju ili oštećenje imovine.

- Ovdje stvarno morate biti oprezni. Ako radite u tvrtki koja se uvelike oslanja na lokalne običaje i lokalni ugled, onda zaista nije dobro da vaša tvrtka postane javno poznata po tome što je upala u nevolje na nekom mjestu samo zato što su svi malo popili i uništili prostor koji su unajmili za zabavu, nepristojno se ponašali ili diskriminirali osoblje te im upućivali seksističke ili rasističke primjedbe, ili čak započeli tučnjavu - objašnjava Roz.

Foto: Dreamstime

- Vidjeli smo scenarije u kojima su zaposlenici uništili reputaciju poduzeća zbog načina na koji su se ponašali na poslovnoj zabavi, a znalo se i dogoditi da su tvrtke morale objaviti javne isprike zbog ponašanja svojih zaposlenika.

Neke od priča iz istraživanja uključivale su anonimnog ispitanika koji je rekao: 'Našoj je tvrtki zabranjen pristup na 3 mjesta u razdoblju od 5 godina.'

Morate biti jako oprezni da vas ne uhvate kaznene prijave za oštećenje imovine jer ste agresivni ili previše blesavi u pijanom stanju.

Kako popraviti: Najbolji način da pokušate spasiti reputaciju je da osobno preuzmete troškove popravka štete u unajmljenom prostoru ili ako ste bili nepristojni ili agresivni prema nekome u mjestu događaja, pobrinite se da vaši kolege znaju da ste se vratili i ispričali ljudima koje ste uvrijedili - savjetuje.

Fizički obračun s kolegama

Opet, ovo je mnogo uobičajenije nego što mislite. Istraživanje pokazalo da je čak 20 posto ispitanika reklo da su oni ili njihov kolega bili u fizičkom sukobu ili žestokoj svađi na poslovnoj božićnoj zabavi.

Nažalost, puno ljudi postaje prilično agresivno kad je pijano i ovo pitanje vrlo često dovodi do aktiviranja ljudskih resursa.

Pogotovo ako je uključeno više rukovodstvo - to stvarno nije nešto što se može očekivati od nekoga na upraviteljskoj poziciji, a tvrtke ne žele da njihov ugled bude uništen zbog nasilnih zaposlenika visokog profila.

Kako popraviti: Ako se nađete u ovoj situaciji, savjetujem vam da poduzmete sve što možete kako biste sami riješili problem prije nego što dobijete poziv iz ljudskih resursa, kaže Roz.

Prevelika potrošnja na račun tvrtke

Na kraju dana, trebate razmisliti - želim li se stvarno toliko napiti na korporativnom događaju? Je li to vrijedno problema koji se zbog toga mogu, i vrlo vjerojatno, će se stvoriti?

Trebate pripaziti i na stvari kao što je limit koji ste dobili za potrošnju. Prevelika potrošnja tvrtkinog novca vam također može stvoriti velike probleme.

Foto: Dreamstime

Nekih 10 posto anketiranih ljudi je reklo da je postojao slučaj u kojem su kreditna kartica tvrtke ili poslovna sredstva bili neprikladno upotrijebljeni na božićnoj zabavi.

Kako popraviti: Ove godine krenite malo smirenije i pobrinite se da ne povlačite javni imidž svoje tvrtke kroz blato upletanjem u nešto kriminalno ili vrlo uvredljivo kada ste pod utjecajem alkohola.

Osam posto tvrtki kaže da je njihova tvrtka prikazana u lošem svjetlu zbog neprikladnih ili osuđujućih fotografija, videa, tweetova koji su podijeljeni na internetu s njihove korporativne božićne zabave.

Foto: Dreamstime

Dodatnih 5 posto tvrtki kaže da je reputacija njihove tvrtke bila nepopravljivo ugrožena zbog nestašluka zaposlenika na poslovnoj zabavi.

Kako unaprijed zaštititi svoj ugled?

Značajan broj tvrtki pokušava unaprijed poduzeti određene korake kako bi spriječile loše ponašanje zaposlenika na božićnoj zabavi. Savjet bi bio da se iz uprave tvrtke pošalje jasna poruka svim zaposlenicima o očekivanom profesionalnom ponašanju.

- Ako smatrate da treba, možete provesti i pravilo koje zabranjuje korištenje mobitela tijekom zabave ili objavljivanje ikakvih sadržaja na internetu s tuluma - svjetuje Roz.

Privatni profili vaših zaposlenika mogu se lako povezati s tvrtkom u kojoj su zaposleni, piše Daily Mail.

Za zaposlenike – najbolji savjet svima je da ozbiljno razmisle je li nekoliko sati prekomjernog opijanja na božićnoj zabavi i potencijalno loše ponašanje vrijedno žaljenja i dugoročnog uništavanja vaše reputacije?

- Razmislite i o tome što pišete u grupnim razgovorima ili objavljujete na svom profilu s božićne zabave. Takve informacije bi vam u budućnosti mogle štetiti. Također, provjerite postavke privatnosti - savjetuje Roz.

Najčitaniji članci